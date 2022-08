FOODBLOG OSTBRÖCKLI Yufka-Teig: Dünn, bröcklig und schnell vertrocknet – aber lecker ist er trotzdem Der türkische Yufka-Teig ist nicht nur das Original des österreichischen Strudels. Man braucht ihn auch für feine Gerichte wie Börek oder Baklava. Bei der Verarbeitung hat er zwar einige Tücken –mit diesen Rezepten lassen die sich aber leicht umschiffen. Text: Kaspar Enz; Bilder: Belinda Schmid 05.08.2022, 20.00 Uhr

Jahrhundertelang stritten sich die Wiener Kaiser mit dem türkischen Sultan um jeden Quadratmeter des Balkans. Für beide Seiten scheinbar weitgehend erfolglos, schaut man sich heutige Landkarten an. Stimmt nicht ganz: Das Ur-Rezept für die dünnen Teigblätter des Apfelstrudels sollen die Österreicher nämlich während der Kriege gegen die Türken kennen gelernt haben: Den Yufka-Teig.

Wie der hergestellt wird, sieht man in Fernsehreportagen über die Türkei, oder in kurzen Videos, die hin und wieder durchs Internet geistern. Darauf rollt der Bäcker eine kleine Kugel Teig erst aus, bevor er ihn immer wieder über einen Tisch wirft, zieht und über den ganzen Tisch spannt, bis sie hauchdünn und fast durchsichtig ist - und irgendwie doch nicht reisst. Schön zum Zuschauen, beinahe entspannend. Und jedes Mal, wenn ich es anschaue, schwindet ein Hauch Hoffnung, das irgendwann mal nachmachen zu können.

Zum Glück hat der Yufka-Teig unterdessen auch unsere Supermarkt-Regale erreicht. Grossverteiler bieten fertigen Yufka-Teig an, mehr Varianten gibt es in türkischen Lebensmittelläden. Sie sind rund, dreieckig oder als grosse viereckige Teigblätter verpackt. Doch beim Auspacken und Verarbeiten ist man leicht enttäuscht, wenn man gerade ein Video über Istanbuls König der Baklava-Bäcker gesehen hat. Die Teigblätter aus der Tüte sind nicht fluffig, leicht und unzerstörbar, sie reissen schnell an allen Enden und vertrocknen, kaum sind sie einige Minuten aus der Packung.

Das ist kein Wunder: Verpackter Yufka-Teig ist leicht vorgebacken, sodass er länger hält und nicht zusammenklebt. Aber nicht verzagen. Mit den folgenden Rezepten lassen sich auch aus fertigem Yufka-Teig Snacks und Vorspeisen zubereiten, die gerade im Sommer auch als Zmittag taugen.

Der Alltägliche: Einfacher Börek mit Spinat

Böreks sind vor allem in der Türkei und auf dem Balkan weitverbreitete Gerichte. Fast immer besteht er aus einem Yufka-Teig, gefüllt mit Hackfleisch, Käse oder Spinat. Meist werden sie schneckenförmig aufgerollt. Doch genau dafür eignet sich der gekaufte Yufka-Teig schlecht: Allzu leicht bricht er, wenn man ihn aufrollen will. Doch es geht auch einfacher, am besten mit einem runden Yufka-Teig. Statt zu dünnen Würsten wird der mit Füllung belegte Teig lediglich ein paar Mal umgeklappt. So gleicht er einem Strudel.

So ist er aber auch schnell gemacht. Weil er gut haltbar ist, eignet er sich gut als Snack oder leichte Mahlzeit für die nächsten paar Tage.

Schneller Börek aus dem Ofen 2 Blätter runder Yufka-Teig (Taze Sac Yufka)

2-3 Zwiebeln, nach Belieben auch 1-2 Knoblauchzehen und etwas Petersilie, gehackt

ca 300 Gramm frischer Spinat (oder etwa 200 Gramm gefrorener Blattspinat); etwas hacken

