Einfach erklärt Plötzlich gehört etwas nicht mehr mir: Wann kann ich enteignet werden? Ob beim Bau einer neuen Bahnlinie oder einer Strasse: Bürgerinnen und Bürger könnten ihr Eigentum verlieren. Wir erklären die Rechtslage. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 15.12.2021, 15.00 Uhr

Bei Infrastrukturprojekten, die im Interesse der Öffentlichkeit liegen, kann es zur Enteignung von Eigentum an Grundstücken kommen. Bild: Rudolf Hirtl (Rorschach, 25. Mai 2019)

In aller Kürze: Bei der Enteignung nimmt der Bund, der Kanton oder die Gemeinde einer Privatperson ein Grundstück weg oder beschränkt das Eigentum daran. Die enteignete Person muss für ihr Grundstück zum Marktwert entschädigt werden oder erhält falls möglich ein Ersatzgrundstück. Das öffentliche Interesse an einer Enteignung muss dabei jenes des Grundeigentümers oder der Grundeigentümerin überwiegen. Zum Beispiel im Falle einer Eisenbahnlinie.

Damit eine Enteignung rechtens ist, darf es ausserdem keine andere Variante geben, um das Bauwerk oder dessen Ausbau zu realisieren. Ein prominentes Beispiel aus diesem Jahr im Kanton Thurgau: Für ein Strassenprojekt in der Gemeinde Hefenhofen wird Land benötigt. Es kommt zu einem Enteignungsverfahren. Auch beim Ausbau von Infrastruktur, zum Beispiel durch den Bahnlinien-Ausbau zwischen Goldach und Rorschach, haben sich Anstösser auf das Enteignungsgesetz berufen.

Bigna Heim-Hirschbühl ist Rechtsanwältin bei der Bratschi AG in St.Gallen und erklärt, wie eine Enteignung funktioniert und was man darüber wissen sollte.

Man unterscheidet zwei Arten: die formelle und die materielle Enteignung. Bei der formellen Enteignung nimmt der Bund, der Kanton oder die Gemeinde einer privaten Person das Eigentum an einem Grundstück gegen Entschädigung weg. Von einer formellen Enteignung spricht man auch, wenn das Eigentum beschränkt wird, etwa Nachbarrechte enteignet werden. Das kann dann der Fall sein, wenn wegen des geplanten Vorhabens die Lärmimmissionen auf einem benachbarten Grundstück übermässig ansteigen.

Eine materielle Enteignung des Grundeigentums liegt dann vor, wenn durch einen staatlichen Eingriff auf dem Grundstück oder in dessen Nähe der Wert derart gemindert wird, dass dieser Eingriff einer teilweisen oder vollständigen Enteignung des Privateigentums gleichkommt. Zum Beispiel wenn erschlossenes und baureifes Bauland ausgezont wird und von der Bau- in eine Landwirtschaftszone überführt wird.

Die Unterscheidung zwischen einer materiellen und einer formellen Enteignung ist für Laien nicht leicht. Im Nachfolgenden geht es in erster Linie um die formelle Enteignung. Diese kommt häufiger vor als die materielle Enteignung.

Zur Person Bild: PD Bigna Heim-Hirschbühl Die St.Galler Rechtsanwältin arbeitet beim Anwaltsbüro Bratschi AG in der Niederlassung St.Gallen. Studiert hat sie an den Universitäten Freiburg und St.Gallen. Zu ihren Spezialgebieten gehören privates und öffentliches Baurecht, Vergaberecht, allgemeines Vertragsrecht, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Zivilprozessrecht sowie Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

Dafür gibt es laut Bigna Heim-Hirschbühl verschiedene Gründe. Meistens geht es um die Erweiterung der Infrastruktur im öffentlichen Interesse und hiefür fehlende Landreserven.

Öffentliche Infrastrukturprojekte sind zum Beispiel der Ausbau von Strassen oder Eisenbahnlinien sowie die Realisierung neuer oder die Erweiterung bestehender Infrastruktur für die Versorgung von Siedlungs- und Industriegebieten mit Wasser, Energie oder Fernwärme. Aber auch Projekte zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben wie der Abfallentsorgung oder der medizinischen Versorgung der Bevölkerung.

Die Erweiterung und Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse unserer Gesellschaft liegt im öffentlichen Interesse, weil sie notwendig dafür ist, dass im weitesten Sinne unser aller Alltag möglichst reibungslos funktioniert. Dass es zum Beispiel nicht zu ständigen Staus auf den Strassen oder zu Versorgungsengpässen kommt.

Ein anderer Grund für eine Enteignung kann ein im öffentlichen Interesse liegendes Schutzbedürfnis sein, etwa wenn auf einem Grundstück unter Denkmalschutz oder ein ganzes Grundstück unter Naturschutz gestellt wird.

In der Schweiz ist das private Grundeigentum gegenüber staatlichen Eingriffen durch die in der Bundesverfassung als Grundrecht gewährte Eigentumsgarantie geschützt. Allerdings gilt dieses Grundrecht nicht absolut. Vielmehr darf die Eigentumsgarantie unter gewissen Voraussetzungen eingeschränkt werden. Auch das regelt die Bundesverfassung.

Im Falle der Enteignung kann das Eigentum an einem Grundstück sogar ganz oder nur an einer Teilfläche entzogen werden. Weiter kann durch eine Enteignung die Nutzung eingeschränkt werden.

Damit eine Enteignung zulässig ist, müssen mehrere Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein.

Es braucht eine gesetzliche Grundlage, welche dem Enteigner oder der Enteignerin ein Enteignungsrecht einräumt und

die Enteignung muss im öffentlichen Interesse liegen und für die Erreichung eines öffentlichen Zwecks notwendig und verhältnismässig sein. Das heisst, das öffentliche Interesse muss dem des Eigentümers oder der Eigentümerin im konkreten Einzelfall überwiegen.

