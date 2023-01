Seltene Erden in der Schweiz? Alles zum Rohstoff der Zukunft

Digitalisierung Seltene Erden vielleicht sogar in der Schweiz? Das sollten Sie wissen über den wichtigsten Rohstoff der Zukunft Seltene Erden stecken in jedem modernen Gerät. Wie baut man seltene Erden überhaupt ab und warum stimmt der aktuelle Fund in Schweden hoffnungsvoll? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 13.01.2023, 20.00 Uhr

Bei Kiruna im Norden Schwedens wurden grosse Vorkommen an seltenen Erden entdeckt. Bild: Stock&People/ Imago

Es ist unmöglich, ein Gerät mit moderner Technologie zu nutzen, das keine Seltenerdmetalle enthält. Und mit dem ökologischen und digitalen Wandel werden seltene Metalle noch wichtiger, weil ohne sie kein Elektroauto fährt.

In der Erdkruste stecken 17 Seltenerdmetalle, unter anderem Neodym, Dysprosium und Praseodym, die als Bestandteile von Permanentmagneten in Elektromotoren, Kopfhörern, Lautsprechern oder Windkraftanlagen eingesetzt werden. Weitere Seltenerdmetalle findet man als Leuchtstoffe in Flachbildschirmen oder in der Lasertechnik. Andere seltenen Metalle in Flachbildschirmen, LEDs, Solarzellen, in Elektrolytkondensatoren, in Smartphones und Flugzeugturbinen.

Allein schon an der LED-Lampe lässt sich ein Problem mit den seltenen Erden darstellen. Über 90 Prozent der für LED-Lampen notwendigen seltenen Erden oder Seltenerdmetalle stammen aus China. Kein Wunder wurden im autokratischen Reich der Mitte seltene Erden schon als «das Gold von China» bezeichnet.

Dementsprechend euphorisch wurde die Nachricht aus Schweden aufgenommen, dass im Norden des Landes riesige Vorkommen seltener Erden entdeckt worden sind. In der Minenstadt Kiruna wurde der grösste Fund innerhalb von Europa vorgestellt, 1 Million Tonnen dieser Metalle für Elektroautos und Windräder. Und zwar an einem Ort, wo schon seit 100 Jahren Eisenerz abgebaut wird. Noch in diesem Jahr soll eine Abbaukonzession eingereicht werden. In 10 bis 15 Jahren ist ein Abbau realistisch.

Gar nicht so selten

So selten sind die seltenen Metalle allerdings gar nicht. Der Hintergrund für diese eigentlich eher irrtümliche Bezeichnung sei historisch, sagt Patrick Wäger von der Forschungsanstalt Empa. Bei ihrer Entdeckung im 18. Jahrhundert wurden sie in damals für selten gehaltenen Mineralien gefunden. Ein schwedischer Armeeleutnant entdeckte in einem schwedischen Steinbruch 1787 ein einzigartiges schwarzes Mineral. Eine Mischung aus seltenen Erden, aus der das erste einzelne Seltenerdelement isoliert wurde, das Element Cer.

Tatsächlich sind diese Elemente recht häufig vorhanden und existieren in zahlreichen Lagerstätten verstreut auf der ganzen Welt. Allerdings muss man dabei zwischen Ressourcen und Reserven unterscheiden.

«Von einer Reserve spricht man dann, wenn der Rohstoff unter den gegenwärtigen ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen gefördert werden kann.» In einer abbauwürdigen Lagerstätte braucht es eine gewisse Menge und eine genügende Konzentration des gesuchten Rohstoffs im Gestein.

Damit eine Quelle rentabel ist, muss das abgebaute Gestein mehr als 5 Prozent seltene Erden enthalten. Diese monetäre Vorgabe wird allerdings unterschritten, wenn gleichzeitig in der Mine auch Uran oder Eisen abgebaut werden kann. Das gilt für die Mine Kiruna in Schweden. Das dort gewonnene Eisenerz enthält gemäss dem Helmholtz-Institut Freiberg etwa 50 Gewichtsprozent Eisen und 5 Gewichtsprozent Phosphat. Verbunden mit dem Phosphat sind die seltenen Erden, die nur rund 0,2 Prozent zum Gewicht des Erzes beitragen – also 2 Kilogramm pro Tonne Erz. Verbunden mit der Eisengewinnung soll das rentabel genug sein.

Fund in Schweden ist nicht überraschend

Vorkommen seltener Erden gibt es somit in vielen Ländern, in geringen Mengen wahrscheinlich auch in der Schweiz. «Sicher aber keine Reserven, die abbauwürdig wären», sagt Wäger. Grosse Ressourcen gibt es in China, Vietnam, Brasilien, Russland, China, Indien und Australien, in geringerem Umfang auch in Grönland.

Abbaubare Reserven vor allem in China, weshalb dieses Land seit Beginn dieses Jahrhunderts der weltweit grösste Produzent ist, weit vor den USA, Burma, Australien, und Thailand. Vorkommen gebe es insbesondere auch in Nordeuropa, nicht nur in Schweden, sondern auch in Norwegen und Finnland. Deshalb sei es nicht ganz überraschend, dass Schweden jetzt von einem neu entdeckten, potenziell abbaubaren Vorkommen spreche, sagt Wäger.

«Die momentane Abhängigkeit von China macht die präsentierten Funde in Schweden natürlich interessant», sagt Wäger. Die ökologische und digitale Transformation und damit verbunden die Abhängigkeit von kritischen Ländern ist seit ein paar Jahren schon ein grosses Thema in der EU. Noch in diesem Jahr will die EU deshalb eine Verordnung zu kritischen Rohstoffen veröffentlichen, mit der auch der Abbau von Seltenerdmetallen in Europa gefördert werden soll, um die Abhängigkeit von China oder Russland zu reduzieren.

Und die Umwelt?

Seltene Erden müssen aus dem Boden geholt werden, dafür braucht es Energie und eine chemische Aufbereitung. Dabei entstehen Abfälle, auch radioaktive, die zwischengelagert werden müssen und ein Gefährdungspotenzial haben. Generell sind bei der Gewinnung von Rohstoffen die Umweltauswirkungen immer ein Thema, insbesondere für die lokale Bevölkerung. Mit dem Fund in Schweden erhofft man sich auch, dass es dort ökologisch und menschenrechtlich besser gelingt, an die seltenen Erden zu kommen, als in China oder Russland.

Viele seltenen Erden stecken bereits in unseren modernen Geräten. Es wird versucht, insbesondere Neodym und andere kritische Rohstoffe aus den Geräten zurück zu gewinnen. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für seltene Erden und andere kritische Rohstoffe in grösserem Massstab müsse erst aufgebaut werden. «In nächster Zeit wird das Recycling nicht die grösste Quelle für Seltenerdmetalle und andere kritische Rohstoffe werden», sagt Wäger.

Auch weil die Nachfrage nach Seltenen Erden stark ansteigen wird. Aber mittel- bis längerfristig müsse der Anteil dieser Rohstoffe auch mit Hilfe gesetzlicher Vorgaben deutlich erhöht werden, so wie bei den Batterien in der EU. Auch das soll die Abhängigkeit der EU von kritischen Ländern reduzieren.

