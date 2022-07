Gluschtige Rezepte mit Walliser Aprikosen: Vom Chutney bis Wähe

FOODBLOG OSTBRÖCKLI Der ideale Begleiter im Sommer: Die Aprikose passt immer – vom Zmorge bis zum Sundowner Bald sind sie wieder da: die Walliser Aprikosen. Die süsssauren orangen Früchtchen mit der samtigweichen Schale machen in der Küche eine gute Figur. Als Begleiterinnen zu grilliertem Fleisch, zu Käse oder in einer schmackhaften Früchtewähe. Text: Sabine Camedda, Bilder: Benjamin Manser 01.07.2022, 19.00 Uhr

An Ideen mangelt es mir nie, wenn die Walliser Aprikosen in die Auslagen der Läden und Märkte kommen. Endlich kommen wieder die Desserts auf den Tisch, die ich mit Hochsommer verbinde – und mit meiner Kindheit. Den Aprikosenbaum pflanzten meine Eltern erst, als ich schon aus dem Haus ausgeflogen war.

Daher gehörte ein Ausflug ins Unterwallis einfach zum Sommer dazu. Mal unterhalb von Sion, mal an der linken Talseite am Hang: Irgendwo hielten meine Eltern und holten einige Kilo Aprikosen. Frisch vom Produzenten, der nicht selten direkt vom Baum hinunterstieg, um uns die Früchte zu verkaufen.

Doch zurück zu den Desserts: Kaum hatten wir die Aprikosen zu Hause, wehte bald der Duft nach Aprikosenfladen durch das Haus. In den folgenden Tagen verwertete meine Mutter die Aprikosen: Ein Teil landete im Tiefkühler, ein Teil wurde zu Konfitüre verarbeitet, ein weiterer gab köstliche Desserts – und einige Aprikosen genossen wir einfach so.

Fast alle kommen aus dem Wallis Dass hier von der Walliser und nicht allgemeiner von der Schweizer Aprikose die Rede ist, kommt nicht von ungefähr. Im Jahr 2020 stammten 95 Prozent der einheimischen Aprikosen auf dem Markt vom Wallis. Damit werden rund 50 Prozent des Schweizer Konsums abgedeckt. Schade nur, dass oftmals späte Frostnächte die blühenden Bäume schädigen und der Ertrag so weniger gross ist.

Aprikosen gibt’s den ganzen Tag

Seit ich das Zepter über Kochtöpfe übernommen habe, freue ich mich über «den Geschmack des Sommers», wie es in einem Slogan aus dem Wallis heisst. Nicht nur, weil ich den süsssauren Geschmack der Aprikosen liebe. Sondern auch, weil sie so vielseitig einsetzbar sind und den ganzen Tag über gegessen werden können.

Am Morgen schnipple ich zwei, drei Aprikosen und peppe so ein Joghurt oder ein Müesli auf. Der Muntermacher bringt gerade einmal 47 Kalorien pro 100 Gramm mit. Oder ich geniesse die selber gemachte Aprikosenkonfitüre. Auch in einem Fruchtspiessli macht der Aprikosenschnitz etwas her, beispielsweise in der bunten Kombination mit Erdbeeren, Kiwi und Ananas oder Bananen.

Süsssaure Begleiterin zu grilliertem Fleisch

Die Aprikose macht sich auch gut als Begleiterin von Fleisch. Wie wäre es, wenn man den Melonenschnitz zum Rohschinken durch Aprikosen ersetzt? Den Schweinebraten vom Grill oder aus dem Ofen peppe ich mit einem Aprikosen-Chutney auf.

In einem Salat macht die Aprikose auch eine gute Figur. Dabei kann sie mit verschiedenen Zutaten kombiniert werden: Tomaten, Melone, Kopfsalat. Einfach ein paar der Früchte schnippeln und zum Salat geben. Oder zur Abwechslung einige Aprikosen pürieren und unter die Sauce mischen.

Desserts mit Aprikosen gibt es zahlreiche. Halbiert, mit Zucker und wenig Zitronensaft zu einem Kompott eingekocht, püriert und mit Joghurt oder Quark zu einer Crème verarbeitet, in Kuchen oder als Glace oder Sorbet. Der Fantasie – und auch den Kombinationsmöglichkeiten – sind keine Grenzen gesetzt. Dabei geht manchmal fast vergessen, dass die Aprikose auch einfach so gut schmeckt und kein weiteres Chichi braucht.

Und wer am Abend noch nicht genug hat, der kann sich einen Sundowner gönnen. Vielleicht einen Mojito mit Aprikosen? Einen Sommerwein mit Beeren und Aprikosen? Oder einen guten Abricotine?

Zwiebeln, Knoblauch, Aprikosen, Balsamicoessig, Honig, Salz, Pfeffer, Kräuter (zum Beispiel Thymian, Basilikum, Oregano).

Die Zwiebeln und den Knoblauch fein hacken, in Olivenöl andünsten. Die Aprikosen fein schneiden, hinzugeben. Mit Balsamicoessig, Honig, Salz, Pfeffer und Kräutern würzen, 10 bis 15 Minuten einkochen. Eventuell braucht es ein bisschen Wasser. Wer mag, kann das Chutney mit gemahlenem Chili peppiger würzen.

Passt zu Fleisch oder Käse.

1 Dose Kichererbsen, abgetropft

8 Aprikosen

16 Cherrytomaten

Die Aprikosen in mundgerechte Stücke schneiden, die Tomaten halbieren, zusammen mit den Kichererbsen in eine Schüssel geben.

Glattblättrige Petersilie und Basilikum zusammen fein hacken, zum Salat geben.

Für die Sauce: Wenig Zitronensaft, Balsamicoessig, wenig Zucker, Salz, Pfeffer und Olivenöl mischen. Über den Salat geben und gut mischen. Eventuell ein wenig durchziehen lassen.

Tipp: Zerzupfte Burrata oder frischen Ziegenkäse in Stücken über den Salat geben, mit Anchochili garnieren.

8 Löffelbiskuits

8 Aprikosen

2 Eier

10 EL Zucker

125 g Mascarpone

Die Löffelbiskuits grob zerbröckeln, in vier Gläser verteilen. Beiseitestellen.

Die Aprikosen in Stücke schneiden, mit 2 EL Zucker aufkochen, erkalten lassen, pürieren. Die Aprikosenmasse kann man aromatisieren, beispielsweise mit Pfefferminze, Zitronenmelisse, Zitronenthymian, Lavendel oder mit einem Hauch Apricotine.

Die Eier teilen, Eigelb mit dem restlichen Zucker schlagen, bis die Masse hell ist. Mascarpone darunterrühren. Eiweiss steif schlagen, sorgfältig unter die Eier-Mascarpone-Masse ziehen. Auch diese Masse kann man mit Zitronenzeste oder mit denselben Kräutern wie oben beschrieben aromatisieren.

Einschichten: Ein bis zwei Löffel von der Aprikosenmasse auf die Biskuits geben, dann Eier-Mascarpone-Masse darüber geben, das nochmals wiederholen. Mit gerösteten und gehackten Nüssen dekorieren.

Ein flaches Backblech mit Blätterteig belegen, mit einer Gabel einstechen. Mit gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen bestreuen. Aprikosen in Hälften oder in grobe Schnitze schneiden, nebeneinander auf den Teigboden legen. Je nach Süsse mit mehr oder weniger Zucker bestreuen, in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen schieben, zirka 10 Minuten backen.

In der Zwischenzeit für den Guss 2 Eier, 150 ml Rahm, 2-3 El Zucker und 1 Päckli Vanillinzucker gut verrühren. Nach Belieben kann man weitere Gewürze wie geriebene Tonkabohne, Zimt oder auch einen Esslöffel Eierlikör hinzufügen.

Den Fladen aus dem Ofen nehmen, Guss sorgfältig darübergiessen. Während 10 bis 15 Minuten fertig backen.

Wer möchte, kann statt der 2 Eier für den Guss nur 1 Ei und 1 Eigelb nehmen. Das zweite Eiweiss schlagen, bis es fest ist. Zirka 2 EL Zucker hinzugeben und weiterschlagen, bis der Eischnee glänzt. Den fertig gebackenen Fladen damit verzieren. Noch einmal kurz in den Backofen geben (Grillfunktion). Dabei stets beobachten.

Genuss-Redaktorin Sabine Camedda zeigt ihre Dessert-Kreationen mit Aprikosen.