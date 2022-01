FOODBLOG OSTBRÖCKLI Lammfleisch muss nicht «böckele» – geschmorte Haxen sind Wellness für Leib und Seele Lammfleisch hat es noch immer schwer. Viele mögen es gar nicht probieren, weil es «böckele». Doch das war einmal. Heute kommt in der Schweiz kaum mehr Lamm mit diesem Nebengeschmack in den Verkauf. Geschmorte Lammhaxen sind ein delikates Wohlfühlgericht. Text: Urs Bader, Bilder: Belinda Schmid 28.01.2022, 19.00 Uhr

Zugegeben – es gab Zeiten, in denen auch ich kein Lammfleisch mehr ass. Allerdings ging es damals eigentlich um Schaffleisch, denn das kam im elterlichen Haushalt hin und wieder auf den Tisch, also Fleisch von älteren Tieren. Und weil es tatsächlich «böckelte», weckte es nicht gerade den Appetit auf mehr. Dabei blieb es auch, als man sich selbst um die tägliche Verpflegung kümmern musste.

Schreckmoment bei den Schwiegereltern – es gibt Lammfleisch!

Das Anfreunden mit Lammfleisch begann mit einem Schreckmoment, dem aber ein Glücksgefühl folgte. Als ich das erste Mal bei meinen künftigen Schwiegereltern zum Essen eingeladen war, bemerkte ich schon beim Betreten des Hauses entsetzt: Es gibt Lammfleisch! «Das kann ja heiter werden», dachte ich. «Aber da musst du jetzt durch.»

Tatsächlich hatte sich die Schwiegermutter in spe erkühnt, einen Gigot zu braten. Und der schmeckte – freudige Überraschung – köstlich. Schön rosa gegartes Fleisch, dazu Bratkartoffeln und Flageoletbohnen – wunderbar. Seither steht Lammfleisch wieder auf dem Speiseplan, das Rack ebenso wie die Schulter, das Rückenfilet ebenso wie die Haxen.

Das Preis-Genuss-Verhältnis ist herausragend

Das Vorurteil, es «böckele», hängt dem Lammfleisch immer noch an. Wohl mit ein Grund dafür, dass in der Schweiz 2020 pro Kopf nur gerade 1,1 Kilogramm davon gegessen wurde (Schweinefleisch 21, Geflügel 14 Kilo). Der Anteil von Lamm am gesamten Fleischverzehr in den Haushalten beträgt bloss 1,4 Prozent.

Zum Thema «böckele» erklärt die Website von «Schweizer Fleisch»: «Fakt ist, Lammfleisch hat seinen Eigengeschmack wie Rind- und Schweinefleisch übrigens auch. Verstärkt wird dieser Eigengeschmack immer über das Fett. Ein weiterer Faktor ist das Alter. Je älter ein Tier, desto intensiver wird der Geschmack des Fleisches und eben auch des Fettes. In der Schweiz kommt aber sehr selten Fleisch von älteren Tieren in den Verkauf.» Eigengeschmack – ja, hoffentlich! Was denn sonst?

Wie auch immer – wer noch immer dem überholten Vorurteil anhängt, sollte mal wieder über seinen Schatten springen. Als «Einsteigerstück» empfiehlt sich das Lammrückenfilet, sein Fleisch ist mager und sehr zart. Aber man sollte es keinesfalls dabei belassen. Auch weniger edlere Stücke versprechen kulinarischen Hochgenuss, wie eine Schulter, deren Fleisch vielseitig verwendbar ist, oder eben die Haxen.

Beide Stücke sind überdies sehr preiswert, das Preis-Genuss-Verhältnis ist herausragend. Während Lammkoteletts, Racks und Rückenfilets meist immer zu haben sind, empfiehlt es sich, besondere Stücke beim Metzger seines Vertrauens vorzubestellen, also auch die Haxen – eine delikate Alternative übrigens zu den Kalbshaxen. Als Schmorgericht zubereitet, halten sie Leib und Seele zusammen.

Lammhaxen mit getrockneten Aprikosen für vier Personen

4 Lammhaxen

Bratbutter, Salz, Pfeffer

6 mittelgrosse Schalotten, 2 Knoblauchzehen

½-1 TL gemahlenen Kreuzkümmel

5 Thymianzweiglein

4 dl Weisswein, trocken

4 dl Lammfond (oder Rindsbouillon/Rindsfond)

100 g getrocknete Aprikosen

1 EL Cranberrys (oder Berberitzen)

Zubereitung Backofen auf 160 Grad vorheizen.

Lammhaxen auf dem Herd in einem grossen Bräter in der Bratbutter gemütlich rundherum anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Schalotten und Knoblauch zu den Haxen geben und andünsten. Kreuzkümmel ebenfalls etwas andünsten, dann den Thymian zugeben. Mit Weisswein und Fond oder Bouillon ablöschen, kurz aufkochen lassen.

Deckel auf den Bräter und ab damit in den Backofen, wo die Haxen bis 3 Stunden schmoren dürfen. Für die letzte Viertelstunde die Aprikosen und die Cranberrys beigeben.

Am Ende die Haxen aus der Sauce heben und warmstellen. Die Sauce eventuell noch etwas einkochen. Zu Kartoffelstock oder Basmatireis servieren.

Variationen Die Haxen können auch «klassisch» unter Beigabe von Rüebli und Sellerie, Zwiebeln und Knoblauch und einem Kräutersträusschen geschmort werden. Wer will, mariniert sie zuvor einen Tag lang in Rotwein. Da Lammhaxen nahezu auf der ganzen Welt gegessen werden, finden sich im Internet zahlreiche unterschiedliche Rezepte.

Den Basmatireis allenfalls noch anbraten und/oder mit Kardamom oder Safranfäden parfümieren.

Die Haxen verlieren auch aufgewärmt nichts von ihrem vollmundigen Geschmack, im Gegenteil. Lässt man die Sauce einmal erkalten, kann man sie etwas «leichter» machen, indem man die an der Oberfläche entstandene Fettschicht entfernt.

Genuss-Redaktor Urs Bader präsentiert die geschmorten Lammhaxen.