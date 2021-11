Kinder erziehen ohne Machtkämpfe

Buch Erziehungsgeheimnisse indigener Familien: So umgehen Sie Machtkämpfe mit Ihren Kindern Für Buchautorin Michaeleen Doucleff wurde die Kindererziehung zur Schlacht. Sie machte sich auf eine Reise, um bessere Methoden zu suchen. In der Arktis, in Mexiko und in Tansania wurde sie fündig. Wir stellen fünf Strategien aus ihrem Buch vor. Niklaus Salzmann Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inuit-Mütter bleiben bei der Kindererziehung sehr ruhig und sind damit erfolgreich – eine Mutter und ihr Kind in Nunavut, Kanada.

Für Michaeleen Doucleff klingen ihre eigenen Worte furchtbar. Die US-amerikanische Sachbuchautorin ist in ihrem Buch mit sich selbst gnadenlos ehrlich: Sie gelangte an jenen Tiefpunkt, wo sie sich vor Begegnungen mit ihrer Tochter Rosy fürchtete und sich im Kopf bereits auf die kommende Schlacht vorbereitete. Trotz grenzenloser Liebe. Die Mutter hatte Angst, schon wieder die Beherrschung zu verlieren, Angst, die Tochter zum Weinen zu bringen, Angst, dass Rosy und sie Feinde würden.

Rosy schreite als Baby viel. Später kriegte sie Tobsuchtsanfälle, schlug ihre Mutter. Und diese merkte, dass sie nicht mehr weiterkam – alles wurde nur noch schlimmer. Eine Weile lang sah sie keinen Ausweg mehr, keine Hoffnung. Doch dann, auf einer Reise in Mexiko, merkte sie, dass es auch anders ging. Sie kam zum Schluss, dass viele ihrer Probleme mit den Veränderungen der westlichen Gesellschaft zu tun hatten, mit dem Verschwinden der Grossfamilien, mit der Trennung der Erwachsenen- und Kinderwelt. Und sie machte sich gezielt auf die Suche nach den Erziehungsgeheimnissen indigener Familien.

Wo Kinder freiwillig helfen

Michaeleen Doucleff Getty Images North America

Bei den Maya auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko beobachtete sie, wie Kinder freiwillig im Haushalt halfen. Bei den Inuit im Norden Kanadas lernte sie, wie Kindern ohne Schimpfen, oft sogar ohne Worte emotionale Reife beigebracht wird. Und bei den Hazda in Tansania, einem Volk von Jägern und Sammlern, beeindruckte sie besonders das Selbstbewusstsein der Kinder.

Die Strategien, die sie dort lernte, adaptierte sie auf ihren Alltag in San Francisco und übte sie mit ihrer dreijährigen Tochter. Mit Erfolg. Im Buch beschreibt sie, wie sie die Machtkämpfe mit der Tochter durchbrechen konnte. Sie berichtet über Forschungsergebnisse und gibt konkrete Tipps, wie sich Spannungen abbauen und Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Selbstbewusstsein stärken lassen.

Wir haben einige ihrer Strategien herausgepickt und geben sie hier frei (und stark verkürzt) wieder. Ein universelles Rezept gibt es nicht, aber von jeder Erziehungsweise – aus der Arktis, Mexiko, Tansania und auch aus den USA – lässt sich das eine oder andere herausziehen und für die eigene Familie nutzen. Übrigens nicht nur im Umgang mit Kindern, sondern auch zwischen Erwachsenen.

Kinder wollen dazugehören. Insbesondere zu den Eltern. Doch was macht der westliche Papa, die westliche Mama, wenn es zu Hause viel zu tun gibt? Das Kind wird weggeschickt. Michaeleen Doucleff:

«Viele Eltern mit westlichem Hintergrund, darunter auch die Mutter aus San Francisco, die dies gerade schreibt, lehnen die Hilfsangebote ihres Kindes ab.»

Es soll aus dem Weg gehen, sich im Spielzimmer selber beschäftigen. Die Botschaft, die ihm dabei vermittelt wird: Achte nicht auf deine Umgebung und versuche, nicht zu helfen. Ganz anders bei den Maya-Familien, die Doucleff in Mexiko besucht hat. Dort werden Kinder einbezogen, selbst wenn sie etwas noch nicht können. Die Tortillas der jüngsten Tochter sehen alles andere als perfekt aus. Doch das Mädchen kriegt dabei das Gefühl, ein nützliches Mitglied der Familie zu sein.

Konkret: Lassen Sie das Kind mithelfen, wo immer es Lust hat. Klar, der Dreijährige macht mit dem Staubsauger nicht wirklich sauber. Wie wäre es, wenn er die grossen Flächen saugt und Sie sich anschliessend um die Ränder kümmern? Beim Pastakochen kann das Kind das Salz ins Wasser geben. Beim Wäscheaufhängen reicht es Ihnen die einzelnen Kleidungsstücke. So behält es Freude daran, Ihnen zu «helfen». Dabei lernt es auch zu erkennen, wo es Arbeit zu tun gibt.

Kinder lieben es, zu helfen - und lernen dabei zu erkennen, was es im Haushalt zu tun gibt. Getty

«Sag Danke! Setz dich gerade hin! Geh Zähne putzen!» Unsere Kinder sind einem kontinuierlichen Strom von Instruktionen ausgesetzt. Klar, das alles zu ihrem Besten, wir wollen sie zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft erziehen. Doch gelingt das auf diese Weise? Michaeleen Doucleff kommt zu einem anderen Schluss. Bei den Hazda in Tansania fiel ihr auf, wie selten Kindern gesagt wurde, was sie zu tun hatten – und wie selbstbewusst und kooperativ diese Kinder waren. Das ist beim genauen Hinsehen nicht so erstaunlich. Mit wem arbeiten Sie lieber zusammen? Mit Menschen, die Ihnen auf Schritt und Tritt Handlungsanweisungen geben? Oder mit Menschen, die Ihnen das Gefühl geben, ein ernstzunehmendes Gegenüber mit einem eigenen Willen zu sein?

