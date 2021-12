Geschmacksverlust nach Corona: Wieso passiert das? Was hilft?

Einfach erklärt Weshalb verlieren wir bei einer Coronainfektion unseren Geschmackssinn? Und wie erhalten wir ihn wieder zurück? Wenn eine Mandarine plötzlich nach nichts riecht: Viele beklagen nach einer Infektion mit dem Coronavirus den Verlust des Geschmackssinns. Was geht dann im Körper vor? Wir erklären. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie riecht eine Mandarine? Nach einer Coronainfektion könnte die Antwort lauten: nach nichts. Bild: Getty Images

Auf der Oberfläche unserer Zunge befinden sich Sensoren. Sie werden Geschmacksrezeptoren genannt. Mit diesen können wir süss, sauer, salzig, bitter und umami unterscheiden. Wenn etwas auf die Sensoren trifft, senden diese ein Signal an unser Gehirn. Dort analysieren Nervenzelle die Reize und ordnen sie ein.

Ralph Litschel, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten. Bild: PD

Wir können aber nur richtig schmecken, wenn unsere Nase frei ist. Bis zu 80 Prozent des Geschmacks entsteht über den Geruch. «Deshalb schmeckt das Essen fad, wenn wegen Erkältung die Nase verstopft ist», sagt Ralph Litschel. Er ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten in St.Gallen.

Gerüche sind Moleküle, die in der Luft herumschweben. Beim Einatmen wirbelt Luft diese Moleküle durch unsere Nasenlöcher. Ebenfalls ist es möglich, dass diese Moleküle beim Essen aus dem Rachen in die Nase gelangen.

Um riechen zu können, ist der obere Nasenbereich am wichtigsten. «Hoch in der Nase zwischen den Augen gibt es Riechfasern, die spezialisiert auf die Duftaufnahme sind», sagt Litschel. Nachdem die Moleküle zu diesen Riechfasern gelangt sind, senden die Fasern ein Signal an das Hirn. Das Hirn ordnet dann die Gerüche ein.

Bei einer normalen Erkältung schwillt unsere Nase zu und deshalb können wir nicht mehr riechen. Corona funktioniere da anders: Die Covid-Erkrankten haben typischerweise keine verstopfte Nase. Was passiert also? Litschel sagt:

«Man geht davon aus, dass die Coronaviren direkt die Geruch- und Geschmackssinneszellen befallen. Beziehungsweise Zellen, die diese unterstützen.»

Das führt zu einem Ausfall der Geruchs- und Geschmacksrezeptoren. Manchmal funktionieren diese dann teilweise noch, manchmal auch komplett nicht mehr.

Ebenfalls kann das dazu führen, dass man ein anderes Mundgefühl hat. Etwa Pfefferminze nicht mehr als kühlend wahrnimmt oder Chili nicht mehr als brennend. Dieses veränderte Mundgefühl nennt man in der Fachsprache Dys-Chemästhesie.

Gemäss Litschel regenerieren sich die vom Coronavirus befallenen Zellen wieder. Das führt dazu, dass der Geruchssinn, der Geschmackssinn und die Chemästhesie sich erholen.

Die meisten Studien zeigen, dass bei einer Covid-Infektion über 90 Prozent der Betroffenen unter einer Riechminderung leiden. Etwa 20 Prozent leiden an einem kompletten Geruchsverlust.

Je nach Studie kommt es bei 70 bis über 90 Prozent der Patientinnen und Patienten im ersten Monat zu einer Verbesserung oder Wiederherstellung des Geruchssinnes.

Eine französische Studie hat gezeigt, dass sich nach einem Jahr bei 96 Prozent der ehemaligen Covid-Betroffenen das Riechvermögen erholt hat. Also ist die Prognose sehr gut: Die Wahrscheinlichkeit, dass Geruchs- und Geschmackssinn mit der Zeit zurückkehren, ist gross.

Dieses Phänomen heisst Parosmie und ist eine gestörte Geruchswahrnehmung. Sie schnuppern zum Beispiel an Kaffee und dieser riecht nach Ausguss. Leider gibt es dabei keine angenehmen Gerüche. «Alles hat dann einen Fäkalgeruch. Das ist für die Betroffenen sehr lästig», sagt Litschel.

Aber es bedeutet auch, dass das System heilt. «Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass ein Grossteil des Geruchssinns wiederkehrt», sagt die Psychologin Kathrin Ohla in einem Interview mit dem Wissenschaftsportal «Helmholtz».

Parosmie ist schon vor Corona bei anderen Viruserkrankungen aufgetreten. Der genaue Mechanismus ist nicht bekannt. Möglicherweise kommt es zu falschen Verschaltungen von sich regenerierenden Nervenfasern.

Ja. Man kann ein Riechtraining machen. Dieses wurde schon vor Corona für Riechminderungen empfohlen und die Wirkung ist durch Studien gut belegt, wie Litschel sagt.

Dazu gibt es kommerziell erhältliche Sets mit standardisierten Geruchsstoffen. Oder Betroffenen können auch folgende Duftstoffe kaufen: Rose, Zitrone, Eukalyptus und Gewürznelke. Beim Training sollte man zweimal täglich 30 Sekunden an jedem Duft schnuppern.

Ralph Litschel sagt dazu: «Für diese Methoden gibt es keine Daten, die auf eine Wirkung hindeuten.» Heisst im Klartext: Sie können es gerne versuchen. Es kann aber gut sein, dass es nichts nützt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Informationen für diesen Artikel stammen von folgenden Quellen: Ralph Litschel, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten in St.Gallen

Interview mit Psychologin und Forscherin Kathrin Ohla auf Helmholtz.de

SWR-Informationsfilm zum Thema schmecken

Artikel «Schmecken» von Michael Ringelsiep und Christoph Teves, Planet-Wissen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen