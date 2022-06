Wie viel Trinkgeld soll ich im Restaurant geben?

Essen «Besser nichts als zu viel»: Wer kein Trinkgeld gibt, denkt sozial Mit der Regel «Besser nichts als zu viel» kommt der Restaurant-Gast am besten durchs Leben, die Welt und die Sommerferien. Christian Berzins Jetzt kommentieren 12.06.2022, 12.00 Uhr

Das Trinkgeld hat die Kraft, Partnerschaften und Gastfreundschaften zu entzweien. Gibt man zu viel, ist es bisweilen schlecht. Gibt man zu wenig, wird alles noch schlimmer.

Doch machen wir mal halblang: Entscheidend ist nicht, wie es der Beschenkten oder den Eingeladenen, sondern wie es dem Almosengeber danach geht. Doch der Druck zu tun, was er oder sie nicht will, ist gross, zu rasch wird ihm Knausrigkeit vorgeworfen – keiner will mit Millionär Dagobert Duck verglichen werden. Was tun folglich vier von fünf Menschen, wenn das Essen schlecht, der Service durchschnittlich, die Rechnung zu hoch war? Sie legen mehr als 10 Prozent Trinkgeld drauf.

Gelassenheit ist gefragt, vielleicht gar mathematisch einfaches Denken. Die Maxime lautet: Wer nichts gibt beziehungsweise nichts geben muss, vereinfacht sich das Leben.

Sich die Gunst durch Trinkgeld erkaufen? Auf nach Wien!

Mit dem Schritt oder Schnitt zur Einfachheit erschafft man sich eine innere Freiheit. Nicht immer für die anderen, aber für sich selbst. Und für sich macht man es doch, dieses Geldspenden, fast immer: Sowohl beim gönnerischen, bisweilen angeberischen Ausreisser nach oben als auch beim Ausreisser nach unten – obwohl sich da die Grenze bei Null klar abzeichnet. Genauso wenig, wie Nichtsgeben für uns besser ist, als zu viel hinzulegen, ist das Nichtsgeben besser, als zu wenig zu geben – das jedenfalls geben uns arrogante Kellner zu verstehen.

Als wir studentische Opernfreunde uns früher tagsüber in Wien in die schicken Kaffees verkrochen und am Ende 29 Schilling bezahlen mussten, sagten wir bisweilen keck «30!», worauf der Kellner uns den einen Schilling in eleganter Pose zurückgab. Das hiess: «Schleich di» – oder auch zwei englische Worte. Wer hingegen 35 Schilling gab, wurde immerhin verabschiedet, bei 40 wurde man am nächsten Morgen sogar begrüsst.

Gunst erkaufen durch Trinkgeldgeben? Wer das braucht, für den ist Österreich das Paradies, für alle anderen Japan das Elysium: Die finale Spende gehört sich dort nicht.

Nun wird dieser Text heikel, schon haben wir nämlich das gesamte Servicepersonal und ganz bestimmt auch die Gastrosuisse-Armada gegen uns. Und mit dem Gesetz ist sie nicht aufzuhalten: Wer sich darauf beruft, dass das Trinkgeld in der Schweiz seit 1974 im Preis inbegriffen ist, wird nur müde angelächelt. Doch es tut eben doch gut zu wissen, dass man nicht müsste – ob der Service nun überragend, normal oder schlecht war.

Bei allen Zweifeln und weiteren unnötigen Zahlungen war mir die Meinung einer frühen Bekannten wichtig, die eine leidenschaftliche Sozialistin war, gewerkschaftlich überaus engagiert. Eine prächtige Linke und somit – wenn ich meinen Freundeskreis überblicke – meistens eine grosszügigere Trinkgeldgebende als eine Rechte.

Sie aber verbot es mir und auch allen Freunden, Trinkgeld zu geben: «Die tiefen Löhne sind das Grundübel, das Trinkgeld soll das nicht ausgleichen. Nur wenn wir alle nichts mehr geben, wird sich an der Lohnsituation etwas ändern.» Das war in den 1990er-Jahren – und sie sollte leider recht behalten. Wir alle gaben weiterhin Tausende von Franken Trinkgeld und die Löhne blieben schlecht. So, dass die Gastro-Szene nun klagt, man finde kein Personal.

Der Sonderfall, der gar keiner ist: die USA

Wir sind im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert, es kann nicht sein, dass der Gast via Spende den schlechten Lohn eines Serviceangestellten aufbessert. Es sei denn, daraus ergibt sich eine Win-win-Situation wie in den USA. Dank des Trinkgeldgebens – dieses ungeschriebenen, fest verankerten Gesetzes der 20 Prozent, da das Trinkgeld nicht im Preis inbegriffen ist – reduziert sich für den Restaurantbesitzer die Lohnsumme enorm und damit die Steuern darauf.

Der Top-Kellner aber macht einige hundert Dollar an einem Abend. Das ist ein Anreiz. Aber eben: Alle müssen mitspielen wollen. Und eingeschüchtert von den Ermahnungen in unseren Reiseführern und von unseren amerikanischen Freunden legen wir in New York, ohne mit der Wimper zu zucken, 20 Prozent drauf.

Der grosse Fehler bei diesem amerikanischen Denken: Man glaubt, dass das Trinkgeld im Gastgewerbe auch im 21. Jahrhundert dazugehört. Wer sich nicht auf das Neue Testament beruft und «Geben ist seliger denn nehmen» predigt, wird nur mit Mühe eine Erklärung dafür finden. Aber diese Maxime zieht: Geben macht glücklich.

Das weiss bloss unser Onkel Dagobert nicht. Und wenn wir nach dem tollen Nachtessen auch noch dem Heiligen Trinker in der Bahnhofunterführung 10 Franken geben, umso besser. Oder warum nicht dem Tänzer, der im Korps des Balletts versteckt zum Gesamtspektakel beiträgt, am Bühnenausgang Trinkgeld geben? Seinen Lohn mit jenem der Kellnerin vergleichend, wäre es durchaus angebracht.

Corona hat die Lage in der Gastro-Szene noch verschärft, Personal ist abgesprungen. Ob es an der gesunkenen Trinkgeld-Summe liegt, da mehr mit Kreditkarte bezahlt wird, darf bezweifelt werden. Es ist zwar unsinnlich, mit der Kreditkarte Trinkgeld zu geben, aber nicht schwierig. In den skandinavischen Ländern war das bargeldlose Spenden schon vor Corona normal.

Das Bier selber holen, warten – und Trinkgeld geben

Warum soll ich an einer jener Bars, wo man das Bier selber holen muss, dafür eher vier denn eine Minute am Tresen steht, Trinkgeld geben? Dafür, dass mir das Bier ausgeschenkt wird? Dafür, dass das nette Gegenüber arbeitet? Barkeeper, die mir laut und deutlich «dreizehn Franken zwanzig» entgegenrufen, damit ich auch ganz sicher auf Fünfzehn aufrunde, mag ich nicht.

Bisweilen können sehr gutes Essen und flinker Service ja trotzdem zum Griff in die Obolus-Tasche führen. Nur zu! Ob die Gabe dann in eine Gemeinschaftskasse gelangt, von der die schlechten Mitarbeiter genauso wie die guten profitieren, soll dem Geber allerdings egal sein.

Wer trotz allem aus dem tantaloshaften Ringen um Richtigkeit und Gerechtigkeit nicht herauskommt, beim Bezahlen keine sommerduftende Nonchalance versprüht, muss nicht zum Psychiater. Und sie oder er braucht schon gar keine neunmalklugen Richtigmacher, die uns raten, einfachheitshalber überall in der Welt 10 Prozent vom Rechnungsbetrag draufzulegen. Ganz im Gegenteil: Mit Nichtsgeben liegt man im Zweifelsfall besser als mit Zuvielgeben.

