Getestet Dieses Pulver wirkt besser als Anti-Aging-Creme – doch man muss einen Hinweis dazu beachten Leute ab 30 kennen das Gefühl: Man ist gestresst und pflegt seine Haut für ein paar Wochen nicht – und schon sieht sie schlaff aus. Mit dem Pulver von Clinique lässt sich das Problem schnell lösen. Rahel Koerfgen 19.09.2020, 05.00 Uhr

Der «Fresh Pressed Renewing Powder Cleanser» von Clinique : zvg

Es gibt zig Gründe, warum die Gesichtshaut ab und an fahl und verknittert wirken kann: zu wenig Schlaf, dreckige Luft, falsche Ernährung oder – in meinem Fall – der Alterungsprozess, der zurzeit gleich einem Hochgeschwindigkeitszug unterwegs ist in Richtung tiefstes Mittelalter. Dann nützt auch das beste Make-up oder die raffinierteste Anti-Aging-Creme nichts.