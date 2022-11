Kulturkampf in den USA: Wieso das Land so gespalten ist wie nie

Erfahrungsbericht Vor den Zwischenwahlen sind die USA zerrissener denn je – das zeigt sich besonders im Alltagsleben Getty Die Menschen in den USA leben aneinander vorbei. Das erfuhr unser Korrespondent selbst an Halloween. Über das Leben in einer Blase, in der das Verständnis für Andersdenkende verloren gegangen ist. Und über die Politik in einem Land, in dem das Wort «Bürgerkrieg» immer öfter fällt. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Vielleicht lässt sich der breite Graben, der zwischen dem linken und dem rechten Amerika klafft, am besten anhand kleiner, farbiger Bonbons erklären. Im Amerika von Donald Trump, also derjenigen Hälfte des Landes, die dem ehemaligen Präsidenten nicht vollständig ablehnend gegenübersteht, ging vor Halloween die Angst um, ausländische Drogen-Kartelle würden herkömmliche Süssigkeiten mit einem synthetischen Opioid vergiften – angeblich, weil diese Kriminellen bereits kleine Kinder drogenabhängig machen wollten.

Eindringlich riefen hochrangige republikanische Politikerinnen und Politiker deshalb rechtschaffene Eltern dazu auf, die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder auf das sogenannte «Rainbow Fentanyl» zu untersuchen. Und natürlich machten die rechten Volksvertreter, quasi nebenher, den politischen Gegner für diese Hysterie verantwortlich. Denn die Demokraten seien nicht willig, die amerikanische Grenze zu Mexiko besser zu sichern und Drogenhändler energischer anzupacken.

An meiner Nachbarschaft in einem Pendler-Vorort der amerikanischen Hauptstadt ist diese Panik hingegen spurlos vorübergegangen. «Rainbow Fentanyl» war am verregneten Montagabend in unserer Quartierstrasse kein Thema. Selbst Helikopter-Eltern, die ihre Kinder normalerweise auf Schritt und Tritt überwachen, gaben ihren Kleinen für einmal Auslauf. «Halloween ist ja nur einmal im Jahr», sagte eine Mutter trefflich.

Richtig geraten: Mein Quartier ist Teil von Joe Bidens Amerika; und obwohl die Nachbarn nicht jeden Tag miteinander über Politik diskutieren, weiss ich doch, dass die meisten Menschen an unserer Strasse weitgehend auf der gleichen Wellenlänge ticken. Selbst ein mittelprächtiger Kandidat der Demokratischen Partei erhält in unserem Wahlkreis 60 oder 70 Prozent der Stimmen; die Grenze zu Mexiko ist weit weg, und die meisten unserer Nachbarn, allesamt gut ausgebildet, sind eigentlich mit ihrem Leben und unserem bunten Quartier weitgehend zufrieden.

Die Aufregungswellen, mit denen rechte Krawallmedien im Gleichklang mit republikanischen Politikern regelmässig das Land überfluten, die handelt man in solchen Nachbarschaften höchstens ironisch ab. Unter dem Motto: Was diese Menschen doch alles glauben wollen ...

Der politische Gegner: Eine Karikatur

Diese Anekdote illustriert, wie stark sich die beiden Hälften Amerikas in den vergangenen Jahren auseinandergelebt haben. Die Wahl Trumps zum Präsidenten im November 2016 vergrösserte die Kluft merklich, deren Ursprünge wohl in den Fünfziger- und Sechzigerjahren zu finden sind. Mittlerweile fehlt vielen Amerikanerinnen und Amerikanern wohl bereits ein Bezugspunkt zum anderen Teil des Landes.

Auch deshalb sind die Karikaturen, die im linken Amerika von rechten Mitmenschen, und im rechten Amerika von linken Mitmenschen kursieren, wohl derart verzerrt. So erhält man an einer Wahlkampfveranstaltung eines Republikaners rasch den Eindruck, Demokraten seien vor allem an der Indoktrination und forcierten Geschlechtsumwandlung von Schulkindern interessiert.

Die Parteifreunde von Präsident Biden hingegen machen Stimmung, indem sie sämtliche Republikaner für die Exzesse seines Vorgängers zur Verantwortung ziehen und als Quasi-Faschisten beschimpfen – als könne ein konservativer Lokalpolitiker etwas dafür, wenn Trump in seinem Anwesen in Florida Geheimdokumente hortet und auf seinem sozialen Netzwerk radikalen Stuss verbreitet.

