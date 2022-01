FOODBLOG OSTBRÖCKLI Gesunde Powernahrung oder deftiger Eintopf – der Federkohl verspricht Glücksgefühle In Deutschland ist Grünkohl derzeit überall zu haben, in der Schweiz fristet das Wintergemüse hingegen noch ein Schattendasein. Zu unrecht. Denn es es ist in der Küche vielseitig einsetzbar: Vom leckeren Smoothie bis zum bunten und vitaminreichen Wintersalat. Text: Sabine Camedda, Bilder: Ralph Ribi 14.01.2022, 19.00 Uhr

Federkohl ist grün, gesund – und er schmeckt. Ausreden gelten nicht, denn das Gemüse lässt sich auf so viele Arten zubereiten, da findet bestimmt jede Esserin und jeder Esser eine passende Variante.

Das Gemüse und seine Vorzüge haben bereits die alten Griechen und Römer gekannt und den krausen Kohl angebaut. Die Schweizer entdeckten ihn erst im 19. Jahrhundert, als sie mit dem Anbau des Federkohls begannen. Nach den Kriegsjahren verschwand er weitgehend aus den Schweizer Gärten, doch in den letzten Jahren startete er sein Comeback. Denn das Wintergemüse, das regional angebaut wird, gehört zu den Nahrungsmitteln, die auch als «Superfood» bezeichnet werden. Warum?

Wichtig bei der fleischlosen Ernährung

Da wäre einmal die Farbe. Anders als die meisten anderen Wintergemüse sind die Stängel des Federkohls von einer satten grünen Farbe. So steigt die Laune auch in trüben Wintertagen schnell. Dies könnte allerdings auch eine Folge des hohen Anteils an Tryptophan sein. Diese Aminosäure ist eine Vorstufe des körpereigenen Serotonins, des sogenannten Glückshormons.

Ab November beginnt die Federkohl-Hauptsaison. Die Kälte bekommt dieser Kohlart gut. Früher hiess es, dass die Stängel erst nach dem ersten Frost geerntet werden sollen, weil der Geschmack milder sei. Doch heute weiss man, dass niedrige Temperaturen allgemein, auch ohne Frost, den Stoffwechsel der Pflanze so beeinflussen, dass der Zuckergehalt in den Blättern steigt.

Ein weiteres Plus sind die Inhaltsstoffe. Proteine, Mineralien, Vitamine – mit seinem Anteil an Vitamin C lässt der Federkohl Orangen und Kiwis locker hinter sich. Der Protein- und Eisengehalt, dieser ist ähnlich hoch wie bei hellem Fleisch, geben dem Gemüse einen wichtigen Platz bei einer fleischlosen Ernährung. Dazu kommen Antioxidantien, viele Bitterstoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, was das Immunsystem stärkt. Das kann gerade in der kalten Jahreszeit ein gewünschter Effekt sein.

Federkohl, Grünkohl, Braunkohl, Kale oder Schwarzkohl? Der Federkohl, ein typisches Wintergemüse, kommt weltweit vor und hat zahlreiche Namen. In der Schweiz, in Österreich und in Süddeutschland nennt man ihn Federkohl. Im Norden Deutschlands ist er vielerorts als Grünkohl benannt, in einzelnen Regionen wie Braunschweig heisst er auch Braunkohl. Eine weitere Bezeichnung für den Grünkohl, der vor allem gesundheitsbewussten Personen geläufig ist, ist Kale. Dies ist die englische Übersetzung des Gemüses. In französischen Sprachgebieten spricht man vom Chou kalé. Eine Varietät, die milder im Geschmack ist, ist der Schwarzkohl, der auch Palmkohl oder italienischer Kohl genannt wird.

Federkohl gehört in den grünen Smoothie

Der einfachste Weg, um diese wertvollen Inhaltsstoffe zu sich zu nehmen, ist ein Smoothie. Grüne Smoothies bestehen zu mindestens 50 Prozent aus grünen Blättern und oft wird darunter Kale – Federkohl wird oft auch unter seinem englischen Namen genannt – vermixt. Denn er bringt durch eine leicht senfig-scharfe Note in den Smoothie.

Ein solcher Drink lässt sich zu Hause schnell mischen: Federkohl, Nüsslisalat und Spinat zusammen mit Apfel oder Birne und klein geschnittenen Datteln im Mixer kleinschneiden. Es braucht noch etwas Wasser, damit der Smoothie nicht zu dickflüssig wird. Nach Belieben mit Kurkuma würzen.

Schnell zubereitet sind Federkohl-Chips, die als «gesunde» alternative zu Kartoffelchips als Snack oder beim Apéro aufgetischt werden können.

Federkohl-Chips

150 g Federkohl, waschen, trockentupfen, vom dicken Stiel zupfen und in mundgerechte Stücke teilen. Wer es noch schneller will, nimmt Kalettes.

Für die Marinade 3 EL Olivenöl

1 EL Tahin

1 EL Honig

½ TL Sumach

¼ - ½ TL Chili (je nach Schärfe)

Salz nach Belieben

Zubereitung Backofen bei Umluft auf 120 Grad vorheizen.

