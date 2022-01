Grüne Auferstehung Kernenergie, Klima, Bill Gates: Warum AKWs plötzlich als nachhaltig gelten – was die einzige Nuklear-Professorin in der Schweiz davon hält Bild: Getty Öko-Politiker aus anderen Ländern wollen das Klima mit Atomkraft retten. In der Schweiz teilt die einzige Professorin für Kernenergie diese Meinung. Doch der Widerstand bleibt heftig. Bruno Knellwolf 0 Kommentare 15.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Grünen in Finnland stehen hinter der Atomkraft. Im Jahr 2020 hat die Grüne Partei ihre vorherige Anti-Atomkraft-Haltung gestrichen, wie der Fraktionschef der finnischen Grünen, Atte Harjanne, in der aktuellen «Welt am Sonntag» erklärt hat.

Der Grund für den Wandel: Die Atomkraft sei ein zentraler Baustein auf dem Weg zur CO2-Neutralität, welche das Land 2035 erreichen will. Auch die Europäische Kommission hat die Stromgewinnung durch Kernenergie als nachhaltige Investition eingestuft. Jedoch nur, wenn die Anlagen den neusten technischen Standards entsprechen und ein Plan besteht, wie der radioaktive Abfall entsorgt werden soll. Favorisiert wird dafür die geologische Tiefenlagerung, wie sie auch in der Schweiz vorgesehen ist.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Bau einer neuen Generation von Atomkraftwerken angekündigt, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Stromversorgung zu sichern. Unser westliches Nachbarland setzt schon lange auf Atomkraft, 56 Kraftwerke sind in Betrieb.

Ganz anders in der Schweiz: Nach dem Unfall im Atomkraftwerk Fukushima 2011 wurde der Kernenergie den Stecker gezogen. Seither geht das Gespenst einer Stromlücke vor allem in den Wintermonaten um. Bei uns wie auch in anderen Ländern wird der Stromverbrauch wegen der angestrebten Elektrifizierung der Mobilität und des Heizens in den nächsten Jahren ansteigen. Die Diskussion über die Verlängerung der Laufzeiten bestehender AKWs oder der Bau neuer Kernkraftwerke ist wieder entfacht, gerade nach der Nachhaltigkeitserklärung der EU-Kommission.

Professorin Annalisa Manera hat im Sommer 2021 den Lehrstuhl für Nu­klearenergie an der ETH Zürich übernommen und sagt:

«Kernenergie ist nachhaltig. Abgesehen von der CO2-­Bilanz produziert sie auch sehr wenig Abfall und die Ressourcen für Brennstoff sind im Grunde unbegrenzt.»

In Frankreich gebe es Verfahren, die Spaltstoff aus ausgedienten Brennelementen wieder nutzen könnten, die sogenannte MOX-Technologie. Zudem gebe es Reaktoren, die den Brennstoff zurückgewännen. Der Brennstoff kann zudem nicht nur konventionell aus dem Boden, sondern auch aus dem Meerwasser gewonnen werden und in der Kohleasche ist reichlich Uran. «Der Brennstoff ist kein Problem», sagt die gebürtige Italienerin.

Macron hat die vierte Generation im Auge

Weltweit sind 441 Atomkraftwerke in Betrieb, die etwa 10 Prozent des globalen Stroms liefern. Gebaut werden zurzeit 54 Kernenergieanlagen, 109 sind geplant. Spricht man von der neusten Generation, meint man die vierte. Im Bau sind jetzt hauptsächlich Kernanlagen der dritten Generation.

Quelle: Nuklearforum Schweiz (Stand März 2021) / Grafik: Jana Breder

«Die Generationen 3 und 3+ basieren auf der bekannten Wassertechnologie der Druck- und Siedewasserreaktoren», erklärt Manera. Diese haben nach der Kernenergie-Professorin ein wesentlich ­höheres Sicherheitsniveau als frühere Generationen und sind mit passiven ­Sicherheitssystemen ausgestattet. ­Sicherheitssysteme, die im Notfall keine Elektrizität des Betreibers benötigen. Emmanuel Macron hat aber bereits die vierte Generation im Auge.

«Generation-4-Reaktoren basieren auf anderen Kühlmitteln als Wasser. Zum Beispiel Helium, andere Typen Na­trium oder Blei-Wismut. Die Letzteren beiden verwenden hauptsächlich schnelle Neutronen, die einen viel besseren Brennstoffverbrauch und eine erhebliche Verringerung des nuklearen Abfalls ermöglichen», erklärt Manera die neue Generation, von der zurzeit zwei Demonstrationsprojekte in China im Bau sind. Diese Generation kann zudem den verbrauchten Brennstoff aus alten Reaktoren der dritten Generation wiederverwenden.

