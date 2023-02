Ende der Pandemie Drei Jahre Corona: Was wir aus der Pandemie gelernt haben Am Ende ist man immer klüger. Rückblickend waren nicht alle Massnahmen effektiv, Masken aber effektiver als gedacht. Am Ende erwischt das Virus alle – trotz Impfung. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Plakatkampagne zum Impfen auf dem Bundesplatz im Mai 2021 in Bern. Marcel Bieri / KEYSTONE

Dieses Jahr wird die WHO das Ende der Corona-Pandemie verkünden. Das stellte die Weltgesundheitsorganisation im Januar in Aussicht. Nicht, weil es fast keine Infektionen mehr gäbe – sondern weil diese nicht mehr so viel Schaden anrichten.

Das sieht man auch in der Übersterblichkeitsstatistik: Erstmals seit Juni 2021 sterben weniger Personen über 65 Jahre als erwartet. Bei der Übersterblichkeitsstatistik ist jedoch Vorsicht geboten, weil das Bundesamt für Statistik (BFS) das letzte Jahr als ganz normales in die Statistik hat fliessen lassen. Also obwohl die Pandemie noch nicht vorbei war und auch verschiedene Fachpersonen monierten, die Übersterblichkeit 2022 sei noch hauptsächlich auf das Virus zurückzuführen gewesen. 2020 und 2021 wurden als aussergewöhnliche Pandemiejahre nicht in diese Statistik aufgenommen.

Dieser Entscheid hat die erwarteten Todesfallzahlen für dieses Jahr nach oben geschraubt. Doch die Todesfälle der über 65-Jährigen sind im Vergleich mit den Jahren vor Corona mittlerweile immerhin durchschnittlich: 1200 Todesfälle waren es in der ersten Februarwoche – das war auch die erwartete Zahl Anfang Februar 2020.

Viel wurde schon debattiert, wo die Schweiz richtig gehandelt hat, wo zu zögerlich oder wo die Massnahmen übertrieben waren. Nach drei Jahren Pandemie haben wir die Epidemiologie am eigenen Leib erfahren – und gelernt. Die wichtigsten Erkenntnisse.

Erinnern Sie sich? R0 ist die Basisreproduktionszahl, welche zeigt, wie viele andere Personen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, wenn es noch keine Immunitäten gibt. Dieser Wert schien über die drei Jahre Pandemie steil zu steigen und mit Omikron sogar über 10 gestiegen zu sein. Doch auch hier sollte man erst nach der Pandemie abrechnen: Eine Studie, die im Oktober 2022 bei «Nature» erschien und die Infektionszahlen mit der Übersterblichkeit abglich, ergab eine Basisreproduktionszahl von knapp 2. Damit liegt die Ansteckungsgefahr von Sars-CoV-2 im Bereich der Grippe (R0 Masern: 15). Ebenso relevant ist aber fürs individuelle Risiko, wie viele erkrankte Personen unterwegs sind – zeitweise waren das extrem viele.

Plötzlich waren sie überall: Masken. Ihr Schutz ist sehr effektiv. Sandra Ardizzone / INL

Dass die Bevölkerung Hygienemasken korrekt tragen kann, hat der Bundesrat längst eingesehen. Richtig getragene FFP2-Masken reduzieren das Risiko einer Ansteckung während 20 Minuten um das Tausendfache, wie eine Berechnung des Max-Planck-Institutes in Deutschland zeigt. Eine falsch getragene immerhin noch um den Faktor 25. Und eine Hygienemaske um den Faktor 13.

Masken und andere Massnahmen, welche die Leute distanzieren, waren währen der Pandemie so effektiv, dass sich auch andere Viren kaum noch verbreiteten. Dadurch ist in der Bevölkerung der Schutz gegenüber Grippe und RS-Viren leicht gesunken, was zur einer heftigen Krankheitswelle Ende 2022 geführt hat. Problematisch wurde dies für Kinderspitäler, weil dort jene drei Jahrgänge von Kleinkindern, die sich noch nie damit infiziert hatten, nun in gehäufter Zahl in die Kinderspitäler mussten.

Wie viele Tote genau mit den Lockdowns verhindert wurden, darüber herrscht weiter Uneinigkeit in der Forschung. Meist kann nicht geschätzt werden, wie sehr sich die Leute angesichts des neuen Virus auch freiwillig separiert hätten. Schon 2020 sagte David Nabarro, WHO-Sondergesandte gegen Covid-19: «Er ist ein sehr extremer Eingriff in unser Zusammenleben und sollte nur das allerletzte Mittel sein.» Im Frühling 2020 war es allerdings erst mal das erste Mittel zur Eindämmung der Pandemie, weil es zu wenig Masken für alle und noch keine Impfung gab. Die Regierungen versuchten so Zeit zu gewinnen, bis mehr über das Virus bekannt war – und die erhoffte Impfung verfügbar. Rückblickend sind wohl die meisten froh, dass sie sich erst ansteckten, als sie schon mindestens zweimal geimpft waren.

