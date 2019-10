Es spukt und geistert wieder: Was wissen Sie über Halloween?

Halloween begeistert Kinder und Erwachsene längst nicht mehr nur in den USA. Doch wo kommt der Brauch eigentlich her? Und wie lautet das berühmte Sprüchli der verkleideten Kinder? Testen Sie Ihr Halloween-Wissen in unserem Grusel-Quiz.