Mit dieser Atomkraft-Generation will auch Bill Gates den Klimawandel bremsen. Im US-Staat Oregon hat er mit seiner Firma Terra Power und der Firma PacifiCorp ein solches Projekt gestartet. «Das Projekt läuft mit einem natriumgekühlten schnellen Reaktor», sagt die Kernenergie-Professorin. Interessant an dieser Reaktorkonstruktion ist, dass sie mit einer Salzschmelze-Energiespeicheranlage gekoppelt ist. Das ermöglicht eine Integration in einen Energiemix mit erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. «Ein mit einem Kernreaktor gekoppeltes Energiespeicherkraftwerk ist eine sehr clevere Idee, denn die Speicherung von Wärmeenergie ist viel effizienter als die Speicherung von elektrischer Energie.»

Bill Gates hat ein realistisches Projekt in den USA

Die 47-jährige ETH-Professorin hält das Projekt von Gates für sehr realistisch: «Der Baubeginn ist für 2024 ­vorgesehen. Sie haben bekannte Technologien kombiniert, denn solche ­natriumgekühlte Reaktoren sind ­bereits in verschiedenen Ländern in ­Betrieb.» Geschmolzenes Salz aus solchen Reaktoren werde zur Energiespeicherung bereits heute für Solaranlagen verwendet.

«Es ist ein spannendes Projekt. Die USA haben der Kernenergie Priorität eingeräumt und investieren daher sehr stark in diese Technologie.»

Zur Person Bild: zvg Die Kernenergie-Professorin Schon in ihrer Kindheit in Süditalien hat Annalisa Manera Bücher von Albert Einstein verschlungen. Später hat sie ihren Master in Nuclear Engineering an der Uni von Pisa gemacht und darauf ein Doktorat an der Uni Delft. Nach einem Aufenthalt am Helmholtz-Zentrum in Dresden war sie mehrere Jahre Kerntechnik-Wissenschafterin am Paul-Scherrer-Institut. Im Sommer 2021 übernahm die 47-Jährige die Nachfolge von Horst-Michael Prasser an der ETH Zürich. (Kn.)

Als nachhaltig bezeichnen Fachpersonen die neue Generation vor allem auch, weil sie weniger Abfall produzieren soll. Zunächst hält Manera fest, dass es keine Technologie gebe, die keine Abfälle produziere. Auch Solar- und Windenergie erzeugen Abfälle, zu diesem Thema würden gerade mehrere Artikel publiziert.

Zu berücksichtigen sei, dass der Kernbrennstoff die dichteste verfügbare Energiequelle sei. «Ein kleiner Würfel von einem Zentimeter Kantenlänge aus Uranbrennstofferzeugt so viel Energie wie eine Tonne Kohle. Da wir nur eine relativ geringe Menge an Brennstoff benötigen, produzieren Kernreaktoren auch nur sehr wenig Abfall im Vergleich zu anderen ­Industrien.»

In diesem Zusammenhang sei es interessant, dass die USA für ihre Abfälle nur ein Endlager benötigten, während sich in Europa jedes Land damit schwertut. Nachhaltiger sei die Generation 4 zudem auch, weil diese nicht nur die Abfallmenge verringern, sondern auch die Zeit, während der sie gelagert werden müssen.

Die Notwendigkeit von Endlagern bleibt aber bestehen, auch wenn die Lagerzeit von einer Million auf etwa 10'000 Jahre verkürzt wird. Aber es gibt auch schon geprüfte Technologien, mit der die Lagerung auf rund 500 Jahre verkürzt werden könnte. In Zukunft werde man eine Kombination von Kernkraftwerken der dritten und der vierten Generation sehen.

Frankreich will vor allem auf kleinere Reaktoren setzen, sogenannte Small Modular Reactors (SMR). Denn Grossanlagen werden oft als viel zu teuer bezeichnet, vor kurzem auch vom CEO der Axpo, Christoph Brand. Manera bestätigt, dass das die Kapitalkosten bei grossen Kraftwerken das Problem seien. Bei den SMR wird das Engineering und die Verwaltung vieler Anlagen vereinheitlicht, weshalb sich Produktionsvorteile und eine bessere Wirtschaftlichkeit ergeben gegenüber Grossanlagen.

«Und weil die ­Reaktoren kleiner sind, sind auch die Kapitalkosten geringer. Wenn die Kernenergie nicht wettbewerbsfähig wäre, würden energiehungrige Länder wie China nicht in sie investieren», sagt Manera. Frankreich, das auf solche Reaktoren setzen will, beziehe 70 Prozent seines Stroms aus der Atomkraft und die Stromkosten seien dort tiefer als in Deutschland.

Man sei im Moment immer noch zu stark auf fossile Brennstoffe angewiesen. Manera versteht den Kampf zwischen Kernenergie- und Wind-Solar-Energievertretern nicht. «Um die globale Erwärmung zu reduzieren, sollten beide zusammenarbeiten.» Solar- und Windenergie müssten mit einer Energiequelle gekoppelt werden, die eine Grundlast an Strom erzeugen können. Da hält sie die Kernkraft für die bessere Alternative als Gas oder Kohle. Und Batterien und Speichermedien würden für unseren steigenden Strombedarf nicht ausreichen.

