Coronaimpfung: 1356 Personen wegen Nebenwirkungen im Spital

Erste zwei Pandemiejahre Neue Zahlen zur Coronaimpfung: 1356 Personen mussten wegen Nebenwirkungen ins Spital Bis Ende 2021 kam auf 10’000 verabreichte Impfdosen eine Spitaleinweisung wegen Nebenwirkungen. Das zeigen neuste Zahlen des Bundesamts für Statistik. Diese zeigen auch, wie viele Personen mit Corona in einem Schweizer Spital verstarben. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 05.12.2022, 08.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 1350 Personen wurden mit einer unerwünschten Reaktion auf die Coronaimpfung in Schweizer Spitälern behandelt. Bild: Keystone

Vielen schmerzt lediglich der Arm. Einige klagen über kurzes Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Und ganz vereinzelt kann es bei der Coronaimpfung zu schweren Nebenwirkungen kommen. So schwer, dass die geimpfte Person im Spital landet. Wie oft so starke Nebenwirkungen sind, ist seit dem Tag 1 der Impfkampagne ein Thema.

Nun hat das Bundesamt für Statistik (BFS) erstmals Zahlen publiziert, wie viele Spitaleinweisungen wegen einer solchen Impfung registriert wurden. Sie stammen aus der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser und liegen bis Ende 2021 vor. Zwischen März und Dezember 2021 registrierten die Schweizer Spitäler 1356 Hospitalisationen. Davor wurden die Nebenwirkungen noch nicht erfasst.

Auf eine schwerwiegende Komplikation kommen 1600 vollständig geimpfte Menschen

Im gleichen Zeitraum wurden in der Schweiz über 13 Millionen Impfdosen verabreicht. Rund fünfeinhalb Millionen Menschen galten bis zum Jahresende 2021 als vollständig geimpft, mehr als zwei Millionen hatten sich schon den ersten Booster geholt, 324 sogar bereits den zweiten.

Auf eine Einweisung ins Spital wegen Komplikationen mit der Impfung kommen entsprechend fast 10'000 verabreichte Impfdosen.

Fieber und Kreislaufprobleme

Ein Grossteil der wegen Impfnebenwirkungen Hospitalisierten entfällt auf die Monate April bis Juli – «auf dem Höhepunkt der Impfkampagne», wie das BFS schreibt. Danach sanken die Zahlen, ehe sie gegen Ende Jahr wieder zunahmen, als vermehrt Booster-Impfungen verabreicht wurden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Von den 1356 hospitalisierten Personen sind neun verstorben, das entspricht knapp sieben Prozent.

Das ist eine tiefere Sterberate als bei den Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Diagnose ins Spital eingewiesen wurden. Über die Jahre 2020 und 2021 verstarb im Schnitt etwa jede beziehungsweise jeder neunte Patient (11,3 Prozent). Die Sterberate unterscheidet sich bezüglich Altersgruppen stark. Bis zum Alter von 44 Jahren liegt sie gemäss BFS unter einem Prozent. Bei den 75- bis 84-Jährigen liegt sie bei rund 18 Prozent, darüber bei 26,1 Prozent.

Zu Beginn lag die Sterberate noch höher. Seit Anfang 2021 nahm sie dann etwas ab, stieg aber wieder, als die Delta-Variante gegen Jahresende dominant wurde.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Über 8000 Menschen starben in Spitälern

Insgesamt sind in den ersten beiden Pandemiejahren 8232 Personen mit einer diagnostizierten Coronainfektion in Schweizer Spitälern verstorben. Nicht enthalten sind in dieser Zahl entsprechend die Todesfälle, die nicht in einem Spital festgehalten wurden. Die Gesamtzahl der Corona-Toten überschritt schon im Frühling 2021 die Marke von 10'000.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ins Spital eingeliefert wurden in den ersten beiden Pandemiejahren insgesamt 84'186 Personen, bei denen eine Coronainfektion vorlag. Das sind rund doppelt so viele, wie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausgewiesen. Der grosse Unterschied entsteht wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden, wie das BFS bereits vor einem Jahr mitteilte.

Der Grossteil der Patientinnen und Patienten suchte nicht zu Beginn der Pandemie, sondern erst zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 das Spital auf.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Coronapatienten sind eher in Intensivbehandlung

Weil in der ersten Welle viele andere Behandlungen in Spitälern nicht durchgeführt wurden, war der Anteil der Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Diagnose am Total aller Hospitalisierten in den ersten beiden Wellen ähnlich hoch. Das gilt auch für den Anteil der Stunden, die Patientinnen und Patienten in der Intensivpflege verbracht haben.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dass der Anteil an den Stunden in der Intensivpflege in allen Wellen deutlich höher ist, zeigt, dass Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion entweder öfter eine intensive Behandlung in Anspruch nehmen mussten oder eine solche länger gedauert hat.

Über die beiden ersten Pandemiejahre gehen insgesamt nur drei Prozent aller Hospitalisierungen auf Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Diagnose zurück. Doch diese waren für 22 Prozent aller auf Intensivstationen verbrachten Stunden verantwortlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen