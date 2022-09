Elben gegen Drachen Kampf der teuersten Streaming-Produktionen: Warum gerade jetzt Millionen in Fantasy-Universen eintauchen wollen «House of the Dragon» und «Lord of the Rings: The Rings of Power» sind die beiden grössten Serienstarts diesen Herbst. Beide haben so manche Gemeinsamkeit, nicht nur das Genre. Woran liegt es, dass Fantasy in den letzten Jahren so populär geworden ist? Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 02.09.2022, 13.00 Uhr

Eine der opulenten Szenerien in «The Rings of Power». Amazon Studios

Es ist das Duell des Jahres auf dem Streaming-Markt: Auf der einen Seite ist am 22. August auf Sky der «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon» gestartet. Der Herausforderer heisst «The Lord of the Rings: The Rings of Power», basierend auf den Werken von J. R. R. Tolkien, und hat sich diesen Freitag auf Amazon Prime in Position gebracht.

Dieses Jahr könnte der Frühherbst ein vorgezogenes Weihnachtsfest für Fantasy-Fans bereithalten. Gleich zwei heiss ersehnte Serien erwarten sie zum Streamen: Als erstes der «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon», dessen erste Folge am 22. August auf Sky Premiere feierte. Und dann «The Lord of the Rings: The Rings of Power», basierend auf den Werken von J. R. R. Tolkien. Die ersten zwei Episoden laufen seit Freitag auf Amazon Prime.

Beide Serien haben etwas gemeinsam, das über das blosse Genre hinausgeht: Sie zählen zu den meist erwarteten Starts des Jahres und sind zum Erfolg verdammt, so aufwendig wurden sie produziert. Jede der zehn Folgen «House of the Dragon» kosteten den Sender HBO rund 20 Millionen Dollar. Das Wiedersehen mit Mittelerde ist für die erste Staffel mit fast einer halben Milliarde veranschlagt; das macht «The Rings of Power» zur bisher teuersten Streamingproduktion aller Zeiten.

Der Kampf der Streaming-Riesen

Damit hat Jeff Bezos, wie bestellt, sein hauseigenes «Game of Thrones» bekommen. Solche Summen setzen ein dickes Ausrufezeichen, zumindest wirtschaftlich. Die Zeiten, in denen den Serien als Kinder des traditionell preiswert arbeitenden Mediums Fernsehen das Kleckern erlaubt, doch das Klotzen verwehrt wurde, scheinen vorbei. Wenn sich am heimischen Bildschirm gewaltige Welten entfalten, Charaktere wie Schachfiguren ihr machiavellistisches Machtgeschiebe austragen und Gefechte zwischen prächtigen computergenerierten Geschöpfen toben, hat sich der Kampf längst in die Realität verlagert.

Es geht um nichts weniger als um den nächsten Schritt hin an die Spitze, auf den Thron als Streamingkönig. Also wie in «Game of Thrones» – nur an der Wall Street. Der Ausgang dieses Wettrennens ist ungewisser denn je. Gerade seitdem der Brachenprimus Netflix schwächelt, während die Konkurrenz aufsteigt (Disney Plus, Apple TV) oder sich künftig neu positioniert, etwa in den USA bei den Zusammenschliessungsplänen von HBO Max und Discovery+. Abzuwarten bleibt, ob Amazons Streamingdienst mit seinem Megaprojekt auch Kunden anlocken kann, die nicht nur von den Vorteilen beim Einkauf mit Prime profitieren wollen.

Progressiv das Rad der Zeit zurückdrehen

Auch inhaltlich verbindet «House of the Dragon» und «The Rings of Power» einiges. Zunächst sind beide sogenannte Prequels, sie erzählen die jeweilige Vorgeschichte von Werken, die längst in der Populärkultur etabliert sind. Als Vorlage dienen ihnen die literarischen Schöpfungen der Fantasy-Grossschriftsteller mit dem nicht miteinander in Bezug stehenden Doppel-R als Mittelinitial: George R. R. Martin und J. R. R. Tolkien.

Die neuen Serien drehen beide die Zeit zurück, wollen dabei aber unbedingt progressiv erscheinen. «House of the Dragon» spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones», «The Rings of Power» tritt gleich in ein anderes Zeitalter ein, das Zweite, Tausende Jahre ehe sich der Hobbit Frodo zusammen mit seinen Gefährten aufmacht, den einen Ring in die Flammen des Schicksalsbergs zu werfen. Doch in unserer Welt hat sich allein in den letzten beiden Jahrzehnten das Rad der Zeit signifikant weitergedreht.

