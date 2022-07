Ein Bericht Nach 7 Jahren immer noch kein Asyl: Was das mit einem Flüchtling und seiner Schweizer Pflegefamilie macht Viele Privatpersonen haben ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen und leben nun seit einer Weile mit ihnen. Was eine solch spezielle Beziehung mit einem machen kann, schildert unsere Autorin. Vier Jahre lang lebte der Afghane Erfan bei ihr. Miriam Nietlispach Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Die Zeit mit Erfan hat unsere Autorin mehr gekostet, als sie es sich vorgestellt hat. Heute ist sie froh drum. Shutterstock

Erfan* hat mich verändert. Ich konnte mich bisher gut distanzieren. Ich bin aufmerksam und offen. Empathisch ja, ich kann zuhören und nachvollziehen. Aber wenn ich nach Hause gehe, bin ich zu Hause. Die Gefühle der anderen bleiben, wo sie hingehören. Jetzt ist mein Zuhause ein anderes geworden.

Wir haben ein dreiwöchiges Probewohnen vereinbart. Danach besprechen wir uns. Wir schauen, ob es für alle passt, wie wir es organisieren wollen. Nach ein paar Tagen frage ich Erfan nach einer Zigarette. «Was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein», antwortet er. Ich lache. Erfan ist mit einem halb leeren Rucksack bei uns eingezogen. Unser Haus quillt über. Nein, das ist ein schlechter Deal für mich.

Nach einer Woche zeigt mir Erfan seine Narben. Einige sind aus der Kindheit, einige sind die Zeichen seiner Fluchtgründe, ein paar hat er sich selber zugefügt. Er erzählt mir die erste Geschichte, erzählt mir, weshalb sein Knie kaputt ist. Ich höre zu und weine nicht. Ich habe ein stabiles Umfeld und stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Er kann das bei mir abladen.

Am Tag darauf, ich bin bei der Arbeit und eine kleine Skizze erinnert mich an seine Geschichte, beginne ich zu zittern. Mit fünfzehn Jahren war meine grösste Sorge, dass sich der schöne Schulkollege nicht für mich interessiert. Erfan war gefangen. Seine Zelle war klein, stehen konnte er nicht, ausgestreckt liegen auch nicht. Wöchentlich wurde er gefoltert.

Erfan macht sich in diesen Tagen Sorgen um seine Familie. Er hat schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Das gibt es manchmal. Wahrscheinlich haben sie keinen Strom. Oder kein Telefonnetz. Nach zwei Wochen bekommt er Nachrichten. Sie sind in den Bergen und verstecken sich. Sein grosser Bruder liegt im Spital. Eine Kugel steckt zwischen Herz und Lunge. Er erzählt es mir nicht. Wir haben Besuch und Erfan gesellt sich kurz in unsere Nähe, verschwindet aber gleich wieder. Er verbringt die Nacht allein an der Aare.

Ein paar Tage später hört er vom Tod seines zweiten Bruders. Er wollte Erfan nach Europa folgen, es hiess, er sei auf dem Weg in die Türkei. Irgendwann erfährt eine Tante im Iran von seinem Tod und ruft Erfan an. Er solle der Familie nichts erzählen. Es sind Feiertage in Afghanistan.

Erfan braucht ein Zuhause und ich werde versuchen, es ihm zu geben

Ich nehme spontan einen Tag frei und verbringe ihn mit Erfan. Ich kenne ihn noch nicht gut. Aber wie kann ich ihn jetzt allein lassen. Ich frage ihn, ob er bei uns bleibe. Ich habe ihn sehr gerne bekommen, sage ich ihm. Er nickt, lächelt schüchtern und sagt Ja, er bleibe. Ob die vereinbarten drei Wochen damals schon um waren? Für mich ist klar, es gibt kein Zurück mehr. Er braucht ein Zuhause in der Schweiz und ich werde versuchen, es ihm zu geben.

Aber ich bin nicht allein hier. Als ­Erfan bei uns eingezogen ist – es war Sommer und schönes Wetter –, haben meine Kinder mit ihm im Garten gespielt. Erfan ist stark und lustig, sie ­haben gelacht und gekämpft und wir waren glücklich.

Erfan geht es nicht immer so gut und er lässt sich nicht immer zum Spielen motivieren. «Du hast Erfan viel lieber als uns», hat mein Grosser einmal gesagt. Mein Herz blieb einen Moment stehen. «Ich habe niemanden so gern wie dich und deinen Bruder. Aber ich weiss, dass es euch gut geht. Euch fehlt es an nichts. Erfan geht es manchmal nicht so gut. Und ich versuche, mich ein bisschen um ihn zu kümmern. Es tut mir leid, wenn ich dann manchmal ­keine Energie mehr für euch habe.» Ich glaube, er versteht. Aber ich werde seinen Satz nie mehr vergessen. Ich war unsicher, ob ich das alles auf die Reihe bringe. Jetzt weiss ich, das ist keine Frage. Ich muss es auf die Reihe bringen.

Erfan schläft schlecht und manchmal gar nicht. Wenn er sich allein in sein Zimmer legt, begibt sich sein Kopf auf Reisen. Irgendwann beginnt er, abends zu versuchen auf dem Sofa im Wohnzimmer einzuschlafen. Mein Partner geht irgendwann ins Bett, ich bleibe oft auf. Manchmal, weil mich das Gespräch interessiert. Oft bleibe ich, weil ich weiss, dass Erfan nicht schlafen wird, wenn ich ihn jetzt allein lasse. Das sollte ich ihm nicht erzählen. Er will uns keine Umstände machen. Er will all die Last, die er auf seinen Schultern trägt, nicht bei uns abladen.

Er will nicht, dass seine Welt in unsere übergreift. Er will das mit sich selber ausmachen. Aber er will auch erzählen. Und ich will auch verstehen. Er gibt Zeichen, lässt mich nachfragen, er deponiert kleine Fetzen, meist bleibt er vage und undurchsichtig, manchmal wird er viel zu präzise. Er erzählt mir, wie der Hals eines abgetrennten Kopfes genau aussieht. Ich verstehe seine Welt nicht. Wenn ich denke, ich habe die meisten Aspekte erfasst, kommt ein neuer hinzu. In meinem Kopf formen sich seine Erzählungen und meine Ängste zu tausend Geschichten.

Zu jedem einzelnen Gesicht auf den Bildern der ankommenden Schlauchboote gehören intensiv ausgemalte Geschichten. Früher sind mir nach dem Feierabend beim Zeitunglesen im Zug manchmal Tränen gekommen. Jetzt kann ich sie nicht mehr lesen.

Die Bilder von ankommenden Schlauchbooten bewegen unsere Autorin besonders, seitdem sie Erfan bei sich aufgenommen hat. Keystone

Unbekümmerte Freude kommt mir manchmal so falsch vor. Kunst ist nicht mehr relevant. Gutes Essen ist elitär. Mein Partner kümmert sich um mich.

«Du musst loslassen können. Du bist nicht für sein Glück und Unglück verantwortlich.»

Ich fühle mich getäuscht. Von meiner glücklichen Welt, vom Leben mit meiner Familie, meinen Freunden und von der unbekümmerten Freude. «Das Gute an solchen Situationen ist, dass die eigenen Sorgen ein bisschen weniger wichtig werden», sagt ein Kollege. Aber es tut weh, wenn die eigenen Sorgen nicht mehr wichtig sind.

«Wieso erzählst du mir nicht deine ganze Geschichte? Wegen mir oder wegen dir?», frage ich Erfan wieder. Wir vereinbaren einen Nachmittag am Wochenende, eine Wiese am See, er erzählt mir seine Geschichte und wir werden nachher tanzen gehen. Er mit seinen Freunden, ich mit meinen.

Er beginnt bei seinem fünften Lebensjahr und erzählt vier Stunden. Bei 14 Jahren hört er auf. Die Zeit danach kenne ich im Groben und sein Kopf dröhnt. Er nimmt sein Handy hervor und beginnt zu scrollen. Ich weiss, dass er versucht, sich abzulenken, und ich würde ihm gerne dabei helfen. Aber auch ich bin erschöpft und kann keine Banalitäten von mir geben, keine Spässe machen. Ich finde kein Gesprächsthema, das auf dieser Wiese noch Platz hat. Seine Geschichte würde Bände füllen. Sie wäre kein gutes Buch, sie kann nicht aufhören. Sie zieht aus dem unendlichen Vorrat an Themen nach Belieben weitere hervor.

Erfan hat mir sehr viel mehr von der Welt gezeigt

In Afghanistan herrscht seit mehr als 40 Jahren Krieg. Das bedeutet immer wieder Flucht. Immer wieder Verlust von Hab und Gut. Immer wieder Angst um Familienangehörige. Um das eigene Leben. Was macht es mit einem kleinen Jungen, wenn er zusieht, wie seine Nachbarn getötet werden?

In meiner Realität gab es keine vergleichbaren Situationen. Ich kann die Geschichte annehmen, aber nicht verstehen. Jede Erwartung oder Forderung von meiner Seite fühlt sich vermessen an, solange ich nicht weiss, ob ich in seiner Rolle noch funktionieren würde. Ich bin toleranter mit ihm und kann mich kaum noch abgrenzen. Er soll mir glauben: Sein Platz hier ist nicht an Bedingungen geknüpft.

Der Nachmittag beruhigt mich ein bisschen. Teile fügen sich zu einem zwar unvorstellbarem Ganzen, aber auch zu einer Vergangenheit. Seine Zukunft wird anders aussehen. Ich bin beeindruckt, wie er sein Leben zum Funktionieren bringt. Und dann wieder am Boden zerstört, wenn er es doch nicht schafft. Er sucht. Er hört auf, Alkohol zu trinken. Oder er beginnt, jeden Abend Alkohol zu trinken, um schlafen zu können. Er geht jeden Tag fort, um mit seinen Kollegen zu lachen. Oder er geht nicht mehr fort, um Ruhe zu finden. Er beginnt auf dem Sofa zu schlafen. Er beginnt auf der Terrasse zu schlafen. Er stellt sein Zimmer um. Er tigert durch die Welt und findet die Antwort nicht. Bei uns lernt er Deutsch, er integriert sich. Aber seine Wunden lassen sich nicht so einfach heilen.

«Miriam, darf ich dich etwas fragen? Warst du früher auch so? Als ich dich kennen gelernt habe, warst du immer fröhlich. Ich habe dich nie wütend oder traurig gesehen. Und jetzt bist du so.» Er weiss, dass er mich verändert hat. Er denkt, er hat mich traurig gemacht. Mir hat die Zeit mit ihm den ­Boden unter den Füssen weggezogen. Meine Unbeschwertheit habe ich tatsächlich verloren. Erfan hat mir sehr viel mehr von der Welt gezeigt, als ich vorher anzuschauen bereit war. Und ich bin glücklich und dankbar, dass er ­seine Geschichte mit mir teilt.

Erfan hat vier Jahre bei uns gewohnt. Meine Kinder sind mit ihm als grossem Bruder aufgewachsen. Wir sehen uns immer noch häufig. Erfan lebt seit bald sieben Jahren in der Schweiz, er hat noch immer kein Asyl bekommen. Das heisst auch, er hat noch immer keine Arbeitsbewilligung. Ich habe Angst, dass er uns verloren geht.

*Erfan heisst in Wirklichkeit anders.

