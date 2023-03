Stillen? Nein danke: Eine Frau entscheidet sich anders

Serie Stillen? Nein danke: «Ja, das war eine egoistische Entscheidung» Nur ganz wenige Frauen entscheiden sich, nicht zu stillen. Sonja ist eine davon. Hier erzählt sie, was sie mit dieser Entscheidung auslöste und warum sie heute noch sagt: «Ich würde es genau so wieder machen.» Sandra Havenith Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Dieser Artikel ist Teil der Serie «Leben als Mutter».

«Schon bevor ich schwanger wurde, wusste ich, dass ich nicht stillen will», erzählt Sonja (Name von der Redaktion geändert). Nach der Geburt wollte sie ihre Selbstständigkeit zurück, wollte nicht, dass das Kind nur von ihr alleine abhängig ist. Neun Monate hatte sie ihren Körper hergegeben, schon das war nicht ganz einfach für sie. Jetzt wollte sie ihre Freiheit wiederhaben, erklärt Sonja und meint:

«Ja, das war eine egoistische Entscheidung, das ist so.»

Stillen gilt als die natürlichste Sache der Welt. Sonja hat sich ganz bewusst dagegen entschieden. (Symbolbild) Bild: Keystone

Eine Entscheidung, die ihr trotz allem nicht leichtgefallen ist, denn der Druck von aussen war gross. Weil sich Stillen einfach gehört, wie Sonja meint. Ungefragt wurde sie mit Ratschlägen und Kritik überschüttet. Heute meint sie dazu: «Wenn du nicht stillen willst, sag am besten, es gäbe ein medizinisches Problem, nur dann ist es in der Gesellschaft akzeptiert.» Und nur dann hat man seine Ruhe. Sonja hatte die nicht. Von «das ist ja speziell», bis hin zu «dann hast du ja keine Bindung zu deinem Kind», gab es alles. Vor allem die Frauen hatten wenig Verständnis für ihre Entscheidung.

«Vielleicht kommst Du ja doch noch auf den Geschmack»

Für viele, meint Sonja, war es einfach selbstverständlich, dass man stillt. «Vielleicht kommst du ja doch noch auf den Geschmack», wurde ihr gesagt, schliesslich sei es gesünder für das Kind. Und obwohl Sonja nicht stillen wollte, bekam sie ständig Tipps, wo es in der Stadt Stillzimmer gibt und wie praktisch das doch sei und obendrein auch noch günstig.

Die persönliche Entscheidung von Sonja wurde zum Stoff für Diskussionen. Schliesslich sprach sie kaum noch mit jemandem darüber. Und sie entschied sich, auch keinen Kurs zu besuchen: keine Geburtsvorbereitung, nichts, um sich dem nicht weiter auszusetzen.

Der Druck in der Gesellschaft sei durchaus da, meint Regula Arnitz, Stillberaterin am Kantonsspital Baden. Auf der Geburtsstation müsse sich aber eine Frau dafür nicht rechtfertigen. Denn es gäbe durchaus Gründe, nicht zu stillen, es müsse schliesslich für die jeweilige Familie passen.

Regula Arnitz, Stillberaterin und Stationsleiterin Wochenbett am Kantonsspital Baden. Bild: zvg

Und auch diese Frauen werden natürlich beraten. Denn wenn eine Frau nicht stillen will, (im KSB waren das 2022 rund 3 Prozent), muss entweder medikamentös oder mit natürlichen Mitteln die Produktion der Milch gestoppt werden, die automatisch nach der Geburt einsetzt.

«Vielleicht hätte ich das auch überlegen sollen»

Sonja hat es damals mit viel Pfefferminztee geschafft und so ohne Probleme abgestillt. Und machte darüber hinaus noch eine andere Erfahrung. Plötzlich gab es auch positive Reaktionen, Mütter, die anfingen, sie um ihre Freiheiten zu beneiden. Schliesslich konnte sie ihr Kind ohne Probleme abgeben, abends ausgehen, mal für sich sein. Vielleicht, so meinten einige, hätten sie das auch machen sollen.

