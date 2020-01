Das «Thurtal» heisst jetzt «Misky Takly» und bringt den Geschmack der Anden auf den Tisch Gutbürgerlich sieht es aus, das «Thurtal» in Eschikofen, Gemeinde Hüttlingen. Ein schmucker Landgasthof, Riegelbau, einladend. Peruanische Küche würde hier niemand vermuten. Ida Sandl 09.01.2020, 09.31 Uhr

Hoffen auf Erfolg mit der Küche Perus: Koch Willibaldo Alarcón und Wirt Rodolfo Facundo. Reto Martin

Doch das Thurtal heisst jetzt Miski Takiy, was in Chechua, der Sprache der Ureinwohner Perus und Boliviens, soviel bedeutet wie Genuss und Lied. Genau das möchte Wirt Rodolfo Facundo seinen Gästen auch bieten. Gutes Essen und dazwischen immer wieder musikalische Leckerbissen. Nicht nur Panflöte, sondern Latin Jazz und im Sommer Salsa. Rodolfo Facundo und Willibaldo Alarcón, der Küchenchef, sind mit Herzblut bei der Sache. Als Gast fühlt man sich vom ersten Augenblick an willkommen. Die Gaststube ist heimelig, fast wie ein Wohnzimmer, hier kommt man auch mit anderen Gästen ins Gespräch.