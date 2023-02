Foodblog Ostbröckli Ohne Wasserkocher geht nichts: So gelingt ein feiner, energieschonender Zmittag Strommangellage gab es diesen Winter nicht. Beim Kochen sparsam mit Energie umzugehen, ist trotzdem eine gute Idee. Nützliche Tricks und zwei Rezepte. Text: Jolanda Riedener; Bilder: Benjamin Manser 12.02.2023, 05.00 Uhr

Die Strommangellage, vor der Anfang des Winters gewarnte wurde, ist zum Glück nicht eingetroffen. Wir konnten weiterhin in die Sauna, ins Schwimmbad oder mit dem Sessellift den Berg hochfahren. Die Frage, wie wir sparsam mit Energie umgehen, ist aber geblieben. Beim Kochen gibt es ein paar simple Tipps, die beim Stromsparen helfen.

Wer die schon kennt, gelangt hier direkt zu den Rezepten:

Egal ob zum Pastakochen, um Couscous zuzubereiten oder einfach, um sich einen Tee einzuschenken: Der Wasserkocher ist ein wahrer Küchenheld. Um beim Kochen Energie zu sparen, kommt man nicht an ihm vorbei. Wer noch keinen in der Küche stehen hat, sollte sich unbedingt einen zulegen. Nudelwasser wird so nicht nur energieeffizienter, sondern auch schneller heiss.

Es gibt Modelle, bei denen man vorher einstellen kann, wie heiss man das Wasser haben möchte. Für einen Schwarztee muss das Wasser nicht auf 100 Grad geheizt werden.

Mit dem Wasserkocher lässt sich Energie sparen. Bild: Benjamin Manser

Auch wer gern regelmässig ein Frühstücksei verspeist, gart es besser mit einem Eierkocher anstatt in einer Pfanne mit heissem Wasser. Das Gerät verbraucht deutlich weniger Energie und gart das Ei auf den Punkt.

Nicht mehr ganz frisches Brot wird im Ofen wieder knusprig. Allerdings auch hier: besser zum Toaster greifen. Das geht schneller und mit deutlich weniger Strom.

Bundesrat Adolf Ogi zeigte 1988 am Fernsehen, wie man mit wenig Energie ein Ei kocht. Eine Handlung, die bis heute vielen präsent ist. Als Energieminister lancierte er damals die Kampagne «Bravo» und forderte die Bevölkerung auf, Storm zu sparen.

Bis heute gilt beim Kochen: Mit dem Deckel auf dem Kochtopf verbraucht dieser deutlich weniger Energie. Wer über einen elektrischen Herd verfügt, kann die Kochplatte ruhig etwas früher ausschalten und die Restwärme nutzen. Induktionsherde sind energieeffizienter als elektrische Kochplatten und Gasherde.

Den Elektroherd kann man ruhig etwas früher ausschalten und mit Restwärme weiterkochen. Bild: Benjamin Manser

Ausserdem sollte man sowohl beim Induktionsherd als auch beim elektrischen Kochherd darauf achten, dass die Grösse der Pfanne mit dem Kochfeld übereinstimmt. Auch mit einem Dampfkochtopf kann man Lebensmittel energiesparend garen. Die Mikrowelle benötigt ebenfalls weniger Energie, um Speisen zu erhitzen, als der Kochherd. Das gilt allerdings nur für kleinere Portionen.

Wie bereits erwähnt: Ohne Wasserkocher geht es nicht. Das Wasser im Kocher heiss werden lassen, dann in den Kochtopf umfüllen und die Herdplatte einstellen. Das Salz sollte man erst dazugeben, wenn das Wasser kocht. Salzt man das Nudelwasser schon zu Beginn, dauert es länger, bis der Siedepunkt erreicht wird. Im Gegensatz zu Gemüse oder Kartoffeln, die nicht komplett mit Wasser bedeckt sein müssen, braucht es für Pasta allerdings ausreichend Wasser.

Besonders ressourcenschonend kochen lässt es sich, wenn man vorausplanen kann. Wer Kichererbsen, Bohnen oder auch Linsen über Nacht oder länger einweicht, verkürzt deren Garzeit deutlich. Tiefgekühlte Produkte sollte man am besten schon genug früh auftauen lassen – Fleisch und Fisch idealerweise im Kühlschrank.

