Gekocht, gedämpft, gebacken: Die Quitten mit ihrem betörenden Duft sind selbst für die Liebe gut Aus Quitten lassen sich köstliche Gerichte zubereiten – nicht nur den vielfach geliebten Gelee. Die Frucht tritt verlockend auf, doch wer sich auf sie einlässt, muss erst ihre inneren Werte entdecken. Text: Urs Bader; Bilder: Donato Caspari 23.10.2022, 07.00 Uhr

Nun leuchten sie mit ihrem kräftigen Gelb wieder auf allen Bauernmärkten und aus vielen Obstgärten: die Quitten. Mal sind sie birnen-, mal apfelförmig, es sind halt auch Kernobstgewächse.

Neben der Farbe – man spricht auch schon mal von Quittengelb – ist es der betörende Duft, mit dem die Quitten auf sich aufmerksam machen. Die Britin Niki Segnit, Autorin des faszinierenden Buchs «Der Geschmacksthesaurus», beschreibt ihn so: «Berühmt ist die Quitte für ihren schwülen, sinnlichen Duft, der in etwa so schwer über herbstlichen Bauernmärkten hängt wie Diors Poison auf den Bahnsteigen der Londoner U-Bahn des Jahres 1987.»

Ob ich dieses Poison schon einmal wahrgenommen habe, weiss ich nicht, aber es ist wahr, der Duft dieser grossartigen Herbstfrüchte hat etwas Sinnliches. Er soll auf einem Gemisch von nicht weniger als 80 Duftstoffen beruhen.

Pickelhartes Fruchtfleisch und viele Gerbstoffe

So verlockend die Quitten sich auch geben, so sehr zieren sie sich, wenn man ihnen näherkommen will. Das Fruchtfleisch ist pickelhart und die vielen Gerbstoffe darin machen es bitter. Soll daraus etwas Gutes werden, muss einiger Aufwand betrieben werden.

Auf jeden Fall muss zuerst der Flaum oder Pelz, der die Früchte umgibt, mit einem Tuch gründlich abgerieben werden, da er Bitterstoffe enthält.

Danach können sie geschält oder ungeschält auf verschiedene Weise zu zahlreichen Köstlichkeiten weiterverarbeitet werden: Sie lassen sich kochen, dämpfen, backen, dünsten. Damit geben sie auch ihre inneren Werte preis und entfalten ein feinsäuerliches Aroma. Dazu sei nochmals Niki Segnit zitiert:

«Quittenaroma ist eine Mischung aus Apfel, Birne, Rose und Honig mit moschusartiger, tropischer Intensität.»

Am populärsten sind die «Klassiker» Quittengelee und Quittenpästli, die im Herbst und bis zu Weihnachten schon meine Kindertage versüssten. Und diese wurden damals ganz selbstverständlich aus den Resten der Geleezubereitung hergestellt, aus dem übrig gebliebenen, entsafteten Quittenfleisch. Dieses wird mit Zucker und etwas Zitronensaft vermischt und dann so lange sorgfältig eingekocht, bis sich ein ziemlich zäher Klumpen von der Pfanne löst.

Dieser wird dann auf einem mit Zucker bestreuten Backpapier flach gestrichen. Der Fladen muss dann zwei bis drei Tage trocknen, ehe daraus Pästli geschnitten oder mit Förmchen ausgestochen werden können. Freilich lassen sich aus den Früchten, so widerspenstig sie auch sind, noch viele andere Leckereien zubereiten, beispielsweise ein Schaumsüppchen.

Quitten verhelfen zu Sinnenfreuden in der Hochzeitsnacht

Quitten sind übrigens in vielfacher Hinsicht sehr gesund, dies versichern alle, die davon etwas verstehen. Wer bei derlei Hinweisen gerne die Nase rümpft, weil es hier doch um das reine Essvergnügen gehen soll, dem sei eine alte Volksweisheit in Erinnerung gerufen, auf die sich schon die Griechen und Römer verliessen. Auch sie verspricht reine Sinnenfreuden: «Quitten für die Hochzeitsleut, schafft Lieb und Lust und Kinderfreud.»

Quittenschaumsüppchen (für zwei Personen)

Zutaten 150 g Quitten, Fliege und Kerngehäuse entfernt und in Stücke geschnitten. Fleckige Früchte werden geschält

1 Kartoffel, geschält und in Stücke geschnitten

1 mittlere Schalotte, gewürfelt

Ein wenig fein geriebenen Ingwer – es kann immer noch nachgelegt werden

1 El Butter

1 dl Weisswein

3,5 dl Gemüsebrühe

1 dl Rahm, geschlagen

Salz, Pfeffer, Zucker

Peterli, gehackt

Zubereitung Zwiebeln in Butter andünsten. Quitten, Kartoffeln und Ingwer beigeben und mitdünsten. Mit Wein ablöschen und diesen etwas verdampfen lassen. Gemüsebrühe beigeben. Quitten und Kartoffeln weich köcheln, das dauert etwa 30 Minuten. Im Mixer fein pürieren.

Wieder in die Pfanne geben, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Mit dem Schwingbesen den Schlagrahm unter die Suppe ziehen, die nicht mehr kochen darf. In Suppenteller schöpfen und mit Petersilie garnieren.

Soll die Suppe noch etwas Crunchiges haben, können geröstete Kürbiskerne darauf gestreut oder gehackte Baumnüsse in den Teller gegeben werden. Auf ein Gitter legen und idealerweise vier Stunden trocknen lassen.

Die etwas andere Beilage zu Wild

In Form eines Quittenkompotts können die Herbstfrüchte auch als Beilage zu Fleisch serviert werden, etwa zu Wild anstelle des üblichen, oft matschig gekochten halben Apfels mit Preiselbeeren. Quitten mit ihrem feinsäuerlichen Aroma sind eine wunderbare Variation.

Quittenkompott als Beilage zu Fleisch 2 Quitten, geschält, Kerngehäuse entfernt, halbiert und in dünne Lamellen geschnitten

2 El Butter

Zucker

Gemüsebrühe

2 Stücklein fein abgeschnittene Schale einer ungespritzten Orange

1 Rosmarinzweig oder ein kleines Stück einer Zimtstange

Salz, Pfeffer, ev. etwas Orangensaft

3 El Butter

Zubereitung Quitten in Butter andünsten, Zucker beigeben und etwas karamellisieren lassen.

Gemüsebrühe beifügen, ebenso die Orangenschale und den Rosmarinzweig/die Zimtstange. Quitten bissfest köcheln lassen. Rosmarin/Zimtstange und Orangenschale entfernen.

Mit Salz, Pfeffer und ev. einem Spritzer Orangensaft abschmecken. Mit Butter den Fond etwas binden.

Schliesslich lässt sich ein feines Essen auch mit einem Quittendessert aufs Schönste abrunden, mit einem Parfait.

Quittenparfait (für vier Förmchen) 120 g Quitten, Fliege und Kerngehäuse entfernt und in Stücke geschnitten. Fleckige Früchte werden geschält

1–2 dl Wasser

1 Spitzer Zitronensaft

2 El Zucker

1 ½ dl Rahm, geschlagen

2 Eigelb

50 g Zucker

1 El Quittengelee

Pistazienkerne, gehackt

Zubereitung Quitten in Wasser mit Zucker und Zitronensaft weich köcheln. Im Mixer fein pürieren, auskühlen lassen.

Inzwischen Eigelb mit Zucker schaumig schlagen, zuerst über Wasserdampf, dann noch kalt. Gegen Schluss den Quittengelee beifügen. Diesen Schritt sollte man mit einiger Geduld machen, das Eigelb muss wirklich an Volumen gewinnen, das bindet das Parfait homogener.

Quittenpüree und Eimasse gut vermischen, dann sorgfältig den Schlagrahm unterziehen. Die Masse in vier Töpfchen verteilen, in den Tiefkühler stellen. Vor dem Servieren zeitig herausnehmen und angetaut auf einen Teller stürzen. Mit Pinienkernen garnieren.

Genuss-Redaktor Urs Bader präsentiert sein Quittenschaumsüppchen. Bild: Donato Caspari