Erdbeben-Risiko in der Schweiz: Städte sind besonders verwundbar

Erdbeben Über 1000 Tote und massive Zerstörung: Ein neues Modell zeigt, was Erdbeben in der Schweiz anrichten können – und wie stark Ihre Region gefährdet ist Ein katastrophales Erdbeben mit vielen Toten, Verletzten, Obdachlosen und massiven finanziellen Schäden: Das ist in der Schweiz alle hundert Jahre zu erwarten. Erstaunlicherweise befinden sich die grössten Risiken nicht nur dort, wo heftige Beben am wahrscheinlichesten sind. Stephanie Schnydrig 5 Kommentare 07.03.2023, 11.00 Uhr

Ein zerstörter Kamin auf einem Hausdach nach dem Erdbeben vom 25. Januar 1946 in Siders. Bild: Walter Studer/Photopress-Archiv

Es war bereits dunkel, als die Erde am Abend des 25. Januar 1946 in Siders VS erzitterte. Sichtbar wurde das ganze Ausmass der Zerstörung erst am folgenden Tag: Von den Dächern gefallene Kamine und Ziegel übersäten die Strassen, 3500 Gebäude wurden insgesamt beschädigt, vier Todesopfer waren zu beklagen und die Schadenssumme belief sich nach heutigem Wert auf 26 Millionen Franken. Es handelte sich um ein Beben der Magnitude 5,8 und das bislang letzte Schadensbeben mit Todesopfern in der Schweiz.

Aber Seismologen wissen: Jederzeit und überall kann es hierzulande wieder so stark oder noch stärker beben. Tatsächlich ist alle 50 bis 150 Jahre in der Schweiz oder im grenznahen Ausland mit einem Erdbeben der Magnitude 6 zu rechnen (ab Magnitude 5 sind nach Schweizer Bauweise Schäden an Gebäuden möglich). Welche Schäden solche Erschütterungen durch die heute dichtere Besiedlung und Bebauung genau anrichten würden und wie viele Todesopfer, Verletzte und Obdachlose zu beklagen wären, liess sich bislang aber nicht verlässlich beziffern.

3000 Tote bei Wiederholung des heftigen Basler Erdbeben

Das hat sich nun geändert: Unter der Leitung des Schweizer Erdbebendienstes (SED) an der ETH Zürich wurde im Auftrag des Bundesrates erstmals ein öffentlich zugängliches Erdbebenrisikomodell erarbeitet. «Nun haben wir fundierte Zahlen, die dazu beitragen können, die Schweizer Behörden, Wirtschaft und die Bevölkerung für Erdbeben zu sensibilisieren», sagt der Seismologe Stefan Wiemer, Direktor des SED und Professor an der ETH Zürich.

Wie das Risikomodell zeigt, würde eine Wiederholung des Siders-Erdbebens heute fast vierzig Menschen das Leben kosten, rund 9’000 würden obdachlos und es gäbe Gebäudeschäden in der Höhe von 2,5 Milliarden Franken. Noch verheerender wäre eine Wiederholung des Basler Erdbebens aus dem Jahr 1356 (Magnitude 6,6): Laut den neuen Berechnungen wären etwa 3000 Tote zu beklagen, weit über 100’000 Schutzsuchende und Gebäudeschäden von 45 Milliarden.

Gemäss dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) zählen Erdbeben neben Pandemien und Strommangellagen denn auch zu den grössten Risiken der Schweiz.

Die Karte zeigt, wie hoch das Erdbebenrisiko in der Schweiz ist und wo Beben am meisten Todesopfer und die grössten Schäden verursachen können. Bild: SED

Simulationen helfen bei Planung von Rettungseinsätzen

«Gegen die seltenen, katastrophalen Ereignisse mit Hunderten Toten und Zehntausenden Verletzten wird man sich nie perfekt wappnen können», sagt der Seismologe Wiemer. Doch das Risikomodell erlaube es nun staatlichen und kantonalen Stellen, dem Katastrophenschutz und Rettungskräften, Szenarien durchzuspielen und sich bestmöglich auf das nächste Schadensbeben vorzubereiten. Zu diesem Zweck haben die Experten des SED für je zwei Orte in jedem Kanton die Folgen eines schweren Bebens simuliert.

Ausserdem wird der SED künftig nach jedem Beben mit einer Magnitude von 3 und grösser eine schnelle Schadensabschätzung veröffentlichen. «Diese Angaben sind wichtig, um Rettungseinsätze zu planen und die Ressourcen bestmöglich einzusetzen», sagt Wiemer. Denn wie zuletzt das Beben in der Südosttürkei gezeigt habe, könne es mehrere Tage dauern, bis man einen Überblick über die Situation gewinne – was das Chaos zusätzlich verstärke. «Diese Lücke kann unser Modell helfen zu schliessen.»