ca 200 Gramm Feta oder ein ähnlicher Käse

200 Gramm Naturjoghurt, zum Beispiel türkischen oder griechischen

1 Ei

etwas Öl

Salz, Pfeffer

Für die Spinatfüllung werden erst die gehackten Zwiebeln mit dem Knoblauch und der Petersilie angedünstet. Dann kommt der Spinat dazu. Alles zusammen weiterdünsten, bis der Spinat zusammenfällt oder aufgetaut ist. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann den zerbröckelten Käse dazu geben und mischen, abkühlen lassen. Währenddessen wird mit dem Joghurt, einem Ei, etwas Öl und je nach Konsistenz, einem Löffel Milch oder Wasser eine Joghurtsauce angerührt und gesalzen. Damit wird jedes Teigblatt bepinselt, bevor die Spinatfüllung - am besten von Hand - darauf verteilt wird. Die Füllung muss nicht gleichmässig auf das Blatt verteilt werden, es reichen regelmässige Flecken. Dann jeweils eine Handbreit Teig umklappen - so entsteht eine Art Strudel. Die Enden einklappen. Die beiden gefüllten Teigblätter kommen nebeneinander auf ein Backblech. Einige Löffel Joghurt sollte noch übrig sein - der wird über den Börek verteilt und nach Belieben mit etwas Sesam garniert. Nach etwa einer halben Stunde im 180 Grad heissen Ofen ist er goldbraun gebacken.

Briouats: Marokkanische Samosa mit Hackfleisch

Ohne dieses Rezept, das ich einst in Marrakesch bei einem Kurs zur marokkanischen Küche lernte, hätt ich mich wohl lange nicht für Yufka-Teig interessiert. Seither gibt es das ab und zu. Für Gäste: Die dreieckigen Köstlichkeiten sind schneller gegessen als gemacht ...

Hackfleisch-Briouat 1 kleine Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

1/2 Peperoncini, je nach Geschmack mehr oder weniger

je eine Handvoll Petersilie und Koriander

1/2 Spitze Peperoni

250 Gramm Hackfleisch

Je 1 TL Paprika und Kreuzkümmel; Salz und Pfeffer

Viereckiger Yufkateig

Olivenöl

Für die Füllung werden erst Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter und Peperoni gehackt und in Olivenöl angedünstet, dann kommt das Hackfleisch hinzu, würzen. Braten, bis das Hack braun ist, mit ein, zwei Esslöffeln Wasser weiterköcheln lassen. Dann jeweils ein bis zwei Teigblätter auf den Tisch legen, mit Olivenöl bestreichen und die Blätter quer in ca. 5 Zentimeter breite Streifen schneiden. Auf das eine Ende jeweils einen Teelöffel Füllung legen. Die Ecke der Teigbahn nehmen und über die Füllung legen, dass ein Dreieck entsteht. Dann das Dreieck jeweils weiter übers Eck klappen, bis die Bahn fertig ist. Überstehenden Teig mit Wasser ankleben. Die Briouats in reichlich Öl goldbraun braten.

Zigarren für Nichtraucher: Sigara Böregi

Frisch aus dem Öl gezogen, sind Zigarrenböreks unwiderstehlich. Erst beisst man in den knusprigen Teig, dann sagt einem die salzig-würzige Käsefüllung, dass man zu Hause angekommen ist - in einem Zuhause, wo es das möglichst oft gibt. Sigara Böregi gehören jedenfalls zu den leckersten Vorspeisen der türkischen Küche. Und wohl auch zum leckersten, was man mit Yufka-Teig machen kann. Ausser vielleicht Baklava. Aber davon vielleicht ein andermal. Der einzige Nachteil: Man muss sie frittieren.

Sigara Böregi 200 Gramm Käse: zum Beispiel türkischer Schafskäse, Feta oder Ähnliches

Ein paar Tropfen Olivenöl

Etwas Salz und Pfeffer

Ein paar Tropfen Granatapfelmelasse oder Sirup, wenn vorhanden.

Ein paar Blättchen Petersilie, gehackt

Gewürz je nach Geschmack, zum Beispiel Schwarzkümmel oder Kurkuma

Dreieckige Yufka-Teigblätter (Ücgen Yufka)

1 Liter Frittieröl

Den Käse in einer Schale zerbröseln und mit den restlichen Zutaten vermengen. Jeweils einen knappen Esslöffel der Füllung auf die breite Seite der Teigblätter legen. Die Enden einschlagen und alles aufrollen. Die Spitze mit etwas Wasser bestreichen und so die Zigarre zukleben. Die fertigen Rollen portionenweise goldbraun frittieren. En Guete!

Genuss-Redaktor Kaspar Enz präsentiert die selbst gemachten Zigarrenböreks.