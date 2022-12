Kulinarische WM: Dieser Fan besucht Restaurants aller WM-Länder

Kulinarische Weltreise 32 Länder, 32 Restaurants: Dieser Fan reist durch die Küchen der WM-Nationen, ohne London zu verlassen Der Brite Matt Walker ist Fussballfan, ein weit gereister noch dazu. Doch die WM in Katar besucht er nicht. Sein Ersatzprogramm: Er begibt sich auf Entdeckungstour durch die Kulinarik der Teilnehmerländer. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Matt Walker mit Schweizer Bier, WM-Pokal und FC-St.Gallen-Schal im Schweizer Restaurant White Haus in London. Bild: PD

Normalerweise gleichen sich die Bilder, die wir von einer Weltmeisterschaft zu sehen bekommen: Aus dem Gastgeberland erreichen uns Eindrücke von gut gefüllten Fanmeilen und Stadionsektoren, aus den Ländern der WM-Teilnehmer sehen wir Videoschnipsel von Public Viewings im Freien und von Autokorsos bis spät in die Nacht.

Nicht bei dieser WM . Fanmeilen vor Ort gibt's nur eine, die Stadien sind nicht für alle Spiele ausverkauft und in vielen Teilnehmerländern in unseren Breitengraden steht man eher wegen des Glühweins am Weihnachtsmarkt im Freien als wegen eines Public Viewings. Vielleicht waren Fans schon früher eher willkommene Folklore als Hauptbestandteil, bei dieser WM stehen sie aber sicher nicht im Zentrum.

Ein Fussballreisender, der nicht reist

Auch Matt Walker ist nicht nach Katar gereist. Dabei ist es das, was der Brite am liebsten tut: Reisen mit Fussball verbinden. Und das meist mit einigermassen verrückten Plänen.

Er hat alle 24 Mannschaften des Afrika-Cups 2019 in nur neun Tagen spielen sehen. In der Saison 2017/18 hat er in nur rund elf Monaten ein Fussballspiel in allen 55 Ländern gesehen, die zum europäischen Fussballverband Uefa gehören. Und weil das noch nicht genug Fussball war, reiste er nur wenig später auch noch zur WM 2018 nach Russland. Seine dritte WM nach Deutschland 2006 und Brasilien 2014.

«Für mich gehören Fussball und Reisen zusammen», sagt Walker am Morgen vor dem WM-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Brasilien. «Aber von Katar war ich einfach nicht begeistert.» Es gehe ihm dabei weniger um den zweifelhaften Ruf von Gastgebernation und Veranstalterin Fifa. Er sagt:

«Wenn ich nur in Länder mit makellosem Ruf gereist wäre, hätte ich nicht schon 104 Länder dieser Erde besucht.»

Den Ausschlag hätte vielmehr der Ort an sich gegeben, gerade im Zusammenhang mit den Kosten «für einen Ort, wo es nicht viel zu sehen gibt».

«Eat the World Cup»

Aber wer ein ganzes Jahr danach ausrichtete, in 55 Ländern Fussballspiele schauen zu können, der kann nicht einfach ohne Plan in eine WM starten. Eine WM in der eigenen Stube, ganz ohne Turnieratmosphäre, das schien ihm doch zu banal. Eine Ersatzidee musste her.

Zusammen mit seiner Partnerin fand er diese in der kulinarischen Vielfalt, die seine Heimatstadt London hergibt. Ein neues Ziel war erkoren: Walker will in 32 Restaurants der britischen Metropole, die alle ein anderes Teilnehmerland repräsentieren, ein Spiel der jeweiligen Nationalmannschaft schauen. Inklusive lokaler Spezialitäten. «Eat the World Cup», nannte er fortan sein neues Projekt.

Ferien für Restaurantbesuche

Walker wäre nicht Walker, würde er nicht auch das gewissenhaft angehen. Er nahm zum Beginn der Gruppenphase, als vier Spiele pro Tag auf dem Programm standen, Urlaub von seinem Job beim britischen Handelsministerium. So konnte er an einem Tag drei bis vier Restaurants besuchen.

Das bedeutete unter anderem: Am Morgen um 10 Uhr gab es in einem saudi-arabischen Restaurant Leber zum Frühstück. Belohnt wurde er mit Erlebnissen wie dem Sieg Marokkos gegen Belgien in einem marokkanischen Lokal. «Die Atmosphäre war unglaublich», sagt Walker noch Tage danach. «Und das Essen war ausgezeichnet.»

Brasilianische Angestellte in Schweizer Restaurant

Nicht ganz so einfach sei es gewesen, ein Schweizer Lokal zu finden. Ausgewählt hat der 46-Jährige schliesslich das «White Haus». Doch trotz der Lage gleich neben der City of London, dem Finanzdistrikt der britischen Hauptstadt, und der Affiche mit der Weltauswahl Brasilien als Gegner kam keine Stimmung auf. «Es war ziemlich ruhig. Ein paar Geschäftsleute mit ihren Laptops, die sich am Telefon über Machbarkeitsstudien unterhalten haben, waren die einzigen anderen Gäste», sagt Walker.

Kam erschwerend hinzu: Ein Grossteil der Angestellten habe Brasilien-Trikots getragen, weil es Brasilianerinnen und Brasilianer waren. Ausgerechnet. Doch Walker gab Gegensteuer mit seinem Schal des Super-League-Vereins FC St.Gallen, den er bei seinem Schweizer Halt bei seiner Europareise erhalten hatte.

Immerhin das Bier war authentisch

Auf seiner eigenen «World Cup vibe»-Skala gab es für das Lokal nur drei von zehn Punkten. Entschädigt wurde er immerhin durch «Swiss touches»: eine Seilbahnkabine, Skis, viele Uhren und Schweizer Bier. Offen ausgeschenkt wird 1936. Das Bier trägt zwar die Postleitzahl von Verbier, wird aber am anderen Ende der Schweiz bei der Brauerei Locher in Appenzell gebraut.

Als die WM-Gruppenphase am Freitag endete, war auch Walkers Projekt so gut wie beendet. Weil er bei keinem Team davon ausgehen konnte, dass es in der K.-o.-Phase noch dabei ist, musste er möglichst in den Gruppenspielen schon alle Restaurants besucht haben. Nur bei einer Nation liess er sich auf das Risiko ein: Das brasilianische Restaurant besucht er erst im Achtelfinal.