Zudem darf der mit der Enteignung erfolgte öffentliche Zweck nicht anders und auch nicht mit einem verhältnismässig geringeren Eingriff ins Eigentumsrecht des oder der Enteigneten erreicht werden können. Zum Beispiel durch die Einräumung eines Weg-, Fahr- oder Durchleitungsrechts.

Das Recht zur Enteignung kann bereits in Sondernutzungsplänen der Gemeinde oder des Kantons eingeräumt werden. Etwa für die Erstellung oder Erweiterung von öffentlichen Bauten und Anlagen, Grünflächen und Parks sowie für Erschliessungsanlagen und Wasserbauten.

In vielen Fällen wird eine einvernehmliche Regelung gesucht und entweder ein privatrechtlicher Grundstückskaufvertrag oder ein meist als ausseramtliche Einigung betitelter Enteignungsvertrag über das zu enteignende Grundstück abgeschlossen.

Kann keine solche Einigung erzielt werden, muss die Enteignung in der Form einer anfechtbaren verwaltungsrechtlichen Verfügung gegenüber der betroffenen Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers angeordnet und die Entschädigung festgelegt werden.

Je nachdem, womit der Enteignete oder die Enteignete nicht einverstanden ist, zum Beispiel mit dem Betrag der Entschädigung oder mit der Enteignung an und für sich, ist ein anderer Rechtsweg zu beschreiten.

Will sich der oder die Enteignete selbst wehren, so kann er oder sie zum Beispiel im Kanton St.Gallen beim kantonalen Verwaltungsgericht Beschwerde erheben. Auch in den meisten anderen Kantonen dürfte erstinstanzlich ein kantonales Verwaltungsgericht Beschwerdeinstanz sein. Gegen den Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts kann sodann innerhalb der Rechtsmittelfrist beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.

Ausnahme Sondernutzungsplan

Wird der politischen Gemeinde oder dem Kanton im Rahmen eines Sondernutzungsplans ein Enteignungsrecht eingeräumt, muss eine hiervon betroffene Grundeigentümerin oder ein betroffener Grundeigentümer bereits im Sondernutzungsplanverfahren die Zulässigkeit der Enteignung bestreiten.

Wird der Sondernutzungsplan rechtskräftig, kann man das Enteignungsrecht später nicht mehr anfechten. Dasselbe gilt bei einer Enteignung im Zusammenhang mit einem Strassen- oder Wasserbauprojekt.

So allgemein kann die Juristin keine Prognose abgeben, ist diese doch stehts abhängig vom konkreten Sachverhalt im Einzelfall. Grundsätzlich ist es aber so, dass das öffentliche Interesse dem privaten Interesse nicht per se vorgeht. Vielmehr muss der Enteigner oder die Enteignerin ein tatsächlich überwiegendes öffentliches Interesse an der Enteignung geltend machen können.

Auch darf der mit der Enteignung verfolgte öffentliche Zweck nicht anders und auch nicht mit einem verhältnismässig geringeren Eingriff ins Eigentumsrecht des oder der Enteigneten erreicht werden können. Zum Beispiel durch die Einräumung eines Weg-, Fahr- oder Durchleitungsrechts.

Bei der formellen Enteignung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es eine finanzielle Entschädigung oder nach Möglichkeit einen Realersatz. Muss zum Beispiel einer Landwirtin oder einem Landwirt ein bewirtschaftetes Grundstück zur Verbreiterung einer Autobahn enteignet werden, ist eine Entschädigung in Form eines gleichwertigen landwirtschaftlichen Grundstücks als Ersatz möglich.

Für den Ersatzanspruch gilt sowohl nach Bundesrecht als auch nach kantonalem Enteignungsrecht der Grundsatz der vollen Entschädigung zum Marktwert. Bei einer Teilenteignung kann zudem der Minderwert des verbleibenden Teils des Grundeigentums entschädigt werden. Ebenfalls entschädigt werden kann zusätzlich der Ersatz von Erwerbseinbussen sowie Geschäftsverlegungs- und Umzugskosten.

Theoretisch ja, doch ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines solchen Enteignungsfalls für die meisten eher gering. Diese hängt von der Lage des Grundstücks ab.

Am meisten kommen in der Praxis wohl formelle Enteignungen im Zusammenhang mit der Realisierung von Strassenbauprojekten zur Neuerstellung oder Erweiterung von National-, Kantons- und Gemeindestrassen vor. Auch recht häufig sind Wasserbauprojekte. Immer mal wieder gibt es auch Verfahren im Zusammenhang mit unter- oder oberirdischen Stromleitungen.

Die Enteignungsfälle sind an und für sich nicht sehr zahlreich. Die meisten davon werden wohl im Rahmen einer «ausseramtlichen Einigung» erledigt. Es kommt aber auch immer mal wieder zu Beschwerdeverfahren. Dabei muss es nicht unbedingt nur um die Tatsache der Enteignung gehen. Es kann auch nur die Höhe der Entschädigung streitig sein und die Verfügung deshalb nur in diesem Umfang von der betroffenen Grundeigentümerin oder vom Grundeigentümer angefochten werden.

In der Online-Datenbank des Verwaltungsgerichts des Kantons St.Gallen erscheinen zum Beispiel für den Zeitraum 2011 bis 2. Dezember 2021 nur gerade 48 Entscheide unter dem Stichwort «Enteignung».

Das Enteignungsrecht ist in der Schweiz nicht einheitlich geregelt. Im Einzelfall kann sowohl Bundesrecht als auch kantonales Enteignungsrecht zur Anwendung kommen.

