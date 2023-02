Erdbebensicher Bauen: Möglich für Magnituden-Stärke 7 und mehr

Erdbeben Expertin zu Schäden in der Türkei: «Man kann Gebäude so bauen, dass sie Magnituden von 7 und höher standhalten» Nicht die Stärke eines Erdbebens bestimmt in erster Linie die Zahl der Todesopfer. Es ist die Qualität der Bauweise, die eine entscheidende Rolle spielt. Doch worauf kommt es an beim erdbebensicheren Bauen? Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Das heftige Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze zerstörte Tausende Gebäude: ein eingestürztes Wohnhaus in Latakia, Syrien. Russian Defence Ministry Press S / EPA

Tausende Gebäude sind infolge des schlimmen Erdbebens an der türkisch-syrischen Grenze eingestürzt, immer noch werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Möglicherweise seien einige der eingestürzten Bauten nicht für so starke Erschütterungen ausgelegt gewesen, weil sie vor der Einführung der modernen seismischen Normen gebaut worden seien, sagte Mohammad Kashani, Professor für Bau- und Erdbebeningenieurwesen an der britischen Universität Southampton, gegenüber dem britischen Wissenschaftsmedienzentrum SMC. Darauf deuteten Fotoaufnahmen hin.