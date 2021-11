Walter-Stürm-Film Interview mit Joel Basman und Marie Leuenberger

Doppelinterview Der «Ausbrecherkönig» Walter Stürm sollte Held der Linken werden – jetzt wird seine Geschichte neu erzählt Bild: Ascot Elite Er bricht aus, um frei zu sein, ihr gelingt die Befreiung nicht: Joel Basman und Marie Leuenberger sprechen über ihre Rollen im Film über den ­«Ausbrecherkönig» Walter Stürm. Und wir erfahren, wie man alte ­Nachbarn auf einmal neu kennen lernt. Interview: Daniel Fuchs 0 Kommentare 20.11.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Handlung ihres neuen Films ist eng an Zürich gekoppelt und an die Jugendunruhen in den 1980ern. Am 25. November und gut 40 Jahre danach erscheint «Stürm: Bis wir tot sind oder frei». In den Hauptrollen: Marie Leuenberger und Joel Basman. An einem sehr zürcherischen Ort, dem Kulturhaus Helferei, in dem Zwingli bis zu seinem Tod lebte, treffen wir die beiden zum Interview.

Herr Basman, Sie sagten einmal, Sie hegten Sympathien mit Gesetzesbrechern vom Schlage eines Robin Hood. Ist Walter Stürm für Sie ein Robin Hood?

Joel Basman: Nein, das ist er nicht, denn Robin Hood klaute und gab den anderen. Walter Stürm stahl in erster Linie für sich. Man versuchte zwar, einen Robin Hood aus ihm zu machen. Doch für ihn stand an erster Stelle der eigene Nutzen, auch wenn sich dabei hin und wieder etwas für andere ergab.

Das Ich kommt bei Stürm zuerst, Frau Leuenberger?

Marie Leuenberger: Ja, und darin liegt auch die schmerzhafte Erfahrung, die Barbara Hug macht, die ich im Film spiele. Sie will aus ihm einen Helden machen in ihrem Kampf gegen das ungerechte Justizsystem der Schweiz der 1980er. Und sie erkennt zuerst nicht, dass es Stürm primär um die eigene Freiheit geht, die er sich erkämpft. Und zwar selbst und eigenständig erkämpft, unterstützt werden will er dabei nicht. Er ist so etwas wie ein einsamer Wolf, den sie bewundert, weil er die Konsequenzen nicht fürchtet, die ihn ja dann einholen mit Gefängnis und Isolationshaft. Und natürlich ist sie fasziniert von ihm, weil er auch dort auf sein Recht beharrt, nach den Regeln des Gesetzes behandelt zu werden.

Aber ist es nicht altruistisch, wenn er mit Rekursen für bessere Haftbedingungen kämpft?

ML: Stellvertretend für die vielen Beschwerden, die er im Gefängnis schrieb, steht die Birchermüesli-Episode, bei der er die Qualität des Birchermüeslis im Gefängnis bemängelt und argumentiert, dass man Häftlingen nicht ein schlechtes Müesli vorsetzen dürfe, bloss weil sie Häftlinge seien. Man könne auch ein feines Birchermüesli abgeben.

JB: Aber auch hier war die Intention er selbst. Wenn danach etwas resultiert für die anderen, dann ist es umso ­besser.

Zur Person Joel Basman (31) Zahlreichen Produktionen drückte Basman seinen Stempel auf, angefangen bei «Lüthi und Blanc» und zuletzt in «Wolkenbruch» oder «Der Büezer». Neben der Schauspielerei kreiert Basman eine Kollektion fürs gemeinsame Modegeschäft seiner Eltern in Zürich.

Also durch und durch ein Narzisst?

JB: Ja, sicher eine Form von Soziopathie oder Egomanie. Einfach ein wenig Assi.

Die Figur von Walter Stürm musste ihnen gewaltig Spass bereitet haben, so mein Eindruck. Stürm hat Gewitztheit und Frechheit. Reizte Sie das?

JB: Auch diese Leichtigkeit, die Stürm hilft, mit gewissen Situationen umzugehen. Die meisten von uns würden die Konsequenzen fürchten, Stürm aber bleibt entspannt und dreht sein Ding.

Entspricht eine solche Leichtigkeit auch Ihrem Naturell und inwiefern vereinfacht das die Rolle?

JB: Es ist immer vereinfachend, wenn du in einer Rolle Dinge tust, die du nicht als gravierend erachtest. Nicht, dass ich es persönlich goutiere, wenn einem Polizisten die Kappe gewaschen und das Auto geklaut wird, ich heisse Stürms Taten nicht gut.

«Aber als Schauspieler kann ich mich sehr gut auf Stürms Seite schlagen und sagen, ja, fahr in dieses Schaufenster rein, ja, klau den Klunker, ja, hinterlasse diesen Brief, in dem du schreibst ‹ich bin Eier suchen gegangen›.»

Das ist natürlich einfacher, als wenn du einen Grüsel spielen musst, der im Wald irgendwelchen Kindern auflauert.

Ist er ein Sympathieträger?

ML: Ich denke, Stürm ist definitiv nicht ein Held, heroisch betrachtet, sondern in dem Sinne, dass er sich nahm, was er wollte. Es wäre aber genauso falsch, ihm den Verbrecherstempel aufzu­drücken.

Zur Person Marie Leuenberger (41) Breite Bekanntheit erlangte Marie Leuenberger vor allem mit ihrer preisgekrönten Hauptrolle als Vorreiterin für Frauenrechte in Petra Volpes Drama «Die göttliche Ordnung» über die Einführung des Frauenstimmrechts. Die Baslerin lebt mit ihrer Familie in Deutschland.

Wie meinen Sie das? Immerhin überfiel er Banken und raubte Juweliere aus.

ML: Ich meine es in dem Sinne, dass er zu hohe Strafen erhielt dafür, dass er ein Panzerknacker war. Die Behörden bestraften ihn immer heftiger, nicht wegen seiner Raubüberfälle, sondern weil er aus dem Gefängnis ausbrach. Barbara Hug sagte damals, Ausbrechen ist nicht strafbar.

«Doch Stürm wurde in Isolationshaft gesteckt, als wäre er ein Vergewaltiger oder ein Mörder. Er wurde nur so hart bestraft, weil er die Justiz an der Nase herumführte. Diese reagierte beleidigt.»

JB: Da sieht man auch, mit welcher Willkür ein Staat handeln kann. Diese Staatsmacht war gekränkt, und nahm Rache.

ML: Ja, Stürm war vielleicht Egozentriker, aber beim Staat sassen offenbar auch ein paar machtgierige Männer, die mit der Kränkung durch Stürm nicht umzugehen wussten und deshalb die volle Staatsgewalt auffuhren.

Vorher beschrieben wir Stürm als gewitzt und unbeschwert. Das sind Eigenschaften, die überhaupt nicht auf die von Ihnen gespielte Anwältin Hug zutreffen. War sie so ernsthaft, wie Sie sie darstellen?

ML: (lacht) Stimmt, das Drehbuch zeichnet sie als fast komplett humorlos. Sie führt einen permanenten Kampf gegen ihren Körper, der ihr Probleme bereitet, und gegen das System. Das Drehbuch umschreibt den Ausdruck der Gefühle von Hug sehr detailliert. Bei ihr ist ständig ein Widerstand spürbar, schon nur bei kleinsten Tätigkeiten, etwa, wenn sie die Zigarette im Aschenbecher ausdrückt. Das steht im Drehbuch mit den Worten, «drückt wutentbrannt die Zigarette aus» oder «stakst energiegeladen davon». Das ist schon ein sehr interessantes Gespann.

«Hier er, der sich die Freiheit nimmt, dort sie, die als Gefangene ihres Körpers wirkt, der ja durch ihr Nierenversagen tatsächlich so etwas wie ein Gefängnis ist.»

Humor oder eine Leichtigkeit ist bei Hug höchstens spürbar, wenn sie mit Stürm zusammen ist. Ist das einfach, weil sie sich in ihn verliebt?

ML: Ja, denn er gibt ihr ein Geschenk, das sie nicht kennt und das heisst Freiheit, Wagemut und Leben im Moment.

JB: Und es ist ein paragrafenloses Freisein, denn sie ist als Anwältin gezwungen, sich innerhalb von Konventionen zu bewegen. Er bringt sie dazu, das abzulegen.

Trailer «Stürm: Bis wir tot sind oder frei». Quelle: Ascot Elite

Entnahmen Sie alles dem Drehbuch oder sprachen Sie auch mit ehemaligen Weggefährten von Hug oder Stürm?

ML: Für mich war es das erste Mal, dass ich eine echte Person verkörperte. Ich habe zur Vorbereitung auch mit Weggefährten gesprochen, ja. Sie gaben mir ein tolles Bild von dieser Frau. Es war fast, als ob sie mit im Raum war, obwohl sie ja bereits 2005 gestorben ist. Unser Film handelt von wahren Begebenheiten, aber er erzählt eine fiktive Geschichte. Leute, die Barbara Hug kannten, werden also sagen können, Barbara Hug sei auch ganz anders gewesen. Aber was erzähle ich? Joel Basman kannte sie sogar persönlich.

Ach ja? Zufällig? Erzählen Sie.

JB: Ja, Barbara Hug war meine Nachbarin im Zürcher Kreis 4.

Wann haben Sie das realisiert?

JB: Als ich das Drehbuch las, merkte ich, das muss diese Barbara Hug sein. Ich machte das dann auch transparent. Ich war Schuljunge, sie lebte ganz oben im selben Haus wie meine Familie.

War Ihnen Hugs Rolle als engagierte Kämpferin für ein besseres Justizsystem damals bekannt?

JB: Null. Das war gar nie ein Thema. Barbara war einfach die Barbara von ganz oben im Haus. Das war ein grosser Block mit 70 Wohnungen und sie war die eine Nachbarin mit dem wuscheligen Hund, die Formel-1-Rennen schaute. Sie hatte ständig Besuch, da wurde gejasst, sie war sehr gesellig. Sie gehörte zur alten Garde im Haus. Als Kind wusste man, das ist eine Respektsperson, mit ihr wollte man es sich nicht verscherzen.

Wie versetzten Sie sich in diese von Verletzlichkeit, Wut und Kraft geprägte Grundstimmung, die im Film bei Barbara Hug ständig mitschwingt?

ML: Barbara Hug ist ganz weit entfernt von Marie Leuenberger als Mensch. Da liegt eine sehr grosse Diskrepanz. Zu Beginn hatte ich schon sehr viel Respekt vor dieser Herausforderung. Doch ich sprach mit ehemaligen Weggefährten, besuchte ein Dialysezentrum und versuchte, zu erfahren, wie sich das anfühlt, wenn man Morphium gespritzt kriegt. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Grad. Irgendwann muss man aber auch etwas Distanz gewinnen zur Figur und aus dem eigenen Fundus an Gefühlszuständen schöpfen. Und das sind ganz viele, in denen es auch um Wut oder Einsamkeit geht, oder Kampfgeist. Ich war fast ein wenig erschlagen von der Emotionalität des Charakters. Als wir zu drehen begannen, dachte ich, wie bringe ich diese Gefühle nur alle auf die Leinwand. Dann ging ich an die Situation heran wie an ein Mosaik, ich setzte Steinchen um Steinchen, drehte Szene um Szene, Tag für Tag.

JB: Darum geht es ja generell bei der Schauspielerei. Danach hoffst du einfach, dass es verhebt.

Der Hungerstreik und die Isolationshaft sind eindrücklich umgesetzt. Wie lief das?

JB: Das waren anspruchsvolle Drehtage, auf jeden Fall. Deshalb mache ich aber auch diesen Beruf so gern. Ich freue mich nicht darauf, wenn ich einen Gefängnisbus klauen und steuern muss, der handgeschaltet ist und ohne Servolenkung und gleichzeitig der ­Kameramann rechts daneben sitzt. Das hat nichts mehr mit Spass zu tun, das ist purer Stress. Zuerst schalten, ah, Mist, dann Akt (lacht). Da muss man auf andere Rücksicht nehmen. Anders in einer Isolationszelle und der Regisseur sagt, da mach mal. Dann ist das ein Riesending für einen Schauspieler.

Wie war das mit Barbara Hug?

ML: Das war eine ausserordentlich grosse Freude, sie zu spielen. Denn Frauenfiguren wie sie gibt es nicht so oft im Film. Aussergewöhnlich ist, dass sie komplett losgelöst von familiären Beziehungsstrukturen steht, das macht die Figur so spannend. Und sie raucht, säuft, zischt und faucht. Das war wahnsinnig schön. Kommt noch hinzu, ich wurde in der Maske wirklich unattraktiv gemacht mit fleckiger Haut und fettigen Haaren und ich dachte mir, und die Leute sollen das schauen? Darauf folgt nur noch freier Fall. Da lenkt keine Schönheit mehr ab von der Schauspielerei. Das war auch irgendwie befreiend. Der Dreh war körperlich sehr anstrengend und fordernd. Ich habe diese Figur gänzlich gelebt und legte die Krücken auch in den Pausen nicht weg. Diese Figur ging bei mir in Fleisch und Blut über.

Ikonen der Linken, guter Film Was für ein Name, was für eine Geschichte! Walter Stürm ist eine Ikone unter Schweizer Ganoven. Dem Ostschweizer Dieb gelang in den 1970ern und -80ern mehrmals die Flucht aus dem Gefängnis. Er brachte es damit bis zum zweifelhaften Titel «Ausbrecherkönig». Die Justiz hielt er mitunter zum Narren mit lustigen Nachrichten, die er in seiner Zelle hinterliess. Um diese Figur (gespielt von Joel Basman) dreht sich «Stürm: Bis wir tot sind oder frei» von Regisseur Oliver Rihs) aber nur auf den ersten Blick. Seine Geschichte reibt sich an derjenigen der Anwältin und Linksaktivistin Barbara Hug (Marie Leuenberger), die mit Stürms Hilfe das rückständige Schweizer Justizsystem bekämpfen will. Hug wirkt wie eine Gefangene ihrer selbst, die sich bis zum Zusammenbruch und darüber hinaus dem politischen Kampf verschrieben hat. Leuenberger und Basman haben sehr viel in ihre Rolle investiert. Das zahlt sich aus. Rihs’ Film ist nicht nur spannend erzählt, er erinnert uns an eine dunkle Zeit voller Polizeigewalt, die noch nicht lange her ist. (dfu) «Stürm: Bis wir tot sind oder frei» (CH/D 2021, 118 Min.); ab 25. 11. im Kino.