Konkret: Stellen Sie den Timer Ihres Mobiltelefons auf 20 Minuten. Geben Sie Ihrem Kind in dieser Zeitspanne maximal eine Anweisung. Lassen Sie es in Ruhe, selbst wenn es Regeln bricht. Nur im Notfall, etwa wenn Gefahr droht, greifen Sie ein – durch Handlungen, nicht mit Worten. Achten Sie danach darauf, wie Sie und das Kind sich fühlen. Gestresster oder entspannter? Wenn es in 20 Minuten mühelos klappt, nehmen Sie sich 40 Minuten vor und später eine Stunde.

Dass Kinder gerne spielen, ist eine Binsenwahrheit. Und klar, dabei lernen sie. Doch was machen wir, wenn wir ihnen etwas wirklich Wichtiges beibringen wollen – etwa, dass sie uns nicht hauen dürfen? Wir reden ein ernstes Wörtchen mit ihnen in einer alles andere als spielerischen Atmosphäre. Bei Schwierigkeiten mit der emotionalen Kontrolle ist aber oft gerade die Spannung zwischen Eltern und Kind das Hauptproblem. Die Anthropologin Jean Briggs hat in den Siebzigern bei einer Inuit-Familie eine Strategie dagegen beobachtet: Problematische Situationen werden im Nachhinein in friedlicher, ruhiger Stimmung nachgespielt. So können die Kinder das richtige Verhalten üben.

Konkret: Nehmen Sie zwei Socken oder zwei Stofftiere und schaffen Sie damit zwei Figuren, die Sie aber nicht mit Ihnen und Ihrem Kind identifizieren – sondern beispielsweise mit Ihrem Hund und dem Nachbarshund. Wichtig ist, dass Sie eine spielerische Stimmung schaffen, in der das Kind nicht in Furcht vor einem Rüffel hat. Lassen Sie das Kind im Spiel die eine Figur hauen. Zeigen Sie mit der Reaktion, dass es wehtut. Übertreiben Sie, seien Sie theatralisch – das lockert die Stimmung und baut Spannungen ab.

«Ich habe es dir schon tausendmal gesagt.» Dieser Satz ist ein Klassiker in fast allen Familien. Dabei entlarvt er sich selber: Wenn tausendmal sagen nichts nützt, ist es offensichtlich der falsche Weg. Das gilt besonders in Konfliktsituationen. Wir wollen unseren Kindern verbal erklären, was sie falsch machen. Es wird lauter und lauter, kommt zu Machtkämpfen, Doucleff nennt es den Teufelskreis der Wut. Um ihn zu durchbrechen, braucht es andere Werkzeuge als Worte. Meisterhaft gelingt dies den Inuit, die Doucleff im Norden Kanadas kennen gelernt hat. Erwachsene sind dort sehr ruhig und drücken viel durch reine Mimik aus.

Konkret: Schalten Sie zu Hause das Aufnahmegerät ein und lassen Sie es laufen, bis es vergessen geht. Beim Anhören überlegen Sie sich, was in welcher Situation statt Worte hätte zum Einsatz kommen können. Um das Kind zu etwas zu bewegen, empfiehlt Doucleff Taten: Wer Jacke und Schuhe anzieht und nach draussen geht, kann darauf zählen, dass das Kind dem Beispiel folgt. Bei Ungezogenheit des Kindes hat sie mit Ignorieren gute Erfahrungen gemacht – nicht reagieren und über das Kind hinweg in die Ferne blicken. Bei Wutanfällen hilft oft eine ruhige Berührung mit der Hand.

Westliche Eltern machen den allergrössten Teil der Kindererziehung selber. In den ersten Monaten mit Stillen, Schlafproblemen, Dreimonatskoliken ist oft ein Elternteil – meist die Mutter – allein mit dem Kind. Danach übernehmen Grosseltern und Kitas Hütetage, doch die Nacht, der frühe Morgen, der Abend bleiben Sache der Eltern. Dieser Fokus auf die Kernfamilie ist ein Phänomen der Industrienationen. Auf ihren Reisen begegnete Michaeleen Doucleff dagegen Völkern, wo Babys von Schoss zu Schoss weitergereicht werden. Auch ältere Kinder kümmerten sich um die kleineren. Die Hazda-Frauen in Tansania verbrachten den grössten Teil des Tages in Gruppen; Doucleff hatte oft Mühe, zu erkennen, welches Kind zu welchen Eltern gehört.

Konkret: Erziehung in die Hände von Verwandten und Bekannten abzugeben, ist schwierig, weil wir damit auch Kontrolle abgeben. Doch es hat Vorteile fürs Kind: Dieses profitiert so von einem viel breiteren Erfahrungsschatz. Und letztlich ist es auch zu seinem Besten, wenn Sie als Eltern sich öfters ausruhen und danach wieder mit frischer Geduld und Energie da sind. Auch ältere Geschwister und Nachbarskinder können gute Dienste leisten – und sei es anfänglich auch nur mit kleinen Aufgaben, etwa mit Ihrem Kind im Laden um die Ecke einkaufen zu gehen.