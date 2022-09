Strom ernten im All: Kann Europa sein Energieproblem so lösen?

Erneuerbare Energien Europas Raumfahrtagentur ESA will Solarkraftwerke im All bauen – löst das unser Energieproblem? Rund um die Uhr saubere Energie im Überfluss: Das verspricht die weltraumgestützte Solarenergie. Was taugt die Idee? Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Solarkraftwerk erzeugt Strom im All für die Erde: Diese Idee will die ESA mit Solaris verfolgen. European SPS Tower concept

Riesige, im Weltraum schwebende Solarpanels, die Strom generieren und in einem Mikrowellenstrahl zur Erde beamen: Von diesem vor hundert Jahren entwickelten Konzept liessen sich lange Zeit vor allem futuristische Schriftsteller inspirieren. Die europäische Raumfahrtagentur ESA will die Idee nun in Taten umsetzen – für eine «saubere, ausreichend verfügbare, sichere und erschwingliche Energiequelle für Europa und die Welt». So bewirbt die Weltraumbehörde ihr neues Programm mit dem Namen Solaris, das die Machbarkeit und das Potenzial der weltraumgestützten Solarenergie ausloten soll.

Am Ministertreffen im November will die ESA das Projekt ihren 22 Mitgliedstaaten, zu denen auch die Schweiz gehört, vorschlagen.

Solarkraftwerke auf der Erde liefern Strom, wenn kein Nebel und keine Wolken die Sicht trüben. Im Winter sind die Tage kürzer – und damit auch die verfügbare Zeit für die Stromproduktion. Und in der Nacht stehen die Kraftwerke gänzlich still. Zudem reflektiert die Erdatmosphäre einen Teil des Sonnenlichts zurück in den Orbit. Im Weltraum hingegen würde die volle Kraft der Sonne fast das ganze Jahr über auf die Solarpanels scheinen.

So hofft die ESA, noch in den frühen 2030er-Jahren Strom aus dem All in die irdischen Netze einzuspeisen – um dazu beizutragen, Europas Energiesystem unabhängig und bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu machen.

Andere Länder sind auch dran

Derartige Ambitionen hegt nicht nur Europa. China plant, bis 2030 ein Megawatt Energie mit weltraumgestützten Solarzellen zu ernten und bis 2050 eine kommerziell nutzbare Solar-Raumstation zu betreiben. Die Amerikaner hoffen, dass ihr Projekt namens SPS-ALPHA einst effizient und erschwinglich Solarenergie von Hunderten von Megawatt bis zu Hunderten von Gigawatt im Weltraum gewinnen wird. Grossbritannien geht davon aus, dass weltraumgestützte Solarenergie bis 2042 den Elektrizitätsbedarf des Landes zu 15 Prozent decken könnte. Und auch Japan und Indien haben die Technologie in ihre Vision der künftigen Weltraumforschung aufgenommen.

Zuerst aufgebracht hat die Idee eines Sonnenkraftwerks im Orbit schon im Jahr 1923 der russische Erfinder Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski.

Konstantin E. Ziolkowski

Russischer Erfinder PD

Er schlug vor, Spiegel im Weltraum aufzustellen, um einen starken Sonnenstrahl auf die Erde zu beamen. 45 Jahre später spann der Raumfahrtingenieur Peter Glaser das Konzept im Wissenschaftsmagazin «Science» weiter. Sonnenenergie aus dem All könnte, so der in der damaligen Tschechoslowakei geborene Visionär, die Menschheit aus den Fängen der fossilen und nuklearen Energieträger befreien.

Auf Glasers Aufsatz folgten einzelne Studien und Experimente. Doch nach dem Ende der Ölkrise in den 70er-Jahren erachtete die Welt es als nicht mehr dringend, die abenteuerliche Suche nach Quellen für saubere Energien weiterzuverfolgen. So sind wir bis heute weder losgekommen von Öl, Gas und Co., noch fliegt bislang ein Solarkraftwerk um die Erde.

1400 Fussballfelder grosse Solarkraftwerke

«Es ist unbestritten, dass wir ein Problem mit der Energie haben», sagt Volker Gass, Direktor von Space Innovation und Professor an der ETH Lausanne (EPFL). Und das Prinzip der weltraumgestützten Solarkraftwerke funktioniere, das sei klar. So stellte bislang tatsächlich noch keine Studie die technische Machbarkeit solcher Installationen grundsätzlich in Frage.

Damit die Technologie aber effizient sei, müssten die Solarkraftwerke im Weltall mindestens so gross sein wie 1400 Fussballfelder, rechnet Gass vor. Es bleibe abzuwarten, ob es gelinge, solch gigantische Anlagen, die man von der Erde aus vermutlich sehen würde, mit Robotern im All zu errichten und zu warten.

Er sieht auch noch ein ganz anderes Problem: Energie von ausserhalb in das Erdsystem zu pumpen, könne den globalen Energiehaushalt durcheinanderbringen. Auch wisse man beispielsweise noch nicht, welche Auswirkungen der gebündelte, auf die Erde gerichtete Energiestrahl auf Vögel, Wolken und die Umwelt generell hätte.