Modell zeigt Risiko auf Gemeindeebene

Wie stark der Boden in der Schweiz erzittern kann, weiss man aus der Forschung schon seit geraumer Zeit. Diese Informationen fliessen in die Erdbebengefährdungskarte ein, die der SED seit 1978 regelmässig aktualisiert. Demnach weist das Wallis die höchste Gefährdung auf, gefolgt von Basel, Graubünden, dem St. Galler Rheintal und der Zentralschweiz. Über die zu erwartenden Opfer und Schäden sagt die Gefährdung aber nichts aus.

Dafür muss man eben das Risiko ermitteln. Um dies zu tun, kombinierten die Seismologen nun die Erdbebengefährdung mit detaillierten Daten zum lokalen Untergrund. Denn als Faustregel gilt: Je weicher der Boden, desto mehr werden Erdbebenwellen verstärkt und desto grösser die Erschütterung. In sedimentgefüllten Tälern sind also bei gleicher Magnitude grössere Schäden zu erwarten als auf festem Felsen.

Ebenfalls floss in die Risikoberechnung ein, wie dicht besiedelt eine Region ist – je dichter, desto mehr Personen und Gebäude sind im Falle eines Bebens betroffen. Deshalb weisen die urbanen Gebiete auch das höchste Risiko auf in der Schweiz. Angeführt wird die Rangliste von der Stadt Basel, gefolgt von Genf, Zürich, Luzern und Bern. Der SED betont aber, dass das Risiko auch in wenig dicht besiedelten Gebieten nicht null sei: «Die Schäden an einzelnen Gebäuden können in diesen Regionen trotzdem verheerend ausfallen», hält er fest.

Schliesslich braucht es für die Ermittlung des Erdbebenrisikos ein Mass dafür, wie erdbebensicher die Gebäude sind. Um dies abzuschätzen, haben die Erdbebenbauingenieure die mehr als zwei Millionen Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäude der Schweiz unter anderem anhand ihres Baujahres und der Anzahl Stockwerke in Verletzbarkeitskategorien eingeteilt. «Die Auflösung unseres Modells erlaubt es, das durchschnittliche Risiko für Gebäude auf Gemeindeebene abzuschätzen», sagt Wiemer.

Er betont, dass das Risikomodell derzeit nur Gebäude umfasse, keine anderen Infrastrukturen wie Brücken, Bahngleise oder Unterführungen. Das Ausmass der Erdbebenschäden wäre daher insgesamt noch höher.

Auch enthält das Modell noch keine Schäden, die durch Sekundäreffekte entstehen. Dazu gehören unter anderem Hangrutschungen, die auf Beben folgen, Feuer und chemische Unfälle. Der SED plant, solche Auswirkungen künftig ins Modell aufzunehmen. «Aus Studien geht man davon aus, dass die Schäden zwanzig bis vierzig Prozent höher ausfallen, wenn man die Sekundäreffekte hinzuzählt», sagt Wiemer. Hinzu kämen unter Umständen sogar noch wochenlange Unterbrüche mancher Wirtschaftszweige. Welcher ökonomische Schaden dadurch entstehe, liesse sich derzeit im Voraus kaum seriös bestimmen.

Warnen vor dem grossen Stoss Erdbeben lassen sich nicht vorhersagen, denn es gibt weder Vorwarnzeichen, noch treten Beben in einer exakten Regelmässigkeit auf. Um Erdbeben verlässlich zu prognostizieren, bräuchte es ein detailliertes Modell des Erdinneren, das alle Risse im Gestein, die Spannungsverhältnisse und Plattenbewegungen erfasst. Dann liesse sich berechnen, wo und wann der Fels bricht und die aufgeladene Energie in Form von seismischen Wellen freigegeben wird. Erdbebenfrühwarnungssysteme gibt es allerdings. Sie machen es sich zunutze, dass sich Erdbebenwellen langsamer ausbreiten als elektromagnetische Wellen, die etwa für den Mobilfunk genutzt werden. Registriert nun ein Seismometer einen Erdstoss, können Menschen beispielsweise über eine Smartphone-App gewarnt werden. In Zentralamerika können sich die Bewohner so etwa einen Vorsprung von rund zwanzig bis dreissig Sekunden verschaffen, wenn sich der Erdbebenherd an der Pazifikküste befindet. Das klingt nicht nach viel, reicht aber in vielen Fällen aus, um sich in Sicherheit zu bringen – etwa, um aus alten Gebäuden zu rennen oder von Gegenständen zu fliehen, die drohen herunterzufallen. Der Seismologe Stefan Wiemer sagt, dass auch das Schweizer Seismometer-Netzwerk genügend dicht wäre, um ein Frühwarnsystem zu etablieren. Aber: «Durch die Kleinräumigkeit in der Schweiz könnte man maximal fünf bis zehn Sekunden im Voraus warnen.» Der Nutzen einer solch kurzen Vorwarnzeit sei fraglich und wiege nicht unbedingt den Aufwand auf, sagt er. Es gebe deshalb immer wieder Diskussionen um ein solches System, aber derzeit keine konkreten Pläne.