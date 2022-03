Zigaretten und Drogen: Die Überraschungen des Coronavirus

Erstaunliche Erkenntnisse Wer raucht, steckt sich seltener mit Corona an – und Drogenabhängige haben mildere Verläufe In der Pandemie haben Wissenschafter ihre Erkenntnisse immer wieder revidieren müssen – und wir haben dazugelernt. Vier virologische Phänomene sorgen noch immer für Erstaunen. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Zigarettenrauch schützt vor Infektionen. Steckt sich eine Raucherin aber an, hat sie ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Bild

Vor zwei Jahren traten Normalbürger eine virologische Weiterbildung an. Unfreiwillig. Mit Sars-CoV-2 liess sich in Echtzeit mitverfolgen, wie ein neues Virus eine Pandemie verursachen kann, wie es mutiert und wie Forschende es zu verstehen versuchen. Nicht alle Annahmen haben sich bestätigt, Corona sorgt immer wieder für Überraschungen. Vier Erkenntnisse.

Die Fachwelt rätselte bereits zu Beginn der Pandemie: Kann es sein, dass sich Raucherinnen und Raucher weniger häufig mit dem Coronavirus anstecken? Darauf deutete eine Studie aus Frankreich hin. So griffen nur sechs Prozent der Corona-Infizierten eines Pariser Spitals regelmässig zur Zigarette. Im Durchschnitt qualmen aber 25 Prozent der französischen Gesamtbevölkerung. Auch in Deutschland wurde dasselbe Phänomen beobachtet.

Eine Antwort darauf kommt aus Japan: In Hiroshima nahmen Forschende die Wirkung des Tabakrauchs im Labor genauer unter die Lupe. Sie setzten dafür Zellen unterschiedlichen Mengen von Zigarettenrauch aus. Dabei zeigte sich: Je mehr Rauch um die Zellen waberte, umso weniger bildeten diese die Andockstellen des Coronavirus.

Je mehr Rauch um die Zellen wabert, umso weniger bilden diese die Andockstellen des Coronavirus. Sandra Ardizzone

Diese befinden sich auf der Zelloberfläche im ACE2-Protein. Über diesen Rezeptor dockt das Spikeprotein des Coronavirus an, verschafft sich Eintritt in die Zellen und infiziert sie. Nicht das Nikotin, sondern die krebserregende Substanz polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe seien für diese Reaktion verantwortlich, schreiben die Forschenden.

Aufatmen können Raucherinnen und Raucher aber nicht: Wer sich trotzdem mit dem Coronavirus infiziert, hat ein deutlich höheres Risiko für schwere Verläufe und Todesfälle durch Covid-19.

Zu Beginn der Pandemie galten sie als eine der meist gefährdeten Risikogruppen: die Drogensüchtigen. Viele von ihnen haben aufgrund ihres Konsums Herz-, Lungen- oder Lebererkrankungen. Fachleute befürchteten deshalb, dass das Coronavirus bei ihnen einen schweren Krankheitsverlauf hervorrufen könnte. Nach knapp zwei Jahren Pandemie zeigt sich: Das ist nicht der Fall. Bei der Schweizer «Corona Immunitas»-Studie nahmen auch 122 Patientinnen und Patienten des Zürcher Zentrums für Suchtmedizin Arud teil.

Zu Beginn der Pandemie galten sie als eine der meist gefährdeten Risikogruppen: die Drogensüchtigen. Raphael Rohner

Die Studie zeigt, dass sie relativ häufig mit dem Virus in Kontakt gekommen waren. Sie hatten eine dreifach höhere Antikörperzahl im Blut im Gegensatz zur Durchschnittsbevölkerung. Dennoch erkrankte niemand von den teilnehmenden Drogensüchtigen schwer an Covid-19. Der Grund dafür ist unklar. Eine mögliche Erklärung sehen die Forschenden in einer Kreuzimmunität gegen Sars-Cov-2, indem sie bereits früher mit anderen Corona-Viren in Kontakt gekommen waren.

Zu Beginn der Pandemie wunderte sich die Fachwelt über rot-violett verfärbte und juckende Zehen. Diese traten mit dem grassierenden Virus gehäuft auf. Die Hautveränderung erinnerte an Frostbeulen und wurde schon bald unter dem Namen «Covid-Zehen» bekannt. Dies, weil ein Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vermutet wurde. Nur: Die meisten der Betroffenen wurden nicht positiv auf das Virus getestet.

In einer neuen Studie, die nun im Fachmagazin PNAS erschienen ist, haben Forschende das Phänomen genauer untersucht. Zwar ist die Aussagekraft der Studie mit nur 21 Teilnehmenden begrenzt. Für Aufsehen hat sie dennoch gesorgt, da in diesem Zusammenhang erstmals auch nach T-Zellen gesucht wurde. Diese Gedächtniszellen fanden die Forschenden bei 19 der 21 Teilnehmenden allerdings nicht. Auch hatten diese keine Antikörper, die auf eine Infektion hinweisen.

Die Studienautoren nennen als eine mögliche Erklärung für die verfärbten Zehen deshalb veränderte Gewohnheiten im Lockdown. Etwa, weil die Menschen zu Hause öfter barfuss waren und kalte Zehen kriegten. Einen direkten Zusammenhang zwischen den Zehen und dem Coronavirus schliesst die Fachwelt dennoch nicht aus.

Eine Hypothese ist, dass die Teilnehmenden das Coronavirus mit einer sehr starken angeborenen Immunreaktion bekämpft haben und deshalb nur eine sehr geringe Anzahl von Antikörpern entwickelt haben. Ob Covid-Zehen oder nicht: Frostbeulen-artige Hautveränderungen klingen sowieso nach zwei bis drei Wochen ab.

Bereits im Vorfeld sorgte das ethisch umstrittene Forschungsprojekt des Londoner Imperial College für Aufsehen: Junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren wurden gezielt mit dem Coronavirus in Kontakt gebracht. Alle waren weder geimpft noch genesen. Im Februar sind nun als Preprint erste Resultate erschienen. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden – 16 von 34 – hatten sich nicht mit dem Virus angesteckt. Die Forschenden fanden bei ihnen keine nachweisbare Menge an Antikörpern, T-Zellen oder Entzündungsfaktoren im Blut. Die Gründe sind noch nicht erforscht. Es gibt aber verschiedene Hypothesen.

Eine mögliche Erklärung könnten genetische Besonderheiten dieser Menschen sein. Gemäss einer Übersichtsarbeit, die im «Deutschen Ärzteblatt» erschienen ist, gibt es beispielsweise auch HIV-resistente Personen. Ihnen fehlt der Rezeptor, an dem sich das Aids-Virus andockt. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass eine vergleichbare Corona-Resistenz – wenn es sie tatsächlich gibt – sehr selten vorkommt.

Eine andere Theorie für die Nichtinfektionen von Sars-CoV-2 ist, dass die Studienteilnehmenden bereits mit verwandten Erregern in Kontakt gekommen sind und deshalb über eine gewisse Kreuz-Immunität verfügen.

