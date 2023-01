Alte Akkus sind nicht kaputt: So bekommen sie ein neues Leben

Elektromobilität Ein zweites Leben für Velo- und Auto-Akkus: Ein Zürcher Start-up macht vor, wie das geht Alle reden von Recycling. Doch bei Lithium-Batterien ist das Zerlegen und wieder Aufbereiten sehr aufwendig. Die Firma Libattion aus Glattbrugg will das mit einem patentierten Verfahren ändern. Andrea Söldi Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Art Vor-Recycling: Bei Libattion AG werden noch gute Zellen der Batterien direkt wieder verwendet. Eleni Kougionis / Libattion

Immer mehr Autos und Velos fahren elektrisch. Doch bereits nach acht bis zehn Jahren stossen die meisten Akkus an ihre Grenzen. Schon heute fallen in der Schweiz jährlich über 10 000 ausgediente E-Bike- und Auto-Batterien an – die meisten davon auf Lithium-Basis. Diese Zahl wird künftig von Jahr zu Jahr noch merklich ansteigen.

Doch: Die ausrangierten Batterien sind in der Regel nicht kaputt, sondern lediglich nicht mehr voll leistungsfähig. Sie entladen sich zu schnell oder können nicht mehr vollständig aufgeladen werden. Dies liegt daran, dass einzelne Zellen schwächeln, während andere noch gut funktionieren.

Dieses Problem löst nun ein neues, patentiertes Verfahren: Die Firma Libattion in Glattbrugg nimmt die Akkus auseinander und diagnostiziert die Leistungsfähigkeit der einzelnen Zellen. In der Regel sind etwa 60 Prozent wiederverwendbar. Der Rest wird dem Recycling zugeführt.

Für Solarspeicher und Kleinfahrzeuge

Aus den noch gut funktionierenden Zellen der Auto-Akkus stellt das Start-up mehrheitlich Batterien für Gebäude mit Fotovoltaik-Anlagen her. Sie dienen der Speicherung von überschüssigem Solarstrom, damit die Elektrizität auch nach Sonnenuntergang noch zur Verfügung steht.

Testung der Batterie-Teile aus Fahrzeugen: Jeweils 60 Prozent sind noch intakt. Eleni Kougionis / Libattion

Die grösste entsprechende Batterie wird derzeit beim Maschinen-Hersteller Stöcklin in Laufen gebaut. Sie besteht aus ausgedienten Auto-Akkus und füllt einen ganzen Raum. Doch auch schon viele Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Fotovoltaik-Anlagen speichern ihren Strom über den Tagesverlauf in einer Batterie im Keller. Die Second-Life-Batterien aus Velo-Akkus dagegen kommen in kleinen Elektrofahrzeugen wie Reinigungsmaschinen, Rollstühlen, Scooters oder Kleintransportern für den Strassenunterhalt zum Einsatz.

Viel graue Energie gespart

Second-Life-Batterien sind günstiger als neue mit gleicher Leistung und können gleich viele Ladungszyklen bestehen. Weil die bereits gebrauchten Zellen mit neuen ergänzt werden, sind sie jedoch etwa zehn Prozent grösser als neue mit gleichen Kapazitäten.

Aus alten Batteriezellen hergestellte Akkus von Libattion. Eleni Kougionis / Libattion

Ihr grösster Vorteil ist die deutlich bessere Ökobilanz: Pro Kilowattstunde Speicherkapazität werden 160 Kilogramm CO₂ eingespart. Dementsprechend spart die Upcycling-Batterie in Basel mit 1000 Kilowattstunden Kapazität gegenüber einer neuen Batterie den durchschnittlichen Jahresausstoss von rund 13 Personen in der Schweiz ein. Auch der Wasserverbrauch sowie die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit der beteiligten Menschen fallen geringer aus.

Zeit für Recycling-Aufbau

Der Hauptgrund für den frappanten Unterschied ist, dass die Herstellung von Lithium Zellen meist in China erfolgt, erklärt Stefan Bahamonde, Geschäftsführer der Firma Libattion. «Das benötigt unglaublich viel Energie.» Häufig kommen in China Energieträger mit hoher Umweltbelastung zum Einsatz.

Die Weiterverwendung von Akku-Zellen sei zudem sinnvoll, weil die Infrastruktur für das Batterie-Recycling in Europa noch nicht weit gediehen sei, sagt Bahamonde. «Die neue Technologie gibt uns Zeit für den Aufbau.» Nach ihrem Einsatz in Fahrzeugen erhalten Second-Life-Batterien ein drittes Leben in Solarspeichern. Irgendwann müssen aber auch diese entsorgt werden.

Keine Recycling-Gebühr auf Auto-Akkus

Die Firma Libattion mit rund 20 Mitarbeitenden erhält die ausgedienten E-Bike-Akkus von der Firma Batrec Industrie im bernischen Wimmis, die sich auf die Weiterverarbeitung von Batterien, Aktivkohle und Quecksilber spezialisiert hat. Das Recycling nicht wiederverwendbarer Zellen wird über die vorgezogene Recyclinggebühr finanziert, die bei einem Neukauf automatisch auf den Preis geschlagen wird.

Recycling von Elektrofahrzeug-Batterien bei Kyburz Switzerland AG in Freienstein-Teufen ZH. Sandra Ardizzone / MAN

Für die Verarbeitung von Auto-Akkus dagegen wird keine Recyclingebühr erhoben, sondern die Zuständigkeit liegt beim Auto-Handel. Für das Upcycling dieser Batterien arbeitet Libattion mit der Firma Librec im solothurnischen Biberist zusammen, die sich auf die Rückgewinnung von Rohstoffen in Autobatterien spezialisiert hat.

Ein wichtiger Kunde von Libattion ist derzeit der Autohersteller Toyota. Für die Olympischen Sommerspiele von 2024 in Paris entwickelt der Konzern 250 neuartige kleine City-Cars. Dabei handelt es sich um Elektrofahrzeuge mit zwei Plätzen, die höchstens 45 Kilometer pro Stunde fahren dürfen.

Sie werden zwar von Akkus mit neuen Zellen betrieben. Doch weil diese von Anfang an überwacht werden, stehen stets aktuelle Daten über ihre Funktionsfähigkeit zur Verfügung. Dies wird ein späteres Upcycling erleichtern.

Geschlossener Kreislauf bei Postfahrzeugen Wer kennt sie nicht, die gelben, fast geräuschlosen Flitzer der Post oder die Einplätzer für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Diese kleinen Elektrofahrzeuge stammen von der Firma Kyburz im zürcherischen Freienstein, ein weiterer wichtiger Schweizer Player bei der Aufbereitung von Fahrzeugbatterien. Die Firma hat mit der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) ein Recycling-Verfahren entwickelt, das ohne Einsatz von Chemikalien über 90 Prozent der Rohstoffe zurückgewinnt. Die Batterien haben somit vier Leben: Zuerst als neue Akkus, danach als getestete Akkus in einem revidierten Fahrzeug, als Drittes als Hausspeicher für Sonnenenergie und in einem vierten Schritt werden die Rohstoffe zurückgewonnenen, um sie für die Produktion neuer Batterien wieder zu verwenden. Das Multilife-Konzept schliesst den Materialkreislauf und spart über 70 Prozent graue Energie. (asö)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen