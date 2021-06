Burrata: Warum der Frischkäse gerade so beliebt ist

Burrata Mozzarella hat ausgedient – warum gerade alle auf den cremigen Bruder aus Süditalien stehen Die Schweiz fliegt auf Burrata, den zarten Frischkäse und Verwandten des Mozzarella. Die Erklärung eines kulinarischen Booms, wie er noch selten beobachtet wurde. Und ein Ausblick darauf, was als Nächstes kommt. Rahel Koerfgen 12.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussen Mozzarella, innen cremiger Überraschungsmoment: Burrata ist gerade in aller Munde. iStockphoto

Dieser grossartige Moment. Wenn die Gabel mit sanftem Druck in das Käsepäckchen sticht und die herrlich cremige Masse auf den Teller fliesst. Dazu ein paar frische Tomaten, Basilikum, ein bisschen Fleur de Sel – mehr braucht es nicht für eine kulinarischen Höhenflug. Burrata, zarter Kuhmilchfrischkäse aus Süditalien, ist gerade in aller Munde. Buchstäblich.

Mittlerweile findet man Gerichte mit Burrata hierzulande auf fast jeder gut sortierten Sommermenükarte. Etwa zerzupft über frischer Pasta, ­Risotto, Pizza oder Gemüse, oder eben im Salat. Sogar Discounter haben sie nun im Kühlregal, sodass sich viele Geniesser in der eigenen Küche an den Käse wagen. Die Nachfrage ist derart gross, das Burrata seit einem Jahr auch hierzulande hergestellt wird: Die erste Schweizer Version stammt aus der Bergkäserei Marbach im Entlebuch.

Ursprünglich rein praktikabler Zweck

Eine erstaunliche und vor allem erstaunlich rasante Entwicklung, wenn man bedenkt, dass Burrata bis vor einigen Jahren ausserhalb Italiens noch so gut wie unbekannt war. Und auch da – etwa in der Provinz Bari in Apulien – erst seit gut einem Jahrhundert produziert wird. Was aber ist Burrata überhaupt? Und warum haben wir plötzlich einen Narren am Frischkäse gegessen - gerade in der Schweiz, wo die Auswahl an Käse denkbar gross ist?

Burrata ist eine Verwandte des Mozzarella. Und zwar eine ziemlich luxuriöse: Während sie aussen für den Laien eben als Mozzarella durchgeht, steckt in ihr eine zarte Füllung aus feingezupftem Mozzarella und Rahm. Das schmackhafte Innere wird wiederum Stracciatella genannt. Ein Geniestreich der Erfin­der, wenn auch mit einem ursprünglich rein praktischen Zweck: Mit der Aufbewahrung des Rahms im Innern der Kugel hatten sie zum Ziel, die Haltbarkeit von Butter respektive Rahm zu verlängern. Daher der Name Burrata, der übersetzt «gebuttert» bedeutet.

Der Kochbuchautor und Foodblogger Claudio Del Principe schwärmt in den höchsten Tönen von Burrata. Er schätze vor ­allem den ­Kontrast:

«Aussen saftiger Moz­zarella, ­innen cremige Stracciatella mit dem rahmigen Geschmack.»

Claudio Del Principe

Kochbuchautor und Foodblogger Bild: Kenneth Nars

Er ­bereite Burrata jeweils auf drei Arten zu: In Kombination mit Tomatensalat oder anderem rohen Gemüse; als ­Belag oder ­Füllung einer Pizza Bianca und, was er «dringend» empfehle: «In Stücke gezupft auf einem Pasta­gericht, etwa mit einem Tomaten-Auberginen-Sugo alla Norma.»

Falsch machen kann man eigentlich nichts, wenn man Burrata zu Hause zubereitet. Es gilt einzig das Gesetz zu befolgen, das entsprechende Gericht möglichst simpel, möglichst pur zu halten. Burrata braucht keine dominanten Begleiter, um besser zu werden. Sie ist sich selbst genug, veredelt umgekehrt vielmehr mit ihrer Anwesenheit eine Vielzahl von Zutaten, etwa Spargeln. Ausserdem sollte sie stets frisch verzehrt und keinesfalls lange aufbewahrt werden. Und beim Kauf achte man mehr auf die Qualität als auf den Preis. Del Principe:

«Wie bei allen Lebensmitteln empfehle ich, handwerklich hergestellte Erzeugnisse von kleinen Produzenten zu bevorzugen.»

Der Basler ist längst nicht die einzige wichtige Stimme im Gastro-Universum, die von Burrata schwärmt. Vor etwa zwei Jahren begann der britische Starkoch Jamie Oliver damit, seine Gerichte mit Burrata zu verfeinern. Genau wie sein deutsches Pendant Tim Mälzer und viele andere Küchenchefs. Durch sie sind die Menschen ausserhalb Italiens auf den Geschmack gekommen. Denn fein schmeckte das Käsepäckchen schon immer.

Ein Traum aus Rahm und Mozzarella

Und ein Ende des Trends ist nicht absehbar, vielmehr sei er dabei, sich zu entwickeln, sagt Del Principe: «Als Nächstes wird sich das Innere der Burrata, die Stracciatella, bei uns verbreiten», ist er überzeugt, dieser Traum aus Rahm und Mozzarella-Stückchen ohne Hülle. In Süditalien wird er mit nur ein paar Tropfen Olivenöl gegessen, manchmal kommt Schinken dazu. Das italienische Frischkäsequartett neben Mozzarella, Burrata und Stracciatella komplett macht Crescenza, ein kurz gereifter, sehr milder Weichkäse aus der Lombardei. Wie seine drei schneeweissen Kollegen wird er in eine Salzlake gepackt und kommt somit ohne Konservierungsstoffe aus. Er lässt sich prima auf ein Stück frisches Brot streichen, und auch er gewinnt in unseren Breitengraden an Popularität. Wenn das keine leckeren Aussichten sind!

Erklärungsvideo: So wird Burrata hergestellt. youtube

Vier himmlische Rezepte mit Burrata

Mehr Apulien geht nicht: Kombiniert man Burrata mit dem getrockneten Lochbrot Frisella, der apulischen Variante des Crostino, hat man im Nu einen sündhaft guten Antipasto zubereitet.

Für 4 Personen zum Apéro:

4 Stück Friselle

200 g Cherrytomaten

200 g Burrata oder Stracciatella

4 EL Olivenöl

ein Bund Basilikum

Salz, Pfeffer



Da die Friselle sehr hart sind, zirka 1 Minute in kaltes Wasser tauchen. Herausnehmen und mit der rauen Schnittfläche nach oben auf einen Teller legen, mit Olivenöl beträufeln. Cherrytomaten entkernen, klein würfeln und in eine Schüssel geben. Mit fein geschnittenem Basilikum vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse portionenweise auf die 4 Friselle verteilen. Am Ende den zerkleinerten Käse darüber geben und servieren.

Nicht mehr lange, und die Spargelsaison ist vorbei. Zum fulminanten Finale wird sie mit einem lauwarmen Salat und dem rahmigen Frischkäse kombiniert.

Für 2 Personen als Vorspeise:

500 g grüner, möglichst dünner Spargel

1 EL Olivenöl

½ TL Salzflocken

1 TL getrocknete Pepperoncinoflocken

1 TL Oregano

2 EL Zitronensaft

2–3 EL Aceto balsamico

½ Bund Petersilie gekraust

2 Mini-Burrata à je 100 Gramm



Spargeln waschen, holzige Enden abschneiden und in 3 cm lange Stücke schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Spargeln bei mittlerer Hitze zirka 5 Minuten braten. Hitze hochstellen, mit Zitronensaft ablöschen und mit Oregano und Peperoncino würzen. Kurz einkochen lassen, dann sofort vom Herd nehmen und leicht abkühlen lassen. Mit Aceto balsamico abschmecken, Petersilie untermischen. Auf zwei Tellern verteilen, Salz darüber streuen und je ein Burrata-Päckchen daraufsetzen. Sofort servieren.

Die weisse Pizza kommt ohne Tomaten aus. Ein pures, wunderbares Geschmackserlebnis.

Für 1 Pizza Normalgrösse:

250 g Pizzateig, rund ausgewallt

2–3 mittelgrosse junge Kartoffeln

6 Esslöffel Basilikumpesto

2 Kugeln Burrata

eine Handvoll frischer Basilikum

Salz, Olivenöl

Den Teig auf einem Blech vorbereiten und einstechen, den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben (½ cm) schneiden. In einen Topf mit kochendem Salzwasser geben und 10 Minuten kochen lassen, abschütten. Kurz abkühlen lassen, dann mit dem Pesto in einer Schüssel gut mischen. Allenfalls wenig Olivenöl dazugeben. Die Masse auf den Teig geben und verteilen. 20 bis 30 Minuten in der Mitte des Ofens backen. Unterdessen die Burratakugeln zerzupfen. Sobald die Pizza aus dem Ofen ist, mit dem Käse und Basilikum bestreuen, wenig Olivenöl darüberträufeln und servieren.

Da sie schön rahmig und geschmacksneutral ist, eignet sich Burrata auch für ein Dessert. Und wie das schmeckt! Vergesst Fior di Latte!

Für 4 Personen:

1 Burrata-Kugel (zirka 200 g)

2 Eigelb

1 ganzes Ei

200 ml Rahm

80 g Zucker

1 Prise Salz

75 g Frischkäse (z. B. Philadelphia)

Burrata aufschneiden, das rahmige Innere vorsichtig herauslöffeln und in eine Schüssel geben. Die Hülle klein würfeln und beiseite­stellen. Die herausgelöffelte Füllung mit Ei­gelben, dem Ei, dem Rahm, Zucker, Salz und dem Frischkäse pürieren, bis die Masse schön glatt ist. Diese zunächst ohne die Würfel in einen gefriertauglichen Behälter geben. 1 Stunde frieren lassen, dabei die Masse aber immer wieder gut durchrühren. Sobald die Glace eine cremige Konsistenz bekommt, die Würfel beigeben und mindestens 3 Stunden mitfrieren lassen, wiederum regelmässig umrühren. Die Würfel der Hülle sorgen für eine herrliche Stückigkeit.