Apropos Gefrierfach: Den Tiefkühler sollte man abtauen, falls sich Eis gebildet hat. Dieses frisst zusätzlich Strom.

Resten verwerten, anstatt wegzuwerfen, ist immer eine gute Möglichkeit, Ressourcen und Energie zu sparen.

Energiesparend zu kochen, bedeutet auch, saisonale Zutaten zu verwenden. Wird Gemüse im Gewächshaus gezogen oder von weit her zu den Konsumenten transportiert, ist der Energieverbrauch höher. Wer in der Zubereitung sparsam sein will, sollte auch darauf achten, Zutaten zu verwenden, die mit weniger Energie hergestellt werden. Die beiden folgenden Rezepte sind nicht nur simpel, sie kommen ohne tierische Zutaten aus.

CO 2 -Bilanz unserer Lebensmittel Ersetzt man Milchprodukte durch pflanzliche Alternativen, kann man C0 2 sparen. Auf der Website Klimateller gibt es eine Applikation, die den CO 2 -Gehalt verschiedener Speisen berechnet und sie vergleicht. So enthält zum Beispiel 200 ml Haferdrink 80 g CO 2 -Äquivalente. Kuhmilch hingegen 335 g CO 2 -Äquivalente. Diese Masseinheit umfasst neben CO 2 alle weiteren Treibhausgase.

Einfach, vegan und saisonal: Couscous mit Chicorée. Bild: Benjamin Manser

Couscous mit Baumnüssen und Chicorée 200 g Couscous

5 dl heisses Wasser vom Wasserkocher

Eine Handvoll Baumnüsse

300 g Chicorée

Saft einer halben Zitrone

1 TL Ahornsirup

Salz, Pfeffer, Olivenöl

Pfefferminze oder Peterli

Das Wasser in den Wasserkocher füllen und Gerät einschalten. Den Couscous in eine Schüssel geben und mit einer Prise Salz ergänzen. Das kochende Wasser darübergiessen und fünf Minuten ziehen lassen.

Die Baumnüsse in einer Pfanne etwas rösten, danach herausnehmen. Den Chicorée waschen, in Streifen schneiden und in der Pfanne etwa drei Minuten erhitzen, zusammen mit Salz und Ahornsirup. Den Couscous mit der Gabel auflockern, den Chicorée und die Nüsse beigeben. Alles mischen und nach Geschmack mit Pfefferminze und Peterli ergänzen. Mit Pfeffer würzen, Zitronensaft und etwas Olivenöl beigeben.

Gebratener Reis mit Gemüse lässt sich gut vorbereiten. Bild: Benjamin Manser

Knusprig gebratener Reis mit Gemüse 200 g roter Reis (oder Basmatireis)

1 bis 2 Karotten

Erbsen aus dem Tiefkühler

Oliven-, Sonnenblumen- oder Erdnussöl

Chilipulver, Sojasauce und Sesamkörner

Mungobohnen-Sprossen oder Frühlingszwiebeln

Den Reis waschen. Dann eine Tasse Reis mit zwei Tassen heissem Wasser in die Pfanne geben. Wenn alles kocht, etwa zwei Minuten mit geschlossenem Deckel kochen lassen, danach die Herdplatte ausschalten. Nun kann der Reis während etwa 20 Minuten quellen.

Kurz aufkochen und danach quellen lassen: So wird Reis gar. Bild: Benjamin Manser

Für den gebratenen Reis verwendet man am besten schon am Vortag gekochten Reis aus dem Kühlschrank. Deshalb am besten beim Reiskochen schon eine grössere Menge garen und für den nächsten oder übernächsten Tag einplanen.

Inzwischen die Rüebli in kleine Würfel schneiden. Die Erbsen schon etwas früher aus dem Tiefkühler holen und im Kühlschrank oder bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Man kann auch anderes Gemüse verwenden.

In einer Bratpfanne mit etwas Öl Rüebli und Erbsen anbraten, dann den Reis dazugeben. Alles knusprig bei hoher Hitze kurz anbraten, danach die Herdplatte rasch ausschalten und mit der Restwärme weiterarbeiten. Chili und Sesamkörner dazugeben. Den Reis anrichten auf einem Teller, mit etwas Sojasauce beträufeln und Sprossen oder Kräuter darauf verteilen.

Ostbröckli-Redaktorin Jolanda Riedener hat diese Speisen energieeffizient zubereitet. Bild: Benjamin Manser