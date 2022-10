Kerzen: Mit diesem Wissen glänzen Sie im Kerzenlicht

Energiekrise Acht Mythen und Fakten zum Kerzenlicht: Feuer und Flamme fürs Stromsparen In Zeiten von Energiekrise und Stromknappheit rücken Kerzen daheim in den Fokus. Mit diesem Basiswissen zu den Wachsstäben glänzen Sie im Schein des warmen Lichts. Rahel Empl Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Licht aus, Kerzen an: Candlelight-Dinner unter Zwang. Christian Beutler / KEYSTONE

Jahrzehntelang fristeten Kerzen zu Hause ein Schattendasein als Deko-Objekte. Nun, da wir angesichts der Energiekrise angehalten sind, Strom zu sparen und gar darum bangen müssen, dass diesem der Stecker gezogen wird, erhalten die Leuchtmittel aus Wachs ihre ursprüngliche Bedeutung zurück. Nämlich, dass sie Räume erhellen und in entsprechender Anzahl auch erwärmen können. Nachdem sogar der oberste Stromaufseher zum Kauf von Kerzen geraten hat, decken sich die Schweizerinnen und Schweizer wie verrückt mit Kerzen aller Art ein.

Was aber wissen Sie über die Wachsstäbe, die derart gemütliches Licht zaubern können? Mit den Erkenntnissen aus dem folgenden Leitfaden lassen Sie in geselliger Runde nichts anbrennen.

Wer hat’s erfunden? Unmöglich, das auszumachen. Fakt ist, dass Menschen bereits in der Steinzeit mit Holzspänen und Fackeln Licht erzeugten. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. tauchten erste kerzenähnliche Lichter aus Fett, Harz und gewickelter, mit Öl getränkter Birkenrinde auf, ein paar 100 Jahre später solche aus kostbarem Bienenwachs. Diese waren bis ins späte Mittelalter den Adligen und dem Klerus vorbehalten. Die armen Leute mussten sich mit Kerzen aus Tierfett und Hammeltalg begnügen, die ranzig rochen und furchtbar russten.

Erst die Entdeckung des geruchlosen Paraffins im 19. Jahrhundert sorgte dafür, dass «saubere» Kerzen für das Volk erschwinglich wurden. Mit der Erfindung der Glühbirne 1879 verloren diese jedoch schlagartig an Bedeutung. Das nennt sich wohl schlechtes Timing.

Rund 10000 Kerzen für den Frieden an einer Demo auf dem Waisenhausplatz in Bern. Julien Grindat / KEYSTONE

Obschon elektrisches Licht die Kerze ablöste: Deren Mythos und kulturelle Bedeutung sind bis heute intakt. Das hat unter anderem mit unseren Ursprüngen zu tun, als Feuer mit (Über-)Leben gleichkam, aber auch mit dem Einfluss der Religionen. Eine brennende Kerze symbolisiert im Christentum die Seele, die im dunklen Reich des Todes leuchtet. Man denke etwa an die spirituellen Rituale an Beerdigungen oder in der Adventszeit, im Judentum wiederum an Chanukka, das Lichterfest. Kerzen, die an jüdischen Feiertagen und am Schabbat angezündet werden, erinnern daran, dass dieser Anlass heilig ist.

Traditionen und Werte wie diese beeinflussten allmählich den Alltag, weshalb heute auch bei nichtreligiösen Menschen Kerzen nicht wegzudenken sind, etwa bei einem festlich gedeckten Tisch oder ganz grundsätzlich, wenn es etwas zu feiern gibt. Entsprechend sind ein Weihnachtsbaum, aber auch ein Geburtstagskuchen ohne Kerzen für viele undenkbar. Die gehören bei letzterem Anlass aber auch dazu, weil sie eben Leben bedeuten. Warmes Kerzenlicht sorgt darüber hinaus für ein festliches Ambiente. Zudem symbolisieren Kerzen den Frieden oder zumindest die Hoffnung darauf, Gemeinschaft und Liebe, weshalb sie nicht selten zu romantischen Anlässen angezündet werden..

Bei Kerzenschein sehen wir einfach alle noch ein bisschen besser aus. Olivier Matthys / AP

Womit wir nahtlos beim nächsten Thema angelangt wären: Wer kennt es nicht, das «Candlelight Dinner», mit dem das Gehirn unweigerlich ein romantisches Stelldichein zweier einander zugetanen Personen verbindet. Noch heute gehören kuschelige Musik und viele Kerzen zum Standard, wenn junge Menschen erstmals Sex haben. Die Psychologie hat dafür folgende Erklärung parat: Es ist der warme Farbton, der unsere Gefühle positiv beeinflusst. So schafft es die Kerze, Emotionen wie eben Romantik zu vertiefen.

Kerzenlicht zu einem Date schadet übrigens auch nicht, um dem eigenen Aussehen einen Boost zu geben: Es ist ein natürlicher Weichzeichner, das Photoshop aus dem echten Leben, das zum Beispiel Pickel fast unsichtbar macht, Gesichtszüge generell lieblicher. Es schmeichelt definitiv jedem Hautton – bei Kerzenschein sehen wir einfach alle noch ein bisschen besser aus. Dieses Licht ist ein Aphrodisiakum für die Augen.

