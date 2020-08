Rezept Diese Fruchtglace wird in Sizilien schon zum Frühstück gegessen Bild: Getty Fruchteis in seiner reinsten und erfrischendsten Form, das ist Granita. Wer die sizilianische Spezialität in der Schweiz kosten will, wird in italienischen Konditoreien fündig. Katja Fischer De Santi 15.08.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

«Granita? Haben wir nicht», schallt es aus den meisten Schweizer Gelaterias. «Granita, was ist das?», lautet die Standardfrage der meisten Schweizerinnen und Schweizer, wenn sie von der Eisspezialität hören. Schade eigentlich. Denn Granita ist Eis in seiner erfrischendsten Form.

Nicht zum Schlecken, sondern zum Löffeln, nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, und das schon zum Frühstück! Zumindest in Sizilien. Dort ist die Granita ein Kulturgut, die vor fast jedem Café und in jeder Strandbar geschlürft wird.

Wenig ist an heissen Tagen erfrischender und durstlöschender als eine Granita di Mandorla (Mandeln), serviert in kleinem Glaskelch, oder eine Granita di Limone am Strand. Beides wird schnell gegessen, fast schon getrunken: Denn die Eisspezialität aus Frucht- oder Nussmasse, Zucker und Wasser schmilzt wie Schnee in der Sonne.

Wie Schnee ist denn auch die Konsistenz. Nicht weich und glatt wie ein Sorbet, sondern knackig und körnig. Im Unterschied zur Glace enthält die Granita neben 40 bis 50 Prozent Fruchtessenz nur 20 Prozent Zucker, der Rest ist Wasser. Keine Milch, kein Rahm, keine Luft. Und das Wichtigste: eine Granita muss frisch sein.

Eine Erfindung der Römer: Aromatisiertes Gletschereis

Auf die Idee, sich mit aromatisiertem Gletschereis zu erfrischen, kamen schon die alten Römer. Jahrhunderte, bevor Marco Polo das Rezept der gefrorenen Desserts auf Milchbasis aus dem Orient mitbrachte.

Nicht verwechseln darf man eine Granita mit den knallfarbigen und klebrigen Slush-Ice, an denen hierzulande meist Kinder nuckeln.

Eine echte Granita braucht Sorgfalt und Geduld. Zumindest wenn sie wirklich hausgemacht ist und nicht nur aus Eis und einem Sirup besteht, der in einer Maschine umgewälzt und gekühlt wird. Im Gegenteil: Granita oder Granité klappt ohne Glacemaschine fast besser. Mehr als eine Auflaufform, eine Gabel und ein Tiefkühlfach braucht man dafür nicht (siehe Rezept unten).

Vielleicht ist das der Grund, warum die Granita, im Gegensatz zum italienischen Gelato, im Rest der Welt noch immer nahezu unbekannt ist. «Es fehlt die Hitze», sagt Paolo Palumbo von der Gelateria Amore Mio. Vor einigen Jahren habe er versucht, die sizilianische Spezialität in Zürich anzubieten. Er konstatiert aber:

«Das läuft nicht, die Schweizer lieben Milchglace viel zu sehr.»

Und eben die Hitze, sie fehle allzu oft. «Bei 15 Grad und Nieselregen will niemand Eisstücke löffeln.» Vor einiger Zeit wagte auch das Eiscafé Acero aus Basel den Versuch und bot Mandel-Granita an. Doch selbst im heissen Basel war die Nachfrage zu klein.

Wer sucht, der findet Granitas in italienischen Konditoreien

Wer in der Schweiz eine echte Granita löffeln will, der sollte gar nicht in Gelaterias nachfragen. Erfolgversprechender verläuft die Suche bei den hiesigen Pasticcerie, den italienischen Konditoreien. Traditionell stellen sie hausgemachtes Gelato und eben Granita her.

Fündig wurden wir nach vielen Telefonaten etwa in Niederhasli ZH. Die Konditorei Passion by Valentina bietet frische Zitronen- und Erdbeer-Granita an. Selbstredend kommen die Zitrusfrüchte direkt aus Sizilien, die Erdbeeren aus der Schweiz. Ein Becher kostet vier oder fünf Franken und ist jeden knirschend-knackige Bissen wert. Viel zu schnell sind die Eiskristalle weggelöffelt. Was bleibt, ist ein Zitronenaroma, das man so schnell nicht vergisst.

In Baden stellt «Dolce e Salato» im Sommer bis zu fünf verschiedene Sorten Granita her. Darunter eine Spezialität, das Maulbeer-Eis, wie es in Sizilien auf den Tisch kommt. Dafür werden nur Früchte auf dem Höhepunkt der Reife verarbeitet. Das Resultat ist ein dunkelvioletter Schnee, der nach Waldbeeren schmeckt. Um diese Spezialität wonnig zu löffeln und zu schlürfen, muss man weder sizilianische Wurzeln haben, noch muss es 36 Grad warm sein. Eigentlich.