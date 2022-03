Trends und Tipps: So möbeln Sie Balkon und Garten auf

Einrichtungstipps Draussen zuhause: So möbeln Sie Ihren Balkon für den Frühling auf Die Tage werden länger und wärmer – höchste Zeit, Balkon und Garten aufzumöbeln. Leuchtende Retro-Farben und Aluminium geben nun den Ton an. Aber auch Europaletten bleiben beliebt. Rahel Empl Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Zuhause ist’s am schönsten. In diesem Jahr ist das keine leere Floskel mehr. Obschon uns jetzt wieder Tür und Tor zur grossen weiten Welt offen stehen, haben wir während der Pandemie – und jüngst auch angesichts des Kriegs – realisiert, wie wertvoll ein gemütliches Heim sein kann. Umso mehr Energie und Lust wird in die Einrichtung desselben investiert.

Mit dem Start des Frühlings richtet sich der Fokus wieder nach draussen. Glücklich, wer einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten sein Eigen nennen kann. Und sei dieser Platz noch so klein: Fünf Trends für den Frühling und eine Handvoll Tipps und Tricks, damit das Draussen noch schöner wird.

Monochrome Outfits sind in der Mode seit geraumer Zeit en vogue. Dieser Trend ist auch auf die Interiorbranche übergeschwappt. In den vergangenen Jahren waren bei Balkon- und Gartenmöbeln sowie Outdoor-Accessoires meist aufeinander abgestimmte Beige- und Erdtöne im Stil des Boho-Chics zu sehen.

Wie langweilig. Ist das Leben nicht ohnehin schon eintönig genug – meistens jedenfalls?

Deshalb jetzt grosse Freude, denn der Sommer 2022 macht der Langeweile den Garaus. Sei es die Giesskanne, die Pflanzenbox oder der Gartenstuhl: Leuchtende, satte Farben wie Ferrari-Rot, Mintgrün oder Sonnengelb bestimmen die Kollektionen angesagter Labels. So bietet etwa die dänische Kultmarke Ferm Living ihre «Plant Box» nicht mehr nur in Beige oder Schwarz an, sondern neu in Königsblau und Rosa.

Akzente setzen: Die Plant Box von Ferm Living aus pulverbeschichtetem Metall gibt es jetzt auch in Königsblau (245 Fr., connox.ch). Ferm Living

Das Schöne an dem Trend: Er belastet das Budget minim. Denn nur schon ein solches Teil in leuchtender Farbe reicht, um für Abwechslung auf dem Balkon zu sorgen.

Wer zu den ein wenig älteren Semestern gehört, trifft beim Stöbern in seinem geistigen Kindheitserinnerungsfundus mit Garantie auf ein ganz bestimmtes Bild: jenes des Pepita- oder Rivella-Sonnenschirms in der Gartenbeiz. Zu Hause war es derweil ein geblümtes oder gestreiftes Modell in allen Farben, die der 1970er-Regenbogen so hergab, etwa in Gelb-, Braun- und Orangetönen.

Ein No-Go in den letzten Jahren, schickt sich dieser Retro-Stil in der aktuellen Saison an, die blassen, ewiggleichen cremeweissen Sonnenschirme zu verdrängen. Und das im besten Sinne der 1970er-Jahre, gesehen etwa bei HKLiving.

Sonnenschirme im Seventies-Stil peppen jeden Balkon auf. Dieser hier ist von HKLiving (380 Fr., livingandcompany.com). Hkliving

Zur aktuellen Kollektion des niederländischen Labels ­gehört gleich ein ganzer Strauss an ­solchen Schirmen mit verschiedenen Drucken, Farben und Fransen. Dieser Look kommt nicht von ungefähr. 2022 setzen die Designer auch drinnen ­wieder auf die wilden Siebziger. Uns soll’s recht sein. Denn mit einem ­solchen Schirm macht das Schatten­dasein im Sommer richtig Spass.

Sei es als ausladende Lounge, gemütliche Sofaecke, als Beistelltisch oder als platzsparende Aufhängevorrichtung für Pflanzentöpfe: Aus Europaletten lässt sich (fast) ohne Schrauben und Sägen eine komplette Balkon- oder Garteneinrichtung bauen.

Mit Europaletten passt auch auf einen noch so kleinen Balkon eine gemütliche Sofaecke – ohne grosses Handwerkertalent. Pinterest

Zum Beispiel so: Unter die Palette vier kleine Räder montieren – etwa von einem alten Bürostuhl –, eine Glasplatte drauflegen, fixieren und fertig ist der mobile Beistelltisch für laue, lange Sommerabende. Einfacher geht’s nicht.

Kein Wunder also, erfreuen sich die im Bau und der Logistik zum Warentransport verwendeten Paletten aus Fichtenholz schon seit ein paar Jahren grosser Beliebtheit in der Einrichtungswelt; das ist auch 2022 nicht anders. Denn Möbel aus Paletten sind in ihrer Einfachheit nicht nur schön anzusehen, sie belasten auch das Budget kaum. Es gibt sie mittlerweile in jedem Hobbycenter.

Während sich Holz längst zum Klassiker bei Outdoormöbeln entwickelt hat, befindet sich ein anderes Material gerade auf der Überholspur: Möbel aus pulverbeschichtetem Aluminium (oder anderem Metall). Sie bringen eine ­gewisse Coolness in den Garten, sind bequem und besonders robust gegen Witterungseinflüsse.

Wirken Stühle und Tische aus Holz schnell mal schwer, sorgen diese Möbel im Nu für eine optische Leichtigkeit. Denn sie kommen, anders als in den vergangenen Jahren, in filigranen Formen daher. So ist die Kombination schweres Holz und leichtes Metall in diesem Sommer ein wahrer Blickfang.

Ein Material, das derweil gar nichts mehr in Gärten und auf Balkonen verloren hat, weil sperrig und hässlich: Polyrattan-Geflecht. Hier zieht auch das Argument der Lang­lebigkeit nicht mehr. Richtig behandeltes Holz und pulverbeschichtetes ­Metall sind das nämlich genauso.

Mit den zunehmend mediterranen Temperaturen in unseren Gefilden mutieren Balkon und Garten immer mehr zum zweiten Wohnzimmer; es wird deutlich mehr Zeit draussen verbracht als früher. Die Hersteller haben darauf längst reagiert, indem sie beliebte Indoor-Kollektionen outdoortauglich gemacht haben.

Gemütlichkeit wird in diesem Zusammenhang grossgeschrieben: Wer Kissen liebt, kann sich so richtig austoben. Outdoor-Modelle gibt es mittlerweile nämlich in allen Farben; aktuell sind grafische Muster oft zu sehen. Egal, wie die Kissen daherkommen: Sie sind wetterfest und überstehen auch ein kleines Sommergewitter ohne Schäden.

Dasselbe gilt für Teppiche aus robustem Garn. Sie lösen die meist billig wirkenden Steckfliesen aus Plastik ab und lassen das Stuben-Feeling draussen richtig lebendig werden.