«Game of Thrones» setzte bei seinem Erscheinen 2011 neue Massstäbe in puncto massloser Sex, noch masslosere Gewalt und überraschende Tode lieb gewonnener Figuren. Doch dass, zumindest in den ersten Staffeln, die meisten Frauenfiguren vor allem willige Sexobjekte für barbarische Lüstlinge sein sollen, war nach Metoo selbst mit einem Verweis auf das mittelalterliche Setting nicht mehr gut zu vermitteln. In dieser Hinsicht sichert sich das Prequel ab, indem es die Männlichkeit erst einmal als toxisch markiert.

«House of the Dragon»: Das vertraute Familiendrama Darum geht es: Im Zentrum steht das Haus Targaryen, aus dem auch 172 Jahre später die Drachenreiterin Daenerys entstammen wird. Der Fokus ist enger, ein Drama über eine Sippe mit der shakespearischen Tendenz zur Selbstzerstörung. Die ersten Episoden bieten mehr Schach als Schlacht, es geht vor allem um die Regelung von Erbfolgen, dazu werden die bekannten Intrigen gesponnen. Auf dem Eisernen Thron sitzt der schwache König Viserys (Paddy Considine) und sucht seine Herrschaft zu behaupten, in erster Linie gegen seinen jüngeren Bruder Daemon (Matt Smith), aber natürlich drängt es auch andere Parteien zur Alleinherrschaft. Das ist der erste Eindruck: «House of the Dragon» versucht, die erzählerische Hektik, die der achten Staffel von «Game of Thrones» vorgeworfen wurde, zu vermeiden. Und geht überlegt auf Nummer sicher. Die Gewalt erscheint weniger reiner Selbstzweck als dies beim Vorgänger der Fall war. Nach einer fulminanten ersten Folge gerät die Serie etwas retardierend, es wird viel debattiert, dann irritiert so mancher Zeitsprung. Die Effekte schwanken zwischen grossartig und schräg (die Perücke von Matt Smith). Drachen fliegen viele (insgesamt soll es 17 unterschiedliche geben), es gibt nun auch Piraten, dafür versteckt sich der Humor bislang gut. Dort läuft es: Auf Sky. Start war am 22. August, jede Sonntagnacht jeweils eine neue Folge. Insgesamt 10 Folgen.

Männer sind endgültig keine Heroen mehr, sondern gleich so böse, dass sie Namen tragen wie Daemon. Oder sie sind Fehlbesetzungen in ihrem Job, zum Beispiel König Viserys. Der trägt das Herz zwar nicht völlig am falschen Fleck, ist aber ein sprunghafter Narr mit fragwürdigen Entscheidungen. Seine Frau Aemma lässt er mit einem blutigen Kaiserschnitt traktieren, um auf Teufel komm raus einen männlichen Erben zu erhalten, allerdings umsonst. Gleich um die Ecke findet indes ein Turnier zu Ehren der Gebärenden statt. Da schlagen sich die Ritter ihre Gesichter zu Brei, männliche Prioritätensetzung eben.

Es folgt ein zähes Ringen um Anerkennung, das die Königstochter Rhaenyra Targaryen aussitzen muss. Die wird – zumindest in den ersten Folgen, ehe ein Zeitsprung einsetzt – von der 20-jährigen Emma D’Arcy gespielt, einer non-binären Schauspielerin. Denn auch das zeitgemässe Stichwort Diversität hält «House of the Dragon» deutlich hoch, besetzte das Oberhaupt aus dem Clan der Velaryons mit dem schwarzen Schauspieler Steve Toussaint. Eine Entscheidung, für die Toussaint selbst im Jahr 2022 noch rassistisch angegangen wurde.

Ganz so Weiss wie früher geht es auch bei «The Rings of Power» nicht mehr zu, wir sehen nun dunkelhäutige Elben und Harfoots, die Vorgänger der Hobbits. Die sprechen mit irischem Akzent und sehen wie zerlumpte Landstreicher aus, was zumindest in Irland nicht überall auf Begeisterung stiess. Mit der Elbin Galadriel steht eine Frau im Zentrum, der in den Kinofilmen vor allem die Rolle der gütigen Mentorin im Hintergrund zustand. Die Serie macht sie zur vielschichtigsten Figur, so brillant wie rebellisch.

Der Beginn einer weiteren Fantasy-Welle?

Dass die Episoden der neuen Serien «House of the Dragon» und «The Rings of Power» filmisch noch nicht ausgeschlachtete Vorgeschichten auftischen, ist zudem ein praktischer Kniff. Er erlaubt es, die jeweils bekannten Welten für den Wiedererkennungswert bei den Fans zu nutzen und sich dennoch Gestaltungsfreiheiten zu nehmen. Das lockt die Neulinge an, die es für die Besteigung des Streaming-Thrones braucht.

«The Rings of Power»: Das epische Breitbilderlebnis Darum geht es: Die Serie spielt weit vor «The Lord of the Rings». Saurons titelgebendes Machtinstrument, bedichtet mit der schönen Strophe «Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden», ist noch nicht geschmiedet. Doch auch nach dem Ende eines langen Krieges zwischen Elben und Orks treibt der dunkle Fürst weiterhin im Schatten sein Unwesen. Während die übrigen Elben, darunter alte Bekannte wie Elrond (Robert Aramayo) überzeugt sind, das Böse sei verschwunden und Lage in Mittelerde wieder unter Kontrolle, traut Galadriel (Morfydd Clark) dem Frieden nicht. Das ist der erste Eindruck: Vieles wirkt in den ersten beiden Folgen, die der Presse zur Verfügung standen, wie eine angenehm modernisierte Aktualisierung im Geist der Kinofilme. Die ätherischen, leicht arroganten Elben mit den lustigen Ohren sind ebenso zurück wie die Orks, in den Harfoots erkennt man die drolligen Vorgänger der Hobbits. Auch die Landschaften von Mittelerde scheinen vertraut, zur Einordnung wird immer wieder die Karte eingeblendet. Die Bilder sind budgetgerecht grösstenteils opulent, wenn sie auch auf dem heimischen Screen nicht immer ihre volle Brillanz entfalten können – es sei denn man besitzt einen Bildschirm in der Grösse eines Schneetrolls. Ein Manko bisher ist die manchmal schleppend erzählte Geschichte: Nur bei Galadriels kämpferischen Ambitionen geht es wirklich voran, Teile vom Rest mäandern noch. Dort läuft es: Auf Amazon Prime. Start war am 2. September mit einer Doppelfolge, danach jeden Freitag eine Folge. Insgesamt 8 Folgen.

Denn die Zahl der potenziellen Zuschauer ist in den letzten Jahren gewachsen. Gerade hat zuerst Folge 1, danach die zweite Folge von «House of the Dragon» den hauseigenen Quotenrekord von HBO gebrochen. Inzwischen sieht es so aus, als seien sowohl «House of the Dragon» als auch «The Rings of Power» auf dem besten Weg, noch grösser zu werden als ihre Vorläufer. Und womöglich den Gipfel einer neuen Fantasy-Welle zu markieren, diesmal als sündhaft teuere Produktion auf dem Heimbildschirm.

Der Aufstieg der Fantasy

Dabei galt das Genre einst als Nischenprodukt. Noble Elben, scheussliche Orks, mutige Ritter, bärtige Zauberer – all das wurde im Mainstream zumeist als Stoff für verschüchterte Geisteswissenschafter, picklige Computerspezialisten oder andere Aussenseiter abgetan. Freilich existierten populäre Ausnahmen, gerade im Kinderbuch, oder als die Gegenkultur der Hippies, «Lord of the Rings» (Das Buch) für sich entdeckte. Doch lange blieb Fantasy Nerdkram, noch dazu mehrheitlich für Männer, die sich mit dem Erwachsenwerden etwas schwer taten.

Dann erschienen, nahezu zeitgleich, zwei Gamechanger auf der Bildfläche: Zum einen im Kino Peter Jacksons dreiteilige monumentale Adaption von «The Lord of the Rings». Die Trilogie erhielt insgesamt 17 Oscars und spielte knapp drei Milliarden Dollar ein. Mit der jetzigen Serie hat der Neuseeländer übrigens nicht mehr viel zu tun. Und dann gab es zum anderen die «Harry-Potter»-Reihe von J. K. Rowling, zuerst in Buchform, bald ebenso auf der grossen Leinwand. Damit wurde Fantasy mitten in den Mainstream katapultiert, die Erfolgsgeschichte wurde zur Legende.

Plötzlich waren Gandalf, Dumbledore oder Professorin McGonagall cool, Mädchen und Jungs kostümierten sich als Hexen und Zauberer. Eine unüberschaubare Zahl von Nachahmerprodukten, literarisch wie filmisch, folgte im Fahrwasser. Und der Run hat seitdem nicht mehr aufgehört, nach den Zauberern kamen die Vampire, Werwölfe, Zombies. Die fantastischen Welten wurden als fantastische Möglichkeit entdeckt, fantastisch hohe Einnahmen zu scheffeln.