Es sei gut, dass die ESA diesen Dingen genau auf den Grund gehen wolle. Aber der EPFL-Professor zweifelt, dass die weltraumgestützte Solarenergie einen Weg aus der akuten Klimakrise biete.

So funktioniert die weltraumgestützte Solarenergie. ESA

Es gibt genügend Kapazität für Erneuerbare auf der Erde

Ähnlich bewertet dies Anthony Patt. Er ist Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich und war einer der Leitautoren des letzten Berichts des Weltklimarats IPCC. Seines Wissens habe sich der IPCC noch nicht ernsthaft mit der weltraumgestützten Solarenergie befasst, weil die Technologie momentan noch zu spekulativ sei. «Sie gehört zu einer Reihe von Technologien, die weit nach 2050 technisch und wirtschaftlich realisierbar sein könnten», vermutet Patt. Deshalb wäre es aus seiner Sicht ein Fehler, die weltraumgestützte Solarenergie als Mittel zum Aufhalten des Klimawandels zu betrachten.

Und sowieso: Laut dem Klimawissenschafter herrsche in manchen Kreisen fälschlicherweise die Vorstellung, dass der Übergang zu einem erneuerbaren Energiesystem nur mit neuen Technologien vollzogen werden könne. «Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein», sagt er:

«Alles deutet darauf hin, dass wir unser Energiesystem bis 2050 mit den heute verfügbaren Technologien vollständig und günstig dekarbonisieren können.»

Anthony Patt

Professor für Klimapolitik an der ETH ETHZ

Dennoch hält er die weitere Erforschung der weltraumgestützten Solarenergie für eine gute Idee. Sie könnte in 70 oder 100 Jahren eine umweltfreundliche Quelle für zuverlässige und preiswerte Energie sein.

Die ESA ist sich über die Schwierigkeiten der weltraumgestützen Solarenergie im Klaren. Als die wichtigsten Herausforderungen, die zu bewältigen seien, hat sie nicht weniger als 42 Bereiche identifiziert. Dazu zählen etwa eine genügend hohe Effizienz der drahtlosen Energieübertragung, Schäden durch Weltraumschrott, Verständnis der Risiken und Auswirkungen auf das Leben von Mensch und Tier oder die Wahrnehmung der Technologie in der Öffentlichkeit.

Es braucht ultraleichte Solaranlagen

Auch die Kosten für den Transport der Solarkraftwerke ins All sind nach wie vor ein grosses Problem, obwohl sie sich dank Unternehmen wie SpaceX in den letzten Jahren massiv verringert haben. «Um noch billiger zu werden, müssen wir noch leichtere Solarzellen entwickeln», sagt der Physiker Christophe Ballif, Direktor des Fotovoltaikzentrums am Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) in Neuenburg. Es gäbe aber vielversprechende Ansätze für Solarzellen, die genügend Watt pro Kilogramm leisten könnten.

Ein Team am CSEM entwickelt derzeit in einem ESA-Projekt solche ultraleichten Solarzellen in Form von weltraumtauglichen und hauchdünnen Folien. Ballif betont, dass die Technologie auf die Spitze getrieben werden müsse, um solche Zellen realisieren zu können. Auch den Montageprozess müsse man mitdenken, denn die dünnen Folien seien schwer zu handhaben und leicht zu beschädigen.

Der Fotovoltaikexperte merkt an, dass bislang nur sehr wenig Mittel in die Forschung und Entwicklung der weltraumgestützten Solarenergie geflossen seien. Mit mehr Geld liessen sich die nötigen technologischen Sprünge womöglich vollziehen.

Dass es diese braucht, ging auch aus zwei unabhängigen Kosten-Nutzen-Studien hervor, die die ESA in Auftrag gegeben hatte. Sollten die Entwicklungen jedoch einen Schub erfahren, könnte die Technologie bis 2040 europäische Haushalte und Unternehmen zu wettbewerbsfähigen Preisen mit Strom versorgen, fossile Energiequellen ersetzen und die vorhandenen erneuerbaren Energien wie Fotovoltaik und Windkraft ergänzen. So lautete das Fazit der im August veröffentlichten Analysen. In grossem Massstab gebaut, würden Solarkraftwerke im All demnach «erhebliche ökologische, wirtschaftliche und strategische Vorteile für Europa bringen, einschliesslich der Energiesicherheit».

Dieses Szenario klingt weitaus optimistischer, als es die Schweizer Experten zeichnen. «Es kann sein, dass ich mich mit meiner eher pessimistischen Prognose täusche», sagt Gass, der Direktor von Space Innovation. Aber eigentlich spiele es keine Rolle, wie es letztlich ausgehe. «Das Wichtigste ist, dass wir den Umbau unseres Energiesystems jetzt in Angriff nehmen und auf das setzen, was eindeutig funktioniert: Der massive Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken auf der Erde.» Alles andere ist dann Zugabe.

