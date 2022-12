Weihnachtsguetzli: Starköche verraten ihre liebsten Rezepte

Backen Weihnachtsguetzli: Starköche und Pâtissiers verraten ihre liebsten Rezepte Eine Adventszeit ohne Weihnachtsguetzli ist kaum vorstellbar. Mailänderli und Co. geben aber nicht nur ein gutes Bauchgefühl, sondern bringen oftmals Erinnerungen ans Grossmami oder an die Heimat zurück. Auch bei den Profis. Rahel Empl Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Beim Duft und Geschmack von Guetzli kommen bei so manchen nostalgische Gefühle auf. Westend61

Noch nie war die Vielfalt so gross: Weihnachtsguetzli gibt es heute in allen nur erdenklichen Varianten. Vegan, mit allerlei ausgefallenen Zutaten, aufwendig dekoriert. Und doch: Es sind die bestechend simplen Zimtsterne, Mailänderli, Brunsli, Chräbeli oder Spitzbuebe, die uns, beseelt kauend, ein ­Lächeln ins Gesicht zaubern.

Der Geschmacks- und der Geruchssinn spielen eine wichtige Rolle beim Aktivieren nostalgischer Gefühle. Sie sind mit dem Gedächtnis und Emotionen stark verbunden. Sobald also der Duft der einst vom Mami oder Grossmami (vielleicht sogar vom Papi) gebackenen Guetzli gerochen und davon gekostet wird, kommen Gefühle von einst wieder hoch, werden ganz unbewusst positive Assoziationen aus der Kindheit hervorgerufen.

Andreas Caminada: Beim Guetzlibacken fing alles an

Fernsehkoch René Schudel etwa nennt auf Anfrage die Bärner Brätzeli als seine liebsten Guetzli, weil sie ihn an Weihachten von früher erinnern. Ähnlich geht es Alina Blaschke. Die Salzburgerin wirkt als Patissière im Vitznauerhof am Vierwaldstättersee, und sie nennt die Linzer Augen, die österreichische Version der Spitzbuebe, als ihre absoluten Favoriten. Auch Sébastien Eckler, Patissier im Volkshaus Basel, mag Spitzbuebe am liebsten. Allerdings à la française, gefüllt mit einem Aufstrich aus dunkler Schokolade.

Eine ganz besondere Beziehung zu Guetzli hat der Bündner Sternekoch Andreas Caminada. Er gibt preis, dass das ­Guetzlibacken mit der Mutter ihn derart fasziniert hat, dass dadurch seine Passion fürs Kochen geweckt worden sei. Wer nun also die Rezepte unten nachbäckt, taucht unweigerlich in die Gefühlswelt dieser Koch- und Backkünstler ein.

Aber eben, am Ende sind es wahrscheinlich doch die ganz persönlichen Lieblingsguetzli, die mit der grössten Wonne verschmaust werden.

René Schudel, Fernsehkoch: Bärner Brätzeli

Zvg

«Die Bärner Brätzeli sind ein simpler Klassiker, gehören zu den feinsten Spezialitäten in meiner Heimat. Ich mag sie aus verschiedenen Gründen. Der Duft von Zitronenschale und Vanille in der Luft erinnert mich an Weihnachten, und schon der Teig allein ist ein absoluter Genuss. Das Rezept ist aufgrund seiner Einfachheit genial, jede und jeder mag Brätzeli – es kann also nichts schiefgehen. Mein Tipp: Besonders auf offenem Feuer zubereitet, sind sie ein Highlight. So können nicht nur mehr Röstaromen rausgeholt werden, sondern es kann nach Lust und Laune mit dem Bräunungsgrad beim Backen gespielt werden.»

Shutterstock

Für rund 200 Brätzeli:

250 g Zucker,

250 g Butter,

2 Eier,

1 Prise Salz,

½ Zitrone, davon die abgeriebene Schale,

500g Mehl,

Mark einer halben ­Vanilleschote

Die Butter schaumig rühren, abwechslungsweise Zucker und Eier beifügen. Dann die übrigen Zutaten hinzugeben, am Schluss das Mehl (gesiebt) beifügen und alles zu einem Teig kneten. Den Teig für zirka zwei Stunden kühl stellen. Zu kleinen Kügelchen formen und im Brätzelieisen mit wenig Öl oder Butter backen.