Verhärtete Fron ­ ten: Aktivistinnen debattieren in Washington D.C. mit Abtreibungs ­ gegnern. Reuters (Washington 25.6.2022)

Stärker als in der Präsidentschaft von Bill Clinton oder George W. Bush hat dieser Kulturkampf nicht nur die Politik, sondern auch den eigentlich unpolitischen Alltag erfasst. Moderne Technologie macht es möglich, dass sich Amerikanerinnen und Amerikaner absondern können. Ein Konservativer tätigt seine Telefonanrufe über «Patriot Mobile», dem wohl einzigen «christlich-konservativen» Mobilfunkanbieter des Landes.

Er besucht die Gottesdienste einer Kirche, die nach wie vor von sozialpolitischen Errungenschaften wie der gleichgeschlechtlichen Eheschliessung nichts wissen will. Und er kann sich auf Internetdiensten wie Parler, Gettr oder Truth Social mit gleichgesinnten Menschen austauschen.

Nicht gern gesehen unter Republikanern: Genderneutrale Toiletten. Getty

Nur der Superbowl bringt noch alle zusammen

Freudige Ereignisse, die das ganze Land verbinden, gibt es im modernen Amerika eigentlich nicht mehr, einmal abgesehen vom Superbowl, dem jährlichen Endspiel der National Football League (NFL). Ein Beispiel bloss: Als 2004 die letzte Folge der Kultserie «Friends» ausgestrahlt wurde, da schauten sich mehr als 50 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner die letzten Abenteuer von Phoebe, Joey, Monica, Chandler, Rachel und Ross an.

Heute sind solche Zahlen für herkömmliche TV-Programme unvorstellbar, obwohl das Land in den vergangenen zwei Dekaden um mehr als 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen ist. Die letzte Folge der äusserst beliebten Sitcom «The Big Bang Theory» schauten sich im Frühjahr 2019 nur noch 17 Millionen Menschen an.

Und selbst traumatische Vorfälle, die früher das Potenzial hatten, das Land zumindest vorübergehend zu einigen, haben nun eine gegenteilige Wirkung. So akzentuierte die Coronapandemie die Konflikte in der amerikanischen Gesellschaft. Für den rechten Landesteil sind die vergangenen zweieinhalb Jahre ein gutes Beispiel dafür, wie das selbst ernannte Establishment die Bodenhaftung verlor und eigentlich nur an sich selbst dachte. Und für das linke Amerika führte die Coronapandemie die Realitätsferne der Konservativen vor Augen, die lieber den politischen Gegner zum Wahnsinn treiben, als sich Sorgen um die Volksgesundheit zu machen.

Politische Anführer sprechen von Bürgerkrieg

Angesichts dieser Spaltung ist im amerikanischen Alltag deshalb immer häufiger das Wort Bürgerkrieg zu hören, als sei es unvermeidbar, dass die Bevölkerung in einem polarisierten Land früher oder später zu den Waffen greift. Wohlverstanden: Es sind nicht die normalen Menschen, die regelmässig über eine baldige kriegerische Auseinandersetzung in den USA unken. Es sind ihre politischen Anführerinnen und Anführer, ihre medialen Sprachrohre, wobei das Gerede auf der politischen Rechten deutlich gewalttätiger ist, während die politische Linke Andersdenkende brutaler sanktioniert.

Dazu passt, dass in den vergangenen Wochen ein neues Buch über eine alte Integrationsfigur die amerikanische Bestseller-Liste stürmte, eine Biografie über den Bürgerkriegs-Präsidenten Abraham Lincoln. Das Werk aus der Feder des Ex-Journalisten Jon Meacham beschreibt, wie der heute allseits verehrte Republikaner von 1861 bis 1865 seine politische Karriere aufs Spiel setzte, als sein Land vor dem Zerfall stand. Lincoln, so sagte Meacham kürzlich, sei ein Politiker gewesen, «aber er war ein Politiker, der von seinem Gewissen angetrieben wurde».

Diese Bemerkung war natürlich als Seitenhieb gegen zeitgenössische Volksvertreter zu verstehen. Der Populärwissenschafter Meacham ist, und er macht daraus kein Geheimnis mehr, ein Anhänger von Joe Biden. Er half dem Demokraten im Weissen Haus auch schon beim Verfassen von Reden. Weil der preisgekrönte Historiker neuerdings zu einer Stimmenabgabe zu Gunsten der Demokraten aufruft, ist er in den Augen des rechten Amerikas aber nicht mehr neutral. Der bekannte Medienbeobachter Scott Whitlock schrieb jüngst: «Glauben Sie Journalisten nicht, die über Versöhnung sprechen. Sie sind viel stärker daran interessiert, die Konservativen für den kommenden Bürgerkrieg verantwortlich zu machen.»

