1349 Franken: Ist das Galaxy S23 seinen Preis wert?

Kommentar Das Handyparadox: Die Innovation verlangsamt sich, währen die Preise kontinuierlich steigen Das Galaxy S23 Ultra kostet 1349 Franken - in der billigsten Version. Fast doppelt so viel wie das Galaxy S4 vor zehn Jahren. Doch einen Vorteil hat diese Preispolitik. Raffael Schuppisser 18.02.2023, 05.00 Uhr

Teuer, teurer, am teuersten: Das neue Galaxy S-Sortiment. Keystone

Auf dem Smartphone-Markt findet eine paradoxe Entwicklung statt: In den letzten zehn Jahren hat sich die Innovation stets verlangsamt, während die Preise kontinuierlich gestiegen sind. Das Galaxy S4 etwa, Samsungs Premium-Handy 2014, gab es damals für unter 800 Franken. Das eben erschienene Galaxy S23 Ultra kostet 1349 Franken – in der billigsten Version. Bei Apple siehs gleich aus, bei Oppo und Google ähnlich. So viel zu den Preisen.

Nun zur Innovation: War es vor zehn Jahren noch spannend, wo sich die Handys technologisch hinbewegen werden, verengte sich das Spektrum zunehmend. Zuerst liess sich noch an der Schärfe der Displays schrauben, dann fokussierte sich die Entwicklung vor allem auf die Kamera – eine Linse, zwei Linsen, drei Linsen… Nun sind wir bei der Optimierung des Nachtmodus angelangt.

Das Galaxy S23 (drei Linsen) nutzt dafür einen technologischen Kniff. Total verfügt die Kamera über eine Auflösung von 200 Megapixel – mehr als die meisten Profikameras. Je nach Lichtverhältnissen werden aber mehrere Pixel zu einem zusammengefügt, so gelingen auch in der Dämmerung oder sogar im fahlen Mondschein tolle Fotos. Vermutlich haben Porträts nach Sonnenuntergang noch nie so gut ausgesehen.

Neben mehr Megapixeln bietet Samsung auch mehr recycelte Materialien. Der verwendete Kunststoff stammt teilweise von PET-Flaschen und alten Fischernetzen und auch ein Teil des verbauten Aluminiums und des Glases wurde wiederverwertet. Damit soll das ökologische Gewissen der Kunden beruhigt werden.

Noch besser für den Planeten ist es freilich, auf ein neues Smartphone zu verzichten – oder sein altes einfach ein bisschen länger zu behalten. Und in der Tat tun das immer mehr: Im letzten Jahr wurden 11,3 Prozent weniger Smartphones verkauft. Der Schluss liegt nahe: Die hohen Preise tragen mehr zu einer nachhaltigen Welt bei als die recycelten Materialien.

Für wen? Nachteulen mit Faible für Fotos.

Positiv Kamera, Nachtmodus, Stift lässt sich wieder im Gehäuse verstauen.

Negativ Sehr gross und sehr, sehr teuer.

Preis/Leistung Ab 1349.–. Klar, die Konkurrenz kennt auch solche Preise.