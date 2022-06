Zu Tisch Eine italienische Reise am Ufer der Murg in Frauenfeld In Frauenfeld gibt es mit dem Il Tiramisù ein italienisches Restaurant, das mit einem gastfreundlichen Konzept mit Mittagstisch, italienischem Apéro am Donnerstag und fein komponierten Speisen punktet. Kaum eröffnet, ist schon kein Geheimtipp mehr. So schnell hat sich die Gastfreundschaft von Marianna und Enzo Zuccherino herumgesprochen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Enzo Zuccherino führt das Frauenfelder Restaurant «Il Tiramisù» am Balieresteg, wo früher das «Bacilus» war.

Es war einst der Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der zwei Jahre durch Italien reiste. Nicht wenige Literaturexperten sagen, dass es seine glücklichste Zeit war. Die Tagebuchnotizen wurden zum Bestseller. SeinAusspruch «Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein» ist längst zu einem geflügelten Wort geworden. Der Dichter befand sich damals (1786) zur Kur in Karlsbad und machte eine tiefe Lebenskrise durch. Heimlich floh er aus dem Kurhaus und bereiste schliesslich den ganzen Stiefel.

Romantisch sitzt man auf der Terrasse an der Murgmauer. Stefan Borkert

Eine Wohltat für Leib und Seele und echtes italienisches Lebensgefühl findet man auch Marianna und Enzo Zuccherino im Herzen von Frauenfeld. Am Balieresteg in den Räumlichkeiten des ehemaligen «Bacilus» empfängt seit Februar das «Il Tiramisù» seine Gäste. Und tatsächlich vermittelt die Atmosphäre im kleinen feinen Restaurant genau dieses von Goethe beschriebene Gefühl: «Hier in ich Mensch, hier darf ich’s sein». Zu Mittag gibt es günstigen Lunch, am Abend dann Überraschungsmenüs, Fisch und Fleisch mit saisonalen Varianten und auserlesenen Weinen.

Nur noch das anbieten, was Spass macht

Zwei Sorten Brot, Grissini, Pasta, Dessert, Glacé, Biscotti, Limoncello und Kaffeelikör sind hausgemacht. Er wolle nur noch das anbieten, was ihm selbst auch Spass bereite, sagt Enzo.

Das Rindsfilet sucht in der Zubereitung seinesgleichen. Stefan Borkert

Die kulinarische Reise startet mit Spargeln und Parmaschinken (20.50) sowie Roastbeef mit Cherrytomatensalat und Parmesanspänen (20.50), bgleitet von einem herrlich leichten fruchtigen Soave (Glas 6.50). Der Gaumen ist nun vorbereitet auf ein köstliches Rindsfilet mit Risotto und Saisongemüse (55.50). Das Fleisch ist perfekt zubereitet, das Risotto fein abgeschmekt. Die Lasagne nach Art des Hauses (35.50) ist ein mediterraner Hochgenuss. Zutaten und Gewürze sind mit Fingerspitzengefühl komponiert und sensibel aufeinander abgestimmt.

Der Chianti Classico Gran Selezione ist ein perfekter Begleiter zum Hauptgang. Stefan Borkert

Zum Hauptgang mundet ein 2016er Chianti Classico Gran Selezione (85.50). Typisch für die Rebsorte Sangiovese sind frische Noten von Kirschen und Veilchen. Diese Aromen werden begleitet von einem Hauch von Vanille und Kakao. Es ist ein weicher faszinierender Wein mit einem fruchtigen und langen Abgang. Zielort der Reise ist, wie kann es anders sein, ein Tiramisù (9.50). Das Rezept kommt an Goethegedichte locker heran. Nach einem sättigenden Menü sei ein luftiger Dessert genau das richtige, sagt Enzio. Und er hat recht.

Das Tiramisù ist tatsächlich aussergewöhnlich und darf am Schluss nicht fehlen.

Il Tiramisù 8500 Frauenfeld, Balierestrasse 10, Telefon: 052 550 58 60, www.iltiramisu.ch. Di. – Sa.: 11:30 bis 14:00; 17:30 bis 23:30 Vorspeisen: 8.50 – 26.50; Hauptgerichte: 30.50.– 55.50.