Die Zutaten für die Marinade miteinander in einer grossen Schüssel verrühren. Federkohl dazugeben und mischen. Es ist wichtig, dass die Kohlblätter grosszügig und möglichst vollständig mit Marinade überzogen sind.

Die Blätter auf ein Backblech verteilen. Sie sollten nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen.

Blech mit den Federkohlblättern in die Mitte des vorgeheizten Backofens schieben. Nach 20 bis 30 Minuten sollten die Blätter knusprig getrocknet sein. Sie sollten noch grün und nicht braun sein.

Varianten Mit dem Gewürz lässt sich beliebig variieren, Ras-el-Hanout statt Sumach verwenden, Kardamom passt ebenfalls gut zum Federkohl.

Gewürz-Marinade weglassen, stattdessen Olivenöl und Salz miteinander vermischen und die Blätter darin marinieren.

Die Deutschen stehen auf deftigen Grünkohl-Eintopf

In der Gemüseabteilung der Schweizer Lebensmittelläden fristet Federkohl ein Schattendasein. Anders in unserem nördlichen Nachbarland. In Deutschland findet Grünkohl, wie er dort genannt wird, reissenden Absatz, egal ob frisch, im Glas oder in der Konservendose. Und wer jetzt durchs Nachbarland fährt, findet auf vielen Speisekarten Grünkohl.

Grünkohl mit Pinkel ist die gängige Kombination in den nördlichen Bundesländern Deutschlands. Dafür wird der Grünkohl nach dem Waschen klein geschnitten und mit Zwiebeln in einer Pfanne angedämpft. Mit wenig Wasser ablöschen, mit Salz, Pfeffer und weiteren Gewürzen wie Muskatnuss oder Kardamom würzen.

Auf das Grünkohlbett kommt der Pinkel, eine grobkörnige geräucherte Grützwurst. Das lässt man stundenlang schmoren – einige meinen sogar, aufgewärmt schmecke es noch besser. Nimmt man den Grünkohl aus dem Glas oder der Dose, verringert sich der Aufwand, nicht aber die Kochzeit.

Obwohl es hier die Pinkel nicht gibt, muss man noch lange nicht auf den deftigen Grünkohl-Eintopf verzichten, denn in der Metzgerei gibt es mit Speck und Rippli einige Alternativen. Oder man legt einen Schüblig, Feuerteufeli oder Käsewürstchen auf das Kohlbett. Legt man ausserdem noch einige Kartoffeln hinzu, ist für die Beilage auch gleich gesorgt.

Ein guter Begleiter, auch in einem bunten Wintersalat

Der Federkohl muss aber nicht immer die Hauptrolle spielen. Mit Zwiebeln und Knoblauch in etwas Olivenöl gedünstet wird er zur Gemüsebeilage. In Aufläufen oder Gemüsefladen macht er eine gute Figur. Wer mag, kann ihn auch zu Pasta essen. Hier lässt sich Wasser und Aufwand sparen, wenn man den Kohl im Nudelwasser weichkocht. Gewürzt, nach Belieben mit etwas Rahm, ist die Sauce ruckzuck fertig.

Um seinen Ruf als «Alleskönner» abzurunden, sei gesagt, dass Federkohl auch roh gegessen werden kann. Bei der Zubereitung eines Salats ist Kraft gefragt. Nicht, um die Blätter zu zerzupfen. Sondern, um sie zusammen mit Salz fest zu kneten. Damit wird die Blattstruktur zerstört und die Blätter werden zarter. Für unser Rezept stellen wir dem Federkohl zwei saisonale Kollegen zur Seite: Orange und Rande. So erhalten wir einen bunten und vitaminreichen Wintersalat. Und merken nebenbei, wie gut die vegane Küche schmeckt.

Wintersalat mit Federkohl, Randen und Orangen

Zutaten für vier Personen 400 g Grünkohl

200 g Randen, gekocht

1–2 Orangen

Kerne und Nüsse (z.B. geröstete Kürbiskerne, Pinienkerne, Haselnüsse, Baumnüsse) zum Bestreuen

Für das Dressing 2 EL Senf

1 EL Honig

1 EL Tahin

2 EL milder Essig

4 EL Olivenöl

Chili, Salz, Pfeffer, nach Belieben

Zubereitung Den Federkohl waschen, trocknen, von den groben Stielen zupfen, in mundgerechte Stücke teilen. In eine Salatschüssel geben.

wenig Salz darüberstreuen und die Blätter fest kneten.

Rande in feine Streifen schneiden.

Orange schälen, in kleine Stücke schneiden. Alles mit dem Kohl mischen.

Die Zutaten für das Dressing miteinander verrühren, es sollte dickflüssig sein.

Salat mit dem Dressing mischen, mit den Nüssen garnieren.

Genuss-Redaktorin Sabine Camedda zeigt ihre Grünkohl-Gerichte.