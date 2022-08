Eiskalt geniessen Heiss auf Eistee? Wir liefern 3 erfrischende Rezepte gegen die Sommerhitze Keine Frage – Eistee ist ein Durstlöscher, der in diesen Tagen besonders gefragt ist. Wieso ihn nicht mal selber machen? Silvia Schaub 06.08.2022, 05.00 Uhr

Das erfrischt: selbst zubereiteter Eistee. Shutterstock

Sie schmecken nach Sommer, Sonne und Abkühlung: Eistees sind die letzte Rettung in diesen Tagen. Das müssen sie auch anno 1904 in Missouri gewesen sein. Jedenfalls war die Hitze der Grund, weshalb Richard Blechynden das Getränk erfand. Der Engländer weilte an der Weltausstellung und sollte den Amerikanern englischen Schwarztee schmackhaft machen.