Andreas Caminada, Sternekoch im Schloss Schauenstein: Kokosmakronen

V. Honegger

«Ich habe eine sehr besondere Beziehung zu Guetzli. Schon als kleiner Bub habe ich meiner Mutter in der Adventszeit mit grosser Faszination beim Backen geholfen. Das waren meine ersten Einsätze in der Küche – und somit der Beginn meiner Passion fürs Kochen.»

220 g Kokosraspel,

175 g Puderzucker,

3 Eiweiss,

evtl. dunkle Schokolade zum Verzieren

Zvg

Puderzucker und Kokosraspel auf kleiner Stufe in der Küchen­maschine kurz mischen. In der Zwischenzeit das Eiweiss vom Eigelb trennen und dazugeben, weitermischen, bis eine kompakte Masse entsteht. Mit den Händen zu kleinen Hütchen in Matterhorn-Optik oder Häufchen formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und im auf 185 Grad vorgeheizten Backofen 10 bis 12 Minuten goldgelb backen. Nach Belieben mit geschmolzener Schokolade verzieren.

Quelle: www.gaultmillau.ch Hier finden sich auch das dazugehörige Rezeptvideo sowie weitere Guetzlirezepte von Spitzenköchen.

Alina Blaschke, Pâtissière im Hotel Vitznauerhof:

Linzer Augen

Zvg

«Bis heute sind dies meine absoluten Lieblingskekse. Als Kind habe ich sie stets mit der Oma gebacken. Sie hat mir auch die Freude am Backen weitergegeben. In Österreich sind Linzer Augen ein Klassiker und gehören unbedingt zur Weihnachtszeit. Traditionell verwendet man Marillen- oder Erdbeermarmelade. Ich mache die Konfitüre selber und pimpe sie auf.»

Für die Wintermarmelade:

500 g Pflaumen, entkernt,

500 g Gelierzucker,

1 Vanilleschote, ausgekratzt,

½ Tonkabohne, gerieben,

1 Sternanis

Alles zusammen aufkochen und für zirka 15 Minuten köcheln lassen. Abkühlen, mixen und durch ein feines Sieb passieren.

Linzer Augen imageBROKER RF

Für den Teig:

240 g Mehl,

240 g weiche Butter,

140 g Staubzucker,

170 g geriebene Haselnüsse,

5 g Zimt, gemahlen,

10 g Milch

Alles zu einem Teig verkneten und eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Ausrollen und aus der Hälfte des Teiges runde Scheiben und aus der anderen Hälfte gleichgrosse Ringe (mit 1 oder 3 Löchern) ausstechen. Im Backofen bei 180 Grad zirka 10 Minuten auf Backpapier backen. Wenn der Teig abgekühlt ist, die Scheiben mit der Marmelade bestreichen und die Ringe draufsetzen. Mit Staubzucker bestreuen.

Sébastien Eckler, Patissier im Volkshaus Basel: Sébastiens Spitzbub

Zvg

«Dieses Rezept habe ich für den diesjährigen Zukunftstag entwickelt, damit Kinder ihre Eltern zu Weihnachten kulinarisch verwöhnen können. Nachwuchsförderung liegt mir sehr am Herzen. Das Rezept ist ganz einfach. Und der Schokoladenaufstrich schmeckt übrigens auch auf Brot.»

Für Biscuit Nantais:

220 g weiche Butter,

72 g Puderzucker,

4 g Salz,

8 g Eigelb,

200 g Mehl,

40 g Maizena

Zvg

Eigelbe in Mikrowelle kochen. Danach durch feines Sieb streichen. Die Zutaten nacheinander mit dem Handrührgerät verrühren. Zum Schluss gesiebtes Mehl und Maizena unterrühren. Mit Frischhaltefolie überzogen mindestens 8 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Dann den Teig 4 mm dick auswallen. Mit rundem, geriffeltem Ausstecher (8–9 cm) ausstechen. Augen mit einer Hülse ausstechen, Mund mit Halbmond-Ausstecher. Auf Backpapier bei 160 Grad Umluft 18 Minuten backen.

Für den Aufstrich:

25 g Glukosesirup,

30 g Puderzucker,

67 g Rahm (35 % Fettgehalt),

10 g Honig,

5 g Zuckerrohrsirup,

67 g Haselnuss-Nougat,

32 g dunkle Schokolade

Glukose und Puderzucker im Topf karamellisieren. Mit Rahm, Honig und Rohrzucker­sirup ablöschen, über Nougat und Schokolade giessen, mischen. Den warmen Aufstrich mit Hilfe eines Spritzbeutels mit Tülle auf die Biscuits streichen.

