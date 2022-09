Die SP und ihr AHV-Problem Drei von acht SP-Ständeräte haben das Pensionsalter längst erreicht. Allen voran Paul Rechsteiner. Das wirft Fragen auf, auch zur kommenden Abstimmung über die AHV-Reform. Jürg Ackermann 05.09.2022, 06.19 Uhr

Die SP hat ein «AHV-Problem». Dies zeigt ein Blick auf das Alter der Genossen im Bundeshaus. So haben drei von acht SP-Ständeräten das Pensionsalter längst erreicht, allen voran Paul Rechsteiner, der vor einer Woche seinen 70. Geburtstag feierte. Auch in der St. Galler Bundeshaus-Delegation bringt es die SP auf das höchste Durchschnittsalter. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Die 62-jährige Nationalrätin Claudia Friedl hat bereits angekündigt, 2023 wieder zu kandidieren.