Schulhof in Dietikon bleibt geschlossen während dem Lockdown Ende April 2020. Das hat wohl nicht viel gebracht. Severin Bigler / LTA

Zwei Monate lang waren die Schulen im Frühling 2020 landesweit geschlossen. Das gab es noch nie. Selbst im Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit der Spanischen Grippe kam es in Europa nur regional zu Schliessungen von zwei bis vier Wochen. Im Durchschnitt aller OECD-Staaten waren die Schulen in den ersten beiden Pandemiejahren während 78 Arbeitstagen, also fast vier Monate zu. Nur in Schweden und Japan wurden die Schulen nie geschlossen. Dass dabei besonders die jüngeren Schülerinnen und Schüler sowie jene aus schwierigem familiären Umfeld leiden, war bald klar. Und auch Lernfortschritts-Kontrollen bestätigten dies in der Schweiz. Endgültig eine Absage an diese Massnahme erteilte ein statistisches Modell von Biostatiker Leonhard Held im Rahmen einer Arbeit für den Schweizerischen Nationalfonds: Bei den unter 15-Jährigen wäre es im Frühling zu 20 Prozent mehr Infektionen gekommen, wenn gleichzeitig alle anderen Massnahmen in Kraft geblieben wären. Doch es wären etwa gleich viele ältere Menschen infiziert worden, also jene, die man unbedingt schützen wollte.

Australien, Neuseeland und Japan hatten als Inseln ideale Voraussetzungen, das Virus fernzuhalten: In Australien kam es erst Ende 2021 zur ersten grossen Welle. Neuseeland stieg erst mit dem Aufkommen von Omikron in die Pandemie ein. Japan schaffte es sogar bis im Sommer 2022, die Kurve flach zu halten. Der grösste Teil der Bevölkerung dieser Länder war geimpft und viel Wissen über das Virus bereits da, was zu weniger Todesfällen führte. Chinas zweite heftige Welle traf mit den Lockerungen im letzten Dezember eine weniger gut immunisierte Bevölkerung. China meldete fast 60’000 Todesfälle zwischen dem 8. Dezember 2022 und dem 12. Januar 2023 – internationale Experten kamen zu viel höheren Schätzungen.

Seit PCR-Tests Anfang Jahr kostenpflichtig wurden, sind die Testzahlen eingebrochen. Überwacht wird die Pandemie aber in 50 Kläranlagen. Ende Januar wurde in Zürich demnach ein bisheriger Tiefststand erreicht, nun hat die Zahl der gemessenen Viren die Hälfte des Dezember-Peaks erreicht.

Tanja Stadler, erforscht die Verbreitung der Coronavarianten. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Doch kann man mit so wenigen PCR-Tests noch wissen, welche Varianten kursieren? Tanja Stadler, welche an der ETH das Projekt CoV-Spektrum leitet, sagt, mit ein paar Hundert Proben (statt tausend) könne man einen groben Überblick behalten. Das Auftreten neuer Variante werde so aber verspätet beobachtet. Sie findet: «Jetzt braucht es nicht mehr Tausende von Sequenzen pro Monat. Wichtig wäre jedoch eine repräsentative Auswahl, wie zum Beispiel alle Proben aus dem Sentinella-Meldesystem von Arztpraxen zusammen mit Proben aus den Spitälern und Proben von Reiserückkehrern.» Aktuell werden positive Corona-Proben aus sechs Spitälern in den Kantonen Genf, Lausanne, Zürich, Basel, Bern und dem Kanton Tessin sequenziert.

Gerade letzte Woche erschien eine Übersichtsstudie im Fachmagazin «The Lancet», welche 65 Studien aus 19 Ländern darauf überprüfte, wie gut der Schutz vor erneuter Infektion nach einer Corona-Erkrankung ist. Sie zeigt: Keine Impfung schützt langfristig so gut wie eine durchgemachte Infektion. Der Haken an der Sache: Dazu muss man sich erst infizieren, und ungeimpft setzt man sich einem unkontrollierbaren Risiko aus mit einer zudem unkontrollierbaren Virendosis.

Die Studie zeigt auch, wie schnell der Schutz einer Infektion gegenüber Omikron absinkt. Während er bis zur Delta-Variante während 75 Wochen hoch bleibt (über 50 Prozent), sinkt er bei BA.1 von Omikron schon nach 25 Wochen unter 50 Prozent und gegenüber BA.2 schon nach 10 Wochen. Aber: Der Schutz vor schwerer Krankheit bleibt mit mindestens 85 Prozent während 50 Wochen hoch (länger wurde nicht gemessen) – egal welche Variante. Die Impfung mit Biontech/Pfizer schützt nach einer Infektion mit Omikron BA.1 vor schwerer Krankheit noch zu rund 50 Prozent nach 40 Wochen – vor Omikron betrug der Schutz nach diesem Zeitraum 80 Prozent.

Die Impfstudien zeigen mittlerweile: Boosterimpfungen bieten nur noch kurze Zeit einen zusätzlichen Schutz vor Ansteckung. Bivalente Booster, die nicht nur auf dem Ursprungsvirus basieren, schneiden besser ab und deuten auf eine Schwäche des Impfschemas mit drei gleichen Impfstoffen bei Sars-Cov-2 hin: Das Immunsystem schiesst sich so sehr auf eine Variante, beziehungsweise einen Virenabschnitt ein, dass eine spätere Infektion mit Omikron das Immungedächtnis weniger flexibel auf den neusten Stand bringt. Diese Prägung passiert auch bei natürlicher Infektion.

Eine schwere Ausprägung von Long Covid ist POTS, wo es den Patienten schwindlig wird und sie erhöhten Puls haben, sobald sie sich aufrichten. Eine «Nature»-Studie im Dezember ergab, dass dieses Phänomen fünfmal häufiger nach Infektion als nach der Impfung vorkommt. Für Long Covid allgemein schätzen Experten, dass die Fälle nach Impfung im Promillebereich liegen. Die Impfung selbst reduziert das Risiko, nach einer späteren Infektion Long Covid zu bekommen, um rund die Hälfte.