Denn auch wenn Stillen als die natürlichste Sache der Welt gilt, die Realität sieht oft anders aus. Schmerzen beim Anlegen, Stress, weil es mit dem Stillen nicht klappt, schlaflose Nächte, weil das Baby ständig trinken will. Und essen darf man auch nicht alles. Dazu kommt eine grosse Abhängigkeit, die schnell dazu führt, dass man bei den Partys oder dem Restaurantbesuch der ständig verfügbare Fahrdienst ist. Und dafür auch noch auf die leckeren Drinks verzichten muss.

Jede Mutter kann stillen – nur, will jede Mutter das auch?

«Stillen», sagt auch Stillberaterin Regula Arnitz, «muss gelernt sein, man muss in das Stillen investieren.» Das wollen nicht alle Frauen, deshalb gibt es auch im Kantonsspital Baden einige, die sich während des Wochenbetts entscheiden, nicht weiter zu stillen, weil es einfach nicht klappt. Regula Arnitz erlebt das immer wieder. Viele Frauen bräuchten in den ersten Tagen Unterstützung, damit sich das Stillen gut einspielen könne.

«Wenn das dann nicht funktioniert, kann das zusätzlich Stress machen.»

Körperkontakt ist wichtig für das Neugeborene, egal ob mit oder ohne Stillen. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Es sei schade, meint sie, dass diese Frauen nicht mehr erleben können, was Stillen, wenn es dann doch klappt, eben auch bedeuten kann: Ein sehr inniges Erlebnis für Mutter und Kind, ganz abgesehen von den positiven Aspekten des Stillens. Schliesslich sei die Muttermilch genau auf das Baby abgestimmt.

Das bestätigt auch, Professor Hennet von der Universität Zürich, der die Eigenschaften der Muttermilch seit Jahren erforscht.

Professor Thierry Hennet von der Universität Zürich. Bild: zvg

Die Milch enthalte sehr viele Schutzfaktoren wie Antikörper für das Kind. Diese könne man so künstlich nicht herstellen. Denn sie entstehen im Zusammenhang mit der Lebensweise der Mutter: Frauen in Regionen mit erhöhtem Risiko für Infektionskrankheiten haben deshalb eine deutlich grössere Vielfalt an schützenden Antikörpern in ihrer Muttermilch.

Die Babys in Afrika sind so aufgrund der Muttermilch beispielsweise gegen Malaria besser geschützt. In der Schweiz besteht dieser Schutz auch bei Virusinfektionen wie Corona und der Grippe, was zeigt, wie sehr sich die Schutzfaktoren der Milch dem Umfeld der Mutter anpassen.

Stillen ja – aber nicht um jeden Preis

Ernährungstechnisch und für die Entwicklung des Kindes aber sei die Muttermilch heute nicht mehr entscheidend, so Hennet. Auch Regula Arnitz betont, dass Stillen trotz aller Vorteile nicht immer die richtige Lösung sei. Besonders dann, wenn sich die Mutter sehr gestresst davon fühle und sich Tag und Nacht nur noch mit diesem Thema beschäftigen würde. Und wer nicht stillt, habe natürlich mehr Möglichkeiten das Kind abzugeben, um mehr Zeit für sich zu haben, das sei schon so, bestätigt Regula Arnitz.

Auch das Abpumpen der Milch stresst viele Frauen. (Symbolbild) Bild: Keystone

So war es auch bei Sonja, die schon nach zwei Wochen abends wieder ausgehen konnte. Demnächst will sie auch wieder anfangen zu arbeiten. Dass sie nicht abstillen muss, macht es ihr dabei deutlich leichter. Denn auch das ist nicht immer einfach, weil das Baby sich natürlich an die Brust gewöhnt hat. Bisher, sagt Sonja, kann sie auch sonst keine Nachteile für sich und ihr Kind erkennen. Ihr kleiner Sohn wachse und gedeihe. Und Sonja ist glücklich, so wie es ist. «Ich habe auch meine schönen Momente mit dem Kind, wenn ich ihm den Schoppen gebe», meint sie. Und: Geht es mir gut, geht es dem Kind gut, davon ist sie überzeugt. Heute kann sie klar und voller Überzeugung sagen:

«Ich habe mir diese Freiheit genommen und ich würde es jederzeit wieder so machen.»

Heute weiss Sonja, dass sie sich richtig entschieden hat. (Symbolbild) Bild: Shutterstock