Eiserner Vorhang im Netz Wird Russland zum zweiten China? Putin will das Land vom World Wide Web abkoppeln und ein eigenes Internet aufbauen Der Webtraffic soll künftig über staatlich kontrollierte Knoten gelenkt werden. Aber ist das technisch überhaupt so einfach möglich? Adrian Lobe Jetzt kommentieren 25.03.2022, 11.59 Uhr

Geschlossene Gesellschaft: Präsident Putin will das Land auch digital vom Rest der Welt abschotten.

Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto stärker wird das Internet in Russland umgestaltet. Wladimir Putin hat im Rahmen seines neuen Mediengesetzes Facebook und Twitter blockiert. Plattformen wie Netflix oder Tiktok haben ihrerseits ihre Dienste ausgesetzt. Zahlreiche Organisationen haben elektronische Sperrzäune errichtet. Die «Washington Post» schrieb von einem «neuen Eisernen Vorhang». Geoblocking hier, Zensur dort – die Netzfreiheit wird immer eingeschränkter.

Russland will nun einen Schritt weitergehen und sich durch den Aufbau eines eigenen Internets vom World Wide Web abkoppeln. Pläne dafür liegen bereits in der Schublade. So hat das russische Parlament 2019 ein Gesetz über ein «souveränes Internet» verabschiedet, das Internetprovider unter anderem dazu verpflichtet, Datenströme zu überwachen. Der Webtraffic soll künftig über staatlich kontrollierte Knoten gelenkt werden.

Viele technische Hürden

Die Runet-Pläne haben vor allem einen strategischen Hintergrund: Mit einem eigenen Internet könnte der Kreml zum einen Inhalte besser überwachen, zum anderen wäre die kritische Infrastruktur des Landes besser gegen Cyberattacken gerüstet.

Russland ist nicht das einzige Land, das sich vom World Wide Web abkoppeln will. Der Iran werkelt an einem landesweiten Intranet, das islamische Inhalte verbreiten und 2025 fertiggestellt werden soll. China hat eine digitale Brandmauer («The Great Firewall») mit einem gigantischen Zensurapparat errichtet, der Seiten wie Facebook, Google oder Twitter blockiert. Und auch in den USA wurde unter Präsident Obama eine Strategie («Kill Switch») diskutiert, die es dem Staatschef erlauben würde, das Internet in Notfällen wie etwa Terroranschlägen abzuschalten.

Aber kann man ein Land einfach vom Internet abtrennen und in eine Art «Inselbetrieb» stellen, wie man es aus Stromnetzen kennt? Der britische Informatiker Alan Woodward von der University of Surrey hält das für technisch schwer umsetzbar. «Man muss eine Menge Vorbereitungen treffen, um sicher zu gehen, dass die Schlüsselressourcen im russischen Netzwerk gehostet sind, bevor man die internationalen Verbindungen kappt», teilt er auf Anfrage mit.

Alan Woodward

Informatik-Professor an der University of Surrey Bild: Twitter

Dreh- und Angelpunkt sei das Domain Name System (DNS), eine Art Telefonbuch des Internets, das die Fäden des verästelten Netzes zusammenhält. Wenn man eine Domain in die Browserzeile eingibt, übersetzt der DNS-Server den Namen in eine Zahl und sucht nach einer passenden IP-Adresse. Dann kommuniziert der Computer oder das Smartphone mit dem DNS-Webserver und holt sich die Inhalte auf das Gerät.

Die Datenbank ist wie ein umgekehrter Baum aufgebaut, mit einer Wurzel oben und zahlreichen Verzweigungen nach unten (daher auch der Name «Root-Domain»). «Wenn man sich davon abkoppelt oder die Betreiber der Top-Level-Server die Eingaben der Domain in ihrem Land für ungültig erklären, funktioniert ihr Teil des Webs nicht mehr», erklärt IT-Experte Woodward.

Präsident Putin hat daher nationale Provider angewiesen, lokale Kopien des Telefonbuchs zu erstellen. Der Kreml könnte durch eine DNS-Sperre dafür sorgen, dass bei der Eingabe von Google.com die russische Suchmaschine Yandex angezeigt wird.

Bei einem Test 2019 wurde die Abschottung bereits simuliert: Die Provider schufen ein privates Netzwerk, das nicht mehr mit externen Servern kommunizierte. Russland sei auf einen Internet-Ausschluss vorbereitet, glaubt Woodward.

Pläne könnten zu einem Bumerang werden

Zwar verfügt Russland mit Yandex und dem Facebook-Klon VK (ehemals VKontakte) über eigene Internetfirmen. Doch russische Unternehmen könnten ihre Geschäfte im Falle einer Netzabkopplung nicht mehr über ausländische Cloud-Anbieter und deren Rechenzentren laufen lassen. Amazons Cloud-Dienst AWS blockiert bereits Neuanmeldungen aus Russland und Belarus.

Die mit einem unabhängigen Runet angestrebten Souveränitäts- und Sicherheitsgewinne könnten sich am Ende als Eigentor erweisen. Auf der einen Seite reduziert sich damit die Schlagkraft von Cyberangriffen, die häufig über ausländische Server orchestriert werden. Auf der anderen Seite schafft ein isoliertes Netz neue Verwundbarkeiten.

Die renommierte Denkfabrik Atlantic Council schreibt in einem Bericht, dass ein nationales Domain Name System mehr Angriffspunkte für Hacker biete. Potenzielle Angreifer könnten Datenpakete, die in einem nationalen Netzwerk hin- und hergeschickt werden, leichter lokalisieren und abgreifen. Eine Abkopplung vom World Wide Web ist daher mit hohen Kosten verbunden. Die Analysten des Atlantic Council halten es nicht für ausgeschlossen, dass Russland auch physische Infrastrukturen wie Datenzentren oder Seekabel angreifen könnte. Es sind die Arterien der globalen Datenwirtschaft.

Der britische Armeechef Tony Radakin warnte bereits im Januar, wenige Wochen vor der russischen Invasion in der Ukraine, dass jeder Versuch, die Seekabel zu sabotieren, als «Kriegsakt» gewertet würde.