Legendärer Held: Zauberer Gandalf kennt heute jedes Kind. pd

Es ist wohl kein Zufall, dass Fantasy ausgerechnet kurz nach der Jahrtausende auf so breiten Zuspruch stiess. Die Terroranschläge auf das World Trade Centre am 11. September 2001 markierten eine Zeitenwende, die bunten, seichten, lustigen 90er Jahre waren passé. Es wurde wieder Krieg geführt, im Irak, gegen Terroristen, die gesellschaftliche Unsicherheit im Westen stieg. Eindeutig gute Recken und eindeutig böse Monster waren als klare Oppositionspaare willkommen.

Die epischen Schlachten des Lichts gegen die Dunkelheit boten einerseits Weltenflucht, befriedigten aber zudem eine Sehnsucht nach epischer Grösse. Die war nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges verloren gegangen als der liberale Kapitalismus vermeintlich obsiegt hatte, am «Ende der Geschichte», wie es der amerikanische Politikwissenschafter Francis Fukuyama nannte. Und stehen wir nicht auch heute wieder vor einer neuen Zeitenwende? «Winter is coming», so lautet die Prophezeiung aus «Game of Thrones», heute ist der nahende Winter eine ganz reales Bedrohungsszenario geworden.

Das Internet konserviert die Fankultur

Doch weshalb konnte sich Fantasy seither als selbstverständlicher Bestandteil der Populärkultur etablieren und seinen Einfluss noch weiter ausdehnen, auf Superheldenfilme oder Computerspiele? Warum sind wir immer noch süchtig nach den im Kern gleichen Geschichten rund um Zauberringe, die ihre Besitzer korrumpieren? Warum interessiert uns die Antwort auf die mörderische Frage, wer auf einem Thron aus unbequemem Waffen sitzen darf? Eine Antwort liegt im Internet, das ein wesentlicher Schlüssel für die anhaltende Popularität des Genres ist.

War das World Wide Web in den frühen 90er-Jahren ein fast schon magisches Innovations- und Freiheitsversprechen, sind heute wesentliche Teile in der Hand von Konzernen wie Alphabet, Meta oder Amazon. Die Vielfalt ist im Monopol aufgegangen. Was einst als politisches Projekt für Demokratisierung gedacht war, kann heute zwar von mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung genutzt werden. Doch im Privatgebrauch dominieren neben dem Shopping und der Informationsbeschaffung das Entertainment und natürlich Social Media.

Eine wichtige Rolle bei der Bewahrung und Weiterverbreitung von so manchem, was irgendwann unter dem Begriff «Kult» firmiert, spielen Memes. Die meistens satirischen Bilder schaffen neue Kontexte, rufen dabei jedoch immer wieder ihre Originalherkunft ins Gedächtnis. Der Schauspieler Sean Bean, der bemerkenswerterweise sowohl bei den Kinofilmen von «The Lord of the Rings» (als Boromir) als auch in der ersten Staffel von «Game of Thrones» (als Ned Stark) mitwirkte - und in beiden Rollen recht früh das Zeitliche segnete - steht bei vielen Memes im Zentrum.

Nicht nur durch Memes wurden beide Produktionen viral am Leben gehalten und der Hype weiter befeuert. Die Fankultur hat sich durch die Digitalisierung professionalisiert. Zu Zeiten von Peter Jacksons «The Lord of the Rings» Trilogie steckte das sogenannte Web 2.0 noch in den Kinderschuhen, anstelle von Twitter debattierte man noch in Fanforen oder gestaltete liebevoll Fanpages.

Grosse Kunst sieht anders aus

Heute kann Social Media das gemeinsame Lagerfeuer sein, wo leidenschaftlich über einzelne Folgen und Figuren debattiert wird, aber leider auch der Brandbeschleuniger. Etwa, wenn kollektiv Änderungen an Filmen gefordert wird oder jemandem die Hautfarbe von beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern nicht passt. Damit sind Filme nicht mehr nur Filme oder Serien nicht nur Serien, sondern sie werden exemplarisch für aktuelle mediale Debatten benutzt – selbst wenn etliche von ihnen sich nur als Scheindebatten entpuppen.

Durch die heimische Verfügbarkeit, die lediglich den Abschluss eines Streaming-Abos erfordert, gelangen die Produktionen sofort ins eigene Wohnzimmer, sind praktisch ständig verfügbar. Und je aufwendiger sie gestaltet sind, je stärker sie an eine Nostalgie appellieren, während sie gleichzeitig mit der Gegenwart Schritt halten, desto wahrscheinlicher finden sie ihr Publikum. Originäre, grosse Kunst sieht freilich anders aus, unzügelter, weniger geplant. Bleibt nur noch die Frage, welches dieser beiden teuren, massgeschneiderten Fantasy-Epen im Kampf der Streaming-Giganten den nächsten Schritt zur Thronbesteigung machen wird.

