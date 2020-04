Getestet Dieses UFO sorgt für schöne Haut in nur 90 Sekunden Sie suchen eine Gesichtsmaske, die nicht abgewaschen werden muss und schnell einwirkt? Die gibts jetzt, allerdings für einen hohen Preis. Deborah Gonzalez 18.04.2020, 05.00 Uhr

Das UFO-Maskengerät von Foreo. Bild. zvg

Einmal die Woche gönne ich mir einen Spa-Day zu Hause – in Coronazeiten gerne auch öfter. Eine reichhaltige Gesichtsmaske darf dabei nicht fehlen. Die Auswahl ist gross: Tonerde-Masken, Peel-off-Masken, Detox-Masken. Doch die meisten Masken müssen sehr lange einwirken, die Paste auf meinem Gesicht fängt derweil an zu jucken oder ist nur mühsam abwaschbar. Es grenzte an eine Mission impossible, die richtige Maske für mich zu finden.

Bis ich auf die schwedische Firma Foreo gestossen bin, die mit dem UFO-Maskengerät eine «thermo-aktivierte Smart-Gesichtsmaske mit LED-Technologie» verspricht. Das Teil klingt ausserirdisch und sieht auch so aus. Rund, mit einer goldenen, genoppten und einer flachen Seite. Mit Letzterer wird das Gesicht bearbeitet. Neben der ziemlich teuren Luxus-Edition für über 300 Franken gibt es auch eine Mini-Ausführung ab 200 Franken.

Zuerst muss eine der sieben Masken, die nur Foreo selbst verkauft, in das UFO-Gerät eingeklemmt werden. Bevor die Behandlung losgeht, wird es technisch. Nur mittels einer auf dem Handy installierten App, die noch so allerhand über einen wissen will, lässt sich das kleine Ding starten, das ist gewöhnungsbedürftig. Danach kann es losgehen.

Das UFO massiert mit Lichttherapie pflegende Wirkstoffe in die Haut. Das fühlt sich angenehm an, da das Gerät von kühl auf warm wechselt. Doch das Beste daran: Nach nur 90 Sekunden ist die Prozedur zu Ende. Normalerweise müssen Gesichtsmasken bis zu einer Stunde einwirken. Zurück bleibt eine sehr geschmeidige Haut – die Mission impossible ist möglicher geworden.