Erziehung «Sie spüren nicht, dass ihre Blase voll ist»: Warum Kleinkinder heute so viele Windeln brauchen Bild: Getty Manche Kinder können in der Schweiz lesen, bevor sie trocken werden. Das hat mit den supersaugfähigen Windeln zu tun – und mit unserem heutigen Erziehungsstil. Sabine Kuster 27.11.2021, 05.00 Uhr

Der Bub war sechs Jahre alt, und jedes Mal, bevor ein Kind zu ihm auf Besuch kam, verräumte er zuerst den Windelstapel im Schrank. Niemand durfte sehen, dass er nachts Windeln brauchte. Regelmässig kam er mit nassen Hosen aus dem Kindergarten. Die Eltern waren deswegen bei der Kinderärztin und liessen ihn schliesslich im Spital abklären. Es wurde ihnen geraten, dass der Bub regelmässig trinken soll, damit er die volle Blase häufiger spürt, und dass sie ihn regelmässig aufs WC schicken. Doch wenn sie ihn fragten: «Musst du aufs Klo?», verneinte er, aber wurde kurz darauf doch nass. «Will er einfach nicht, oder spürt er es tatsächlich nicht?», fragte sich die Mutter.

Das ist kein Einzelfall: Die Migros meldet, dass man seit rund vier Jahren eine wachsende Nachfrage nach grösseren Windeln feststelle. Deshalb sei das Sortiment bis Grösse 8 ausgebaut worden – für Kinder ab 17 Kilogramm, also ab 4 Jahren.

Die Windeln sind zu gut

Das Problem zeigt sich auch in den Rückmeldungen der Kindergartenlehrpersonen, die sagen, Kinder mit Windeln hätten sie früher nicht gehabt. Das mag damit zu tun haben, dass die Kinder heute schon mit vier Jahren eingeschult werden. Doch Berner Entwicklungspädagogin Rita Messmer ist überzeugt, dass Kinder generell später trocken werden – wegen der Windeln. Sie kennt viele Beispiele von Kindern aus ihrer Praxis und sagt: «Die Kinder spüren tatsächlich nicht, dass ihre Blase voll ist...

...Kein Wunder, wenn ein Kind fünf Jahre lang in Windeln machte, die alles sofort aufsaugen, wie soll dann dafür ein Bewusstsein entstanden sein?»

Seit Jahren kämpft Messmer, 67, gegen die Wegwerfwindeln, doch es ist ein einsamer Kampf. Unterstützung bekommt sie nun wegen der Abfallproblematik: Manche Eltern ziehen ihren Babys Stoffwindeln an, um den Plastikberg zu vermeiden.

Doch die Gegner von eingepackten Pos sehen die Lösung nicht alleine in Stoffwindeln, sondern im sogenannten Abhalten: Dabei achten Eltern auf Zeichen wie Unruhe oder Weinen der Säuglinge und halten sie über ein Lavabo und setzen sie später aufs Töpfchen, besonders nach dem Aufwachen und Stillen. Messmer ist überzeugt, dass das Zeitfenster in den ersten drei Monaten liegt, denn ohne Reaktion der Eltern verschwinden die Signale der Babys.

Ein Baby wird abgehalten am dritten Tag nach der Geburt. Bild: Raphael Künzle

Einnässen kann auch körperliche Ursachen haben

Eine grosse Studie zeigte 2018, dass auch in China die Kinder heute später trocken werden. Ein Team um Xi Zheng Wang untersuchte, wie viele Kinder zu welchem Zeitpunkt noch einnässten. Nächtliches Einnässen fand sich bei 8,6 Prozent der Kinder von fünf bis 18 Jahren, die immer Windeln getragen hatten, bei 7,4 Prozent jener, die nur nachts Windeln getragen hatten, und bei 3,5, Prozent von jenen, die nie anhatten.

Das früheste Töpfchentraining kann Einnässen also nicht komplett ausschliessen. Denn es gibt auch körperliche Faktoren, wie eine zu kleine Blase, eine Schwäche bei einem bestimmten Hormon, ein extrem tiefer Schlaf oder psychischer Stress.