Einblick in die Kerzenfabrik Balthasar + Co. AG in Hochdorf. Bild: Pius Amrein

Die Zahlen machen es unmissverständlich klar: Die Schweiz ist im internationalen Vergleich ein Land von Kerzenfans. Der Verbrauch pro Kopf und Jahr liegt jeweils zwischen 2,5 und drei Kilogramm und damit deutlich über dem EU-Schnitt von 1,4 Kilogramm. Damit hat die Schweiz in Europa den dritthöchsten Verbrauch an Kerzen. Am meisten Wachsstäbe werden wenig überraschend vor und um Weihnachten sowie während der Winterzeit gekauft, um eine gewisse Behaglichkeit in die Stube zu bringen. Dieser Popularität ist es wohl geschuldet, dass noch heute einheimische Hersteller zu finden sind, die sich gegen die Massenware aus China zu behaupten wissen.

Zum Beispiel die Seetaler Firma Balthasar aus Hochdorf mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie gehört laut eigenen Aussagen zu den grössten und renommiertesten Kerzenherstellern in Europa. In der Fabrik werden jährlich 20 Millionen Kerzen hergestellt, die zu 90 Prozent aus Paraffin bestehen, einem Nebenprodukt der Erdöl-Raffination. Wer nun die Nase rümpft, dem hält Balthasar entgegen, dass man nur Paraffine verwende, die mit dem Qualitätslabel «RAL» ausgezeichnet seien.

Kerzenziehen wie hier auf dem Weihnachtsmarkt in Baden ist in der Schweiz beliebt. Diese hier sind aus Bienenwachs. Wer aber denkt, dass dieser die ökologischste Variante darstellt, irrt. Severin Bigler

Und schon kitzelt uns das schlechte Gewissen. Denn wer Kerzen kauft, tut der Umwelt nur selten etwas Gutes. Noch heute bestehen sie meist aus Paraffin oder Stearin. Letzteres wird aus Pflanzenöl gewonnen, vorrangig aus dem berüchtigten Palmöl. Wer sich für eine Kerze aus Stearin entscheidet, sollte daher nachsehen, woher das Öl stammt. In diesem Bereich gibt es zunehmend vegane Linien aus heimischen Rohstoffen, etwa auf Basis von Raps-, Sonnenblumen- oder Sojaöl.

Meist ist eine solche Kerze jedoch deutlich teurer. Aber eine nachhaltige und kostengünstige Alternative gibt es nun mal nicht – denn auch Kerzen aus Bienenwachs sind nicht unbedingt die umweltfreundlichste Lösung. Das Wachs muss nämlich zu 99 Prozent importiert werden, aus fernen Ländern wie Australien, China und den USA.

Kaum hat man sich mit Kerzen für diesen Winter eingedeckt und trinkt zufrieden ein Glas Wein im Schein des wärmenden Lichts, schon machen Meldungen die Runde, dass das Abbrennen von Kerzen ungesund ist. Es entziehe der Luft Sauerstoff und verschmutze mit Feinstaub unsere Lungen, warnen Experten. Verbraucherschützer halten dagegen, dass die betreffenden Mengen sehr gering seien. Na also, halb so wild.

Etwas sollten Sie indes beachten: Wenn die Kerze flackert oder russt, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Belastung mit Feinstaub zunimmt. Deshalb sollten Kerzen nicht in Zugluft stehen oder mit einem zu langen Docht brennen. Und haben in einem Raum über längere Zeit Kerzen gebrannt, gibt es danach nur eins: lüften, lüften, lüften.

Dass der Kerze dereinst eine grosse Bedeutung zukam, lässt sich auch in der Welt der Physik erkennen. Candela, lateinisch für Kerze, gehört neben der Sekunde, dem Meter, dem Kilogramm, dem Ampere, Kelvin und Mol zu den sieben Basiseinheiten im Internationalen Einheitensystem. In Candela (cd) gibt man die Lichtstärke an, mit der eine Lichtquelle in eine bestimmte Richtung strahlt, im Gegensatz zum Lichtstrom, gemessen in Lumen. Und Lux beschreibt, wie viel Licht von der Lichtquelle auf einer bestimmten Fläche ankommt.

Selbstverständlich machen Modeerscheinungen auch bei Kerzen respektive deren Formen und Farbgebungen nicht halt. In den vergangenen Jahren waren sogenannte «Twisted Candles» der letzte Schrei, nachdem das dänische Kultlabel Hay eine entsprechende Serie gedrehter Kerzen in allen nur erdenklichen Farben lanciert hatte. Aktuell sind Bubble-Kerzen auf dem Vormarsch, würfelförmige Gebilde aus mehreren Kügelchen. Bei den Duftkerzen wiederum sind ausgefallene Kombis wie Salted Caramel oder würziger Kürbis angesagt. Ob bei dem Duft tatsächlich der Funke überspringen wird ...?