In der Schweiz orientieren sich viele Eltern immer noch am Bestseller «Babyjahre» des Entwicklungspädiaters Remo Largo, gemäss dessen Studien (siehe auch hier) in den 1970ern im Alter von drei Jahren 50 Prozent der Buben und 85 Prozent der Mädchen trocken waren. Mit vier Jahren stagniert die Kurve: 10 Prozent der Buben und wenige Mädchen machen tagsüber noch in die Hosen – ein Jahr später immer noch.

Sind es heute mehr? Oder reden die Eltern einfach offener darüber? Dazu gibt es wenig neue Studien. Wie auch sonst in der Schweiz aber auch Europa der Wissensstand bezüglich Trockenheitstraining im letzten Jahrtausend stehen geblieben zu sein scheint. Belegt ist einzig, dass das Trockenheitstraining später beginnt, auch in China, wo Eltern häufiger Wegwerfwindeln nutzen.

Kinder brauchen Anleitung und Begleitung beim Trockenwerden

Die Kleinkinderpsychologin Margarete Bolten von den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) sagt, einige Eltern würden den Prozess des Trockenwerdens heute zu wenig intensiv begleiten, denn man werde nicht mehr schräg angesehen, wenn ein vier- oder fünfjähriges Kind noch nicht trocken sei. «Die Eltern sind zwar sehr informiert, aber oft auch verunsichert und wissen nicht, was sie von ihrem Kind erwarten können.» Auch Karin Bühler Meyer, Urotherapeutin am Berner Inselspital, sagt:

«Kinder brauchen beim Trockenwerden gezielte Unterstützung.»

Karin Bühler Meyer

Urotherapeutin am Berner Inselspital Bild: Inselspital / Twitter

Doch weil Windeln heute keinen Mehraufwand an Waschen bedeuten und finanzierbar geworden sind, kommt das Thema in den meisten Familien erst auf, wenn es Probleme gibt. «Die Ausscheidung funktioniert bei den meisten gut und bei Säuglingen und Kleinkindern haben andere Dinge für Eltern Priorität», sagt Bühler Meyer.

Erwachsenen ist oft nicht bewusst, dass das Ausscheiden ein komplexer Prozess ist – ein Zusammenspiel von Gehirn, Organen und Psyche, und zudem eine Kompetenz, die begleitet werden muss wie Laufen- und Lesenlernen.

Aufs Töpfchengehen ist eine Kulturtechnik, die Eltern für das Kind mehr oder weniger attraktiv gestalten können. Bild: Getty Images

Das ist ein heikler Punkt: Jungen Eltern soll nicht noch mehr aufgeladen werden. Darauf weisen alle angefragten Fachleute hin. Auch weil die meisten Kleinkinder nicht mehr zu hundert Prozent zu Hause betreut werden, wäre eine enge Begleitung beim Trockenwerden schwieriger. Die meisten Fachpersonen glauben nicht, dass Abhalten im ersten halben Jahr auf die Entwicklung einen Einfluss hat. Sie sehen es nicht als Stimulation, sondern als simples Training, mit dem man die Reifung des Gehirns für die Blasen- und Darmkontrolle nicht beschleunigen könne. Urotherapeutin Tabea Maag vom Kantonsspital Schaffhausen, sagt:

«Andere Entwicklungsverzögerungen sind auch salonfähig.»

Maag kennt Familien, wo nur eines von drei Kindern ein Problem mit dem Trockenwerden hat.

Diesen Schluss hatte auch Largo gezogen: Töpfchentraining bringt nichts. Allerdings praktizierten die Eltern seiner Studien nicht das Abhalten ab Geburt, sondern begannen erst nach einem halben Jahr. Rita Messmer ist überzeugt: «Wenn Largo noch leben würde, würde er hinschauen und die Lehrmeinung überdenken. Er wollte vor allem den Druck aus der Kindererziehung nehmen, der damals zu gross war.» Sie glaubt, das Problem sei grösser, als die westliche Welt wahrhaben wolle: «Es ist möglich, dass die Dreimonatskoliken damit zusammenhängen, dass die Kinder in die Windeln machen müssen.» Messmer geht noch weiter: «Warum sinkt die Spermienqualität der heutigen Rekruten immer stärker? Es ist bestimmt nicht gut, wenn die Hoden zu lange in warmen Plastikwindeln stecken.»

Falsch konditioniert durch die Windeln

Dass das Trockenwerden von alleine kommt, glaubte auch Largo nicht und schrieb, als Eltern könne man den Zeitpunkt des Trockenwerdens verpassen. Das Kind könne sich so daran gewöhnen, dass es sein Geschäft nur noch in Windeln verrichten wolle. Messmer kennt das:

«Ich habe Kinder in meiner Praxis, die können fürs kleine Geschäft problemlos aufs WC, aber beim Stuhlgang macht der Darm nur auf, wenn der Po die Windeln spürt. Das ist einfach falsch konditioniert.»

Rita Messmer

Entwicklungspädagogin Bild: zvg

Messmer ist seit Jahrzehnten am Thema dran und kennt laut eigener Aussage Hunderte Kinder, die ab Geburt abgehalten wurden. «Sie waren alle spätestens mit zwei Jahren trocken», sagt sie.

In Windelfrei-Foren im Internet berichten allerdings auch Eltern, dass sie die Signale des Kindes nicht erkennen oder die Methode nicht ganz klappt. Auch Messmer verweist darauf, dass ein Säugling bis zu 20-mal pro Tag ausscheidet und das Dogma «komplett windelfrei» ein unnötiger Stress sei. Eine Mutter aus dem Aargau, die bei ihrem zweiten Kind auf Windeln verzichten wollte, konnte keine Signale ausmachen. Sie sagt: «Man muss sich deswegen keinen Stress machen. Wir haben unserer Tochter nachts Wegwerfwindeln angezogen und sie morgens und nach dem Stillen aufs Töpfli gesetzt. Tagsüber trägt sie Stoffwindeln. Heute ist sie zwei und macht das grosse Geschäft lieber auf den Topf, mit dem Urin klappts noch nicht immer.»

Bei anderen funktioniert es tatsächlich windelfrei. Eine Freiburger Mutter sagt, sogar ihr ältestes Kind, das mit Behinderung zur Welt kam, sei mit 17 Monaten trocken gewesen, und es habe nicht einmal dann einen «Unfall» gegeben, als es knapp einjährig Durchfall gehabt habe. «Die Leute haben das Gefühl, es gebe weiss was zu tun, aber es ist nicht kompliziert. Andernfalls ist man doch ständig am Wickeln und hat entzündete Pos.» In der Kita trugen ihre drei Kinder Windeln.

Gut und gern 10'000 Windeln braucht ein Kleinkind heutzutage. Es könnten viel weniger sein. Bild: Getty

Ein Vater aus Prilly bei Lausanne sagt, sein Sohn habe seit Geburt sein grosses Geschäft nur viermal in die Windeln gemacht.

«Er hat wirklich darauf gewartet, abgehalten zu werden...

...Pipi hat er ab und zu in die Windeln gemacht. Man kann nicht immer auf Zack sein. Wir sind keine Extremisten, auf Autofahrten trug er immer Pampers.» Nun sei er zwei Jahre alt und sage «Pipi», wenn er müsse.

Andere finden sich mit Zwischenlösungen ab, weil Grosseltern, die Kita oder die Partnerin nicht mitmachen. Wie bei Pascal Koehli, der im Rahmen seines Pädagogik-Studiums eine Arbeit zum Thema verfasst hat. Seine Tochter war mit zwei Jahren nachts trocken, der Sohn leert nun mit 21 Monaten seinen Hafen selber. Koehli sagt: «Eltern versuchen heute, bedürfnisorientiert zu reagieren bei Hunger, Schlaf und Nähe – bloss das Ausscheidungsbedürfnis interessiert niemanden. Dabei könnte es eine Erklärung fürs scheinbar grundlose Weinen in den ersten Monaten sein. Kein Tierkind macht ins eigene Nest.»

Er habe es eindrücklich gefunden, als der Sohn abends weinte und alles Rumtragen nichts nützte: «Da legte ich ihn auf den Wickeltisch und öffnete die Windeln. Er strahlte mich an und verrichtete sein Geschäft.»

Der Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf

Doch selbst diese Beispiele lassen die Fragen offen: Beeinflusst der angeborene Ausscheidungsreflex die Reifung der Blasenkontrolle im Gehirn? Lassen sich so spätere Probleme vermeiden? SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel reichte zu dem Thema im Juni ein Postulat ein und fragte, ob der Bundesrat bereit sei, über die negativen Seiten von Wegwerfwindeln zu informieren und Studien in Auftrag zu geben, die das angeborene Verhalten von Babys in den ersten Monaten untersuchen.

Der Bundesrat verwies auf eine Meta-Analyse vom Mai. Ein Team um den Dänen Anders Breinbierg hatte alle Studien der letzten Jahrzehnte gebündelt und acht genauer analysiert, darunter jene aus China. Das Fazit: «Die Studien zeigen eine Tendenz, dass der Gebrauch von Windeln mit einer verspäteten Kontinenz zusammenhängt.» Doch es könne kein sicheres Fazit gezogen werden, weil die Literatur ungenügend sei.

Warum wird Trockenwerden nicht besser erforscht? Klar ist: Es gibt keine wirtschaftlichen Interessen, dass der Windelverbrauch sinkt. Und man fürchtet, dass arbeitende Eltern unter zusätzlichen Druck kämen.

Schweizer Kinderärzte sehen das Thema besonders entspannt

Handlungsbedarf gibt es aber, wenn Kinder mit Windeln eingeschult werden. Mazen Zeino, Kinder-Urologe am Inselspital Bern, sagt, er habe den Eindruck, in der Schweiz werde das Thema später angegangen. In Österreich und Deutschland, wo Zeino gearbeitet hat, würden Eltern schauen, dass das Kind auf den Schulbeginn trocken wird. «Sie kommen dementsprechend früher in die Therapie. Wir haben leider immer wieder Kinder, die kommen erst mit 12 oder 14. Ich mag mir nicht vorstellen, welche unangenehmen Situationen sie bis da meistern mussten.» Auch die Internationale Kinder-Kontinenz Gesellschaft ICCS empfiehlt eine Abklärung ab sechs Jahren. Wie häufig das Problem in der Schule tatsächlich noch auftritt, will er und sein Team im Kanton Bern mit dem Schulärztlichen Dienst nun erheben.

Zeino hat auch in Pakistan gearbeitet. Da seien die Kinder in der Regel mit zweieinhalb trocken. Das frühere Trockenwerden in anderen Kulturen anerkennt auch Oskar Jenni, Professor für Entwicklungspädiatrie an der Uni Zürich. Doch er sagt, dieser asiatische oder afrikanische Erziehungsstil basiere darauf, dass die Bezugspersonen die kindlichen Signale besser erkennen könnten, da sie zu ihnen engen Körperkontakt hätten. Das sei eine Leistung der Bezugsperson, nicht des Kindes. «In unserer Kultur geht es darum, wann das Kind das Gefühl für Kontrolle entwickelt.» Einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Blasenkontrolle und dem Abhalten von Säuglingen schliesst er aus. Wie auch Psychologin Bolten in Basel. Sie sieht die hohen Anforderungen, welche einige Eltern heute an sich stellen, eher als das grössere Problem an.

Urotherapeutin Bühler Meyer hingegen sieht es als durchaus möglich an, dass die Wahrnehmung positiv beeinflusst werden kann, indem Eltern auf Signale von Harn- und Kotabgabe reagieren. Der Reifungsprozess gebe aber trotzdem den Startpunkt für eine Blasen- und Darmkontrolle vor.

Die Dänen konnten in ihrer Meta-Analyse die Frage zum Einfluss der Reinlichkeitserziehung in den ersten Monaten auch nicht beantworten. Sie hielten aber fest:

«Wir spekulieren, dass es, je komfortabler und praktischer Windeln werden, desto mehr braucht, um die Kinder und Eltern zu motivieren, sie nicht mehr zu brauchen.»

