Kulturelle Aneignung Konzerte von weissen Musikern mit Dreadlocks werden gecancelt, Bücher verbannt – alles nur, weil sich ein paar Aktivisten unwohl fühlen

Veranstalter von alternativen Clubs verhindern in Bern und Zürich Musiker, nur weil sie wie jamaikanische Reggae-Stars Rastalocken tragen. Was ist überhaupt noch erlaubt? Und was sollten wir uns nicht bieten lassen? Ein Knigge.

Julian Schütt

27.08.2022, 05.00 Uhr

1. Kulturelle Aneignung ist kein Scheinproblem!

Sie schwappt gerade auf die Schweiz über. Dabei handelt es sich gleichfalls um eine Aneignung – eine aus den USA. Im Englisch-Oxford-Wörterbuch bezeichnet «Cultural Appropriation» die «Wiederaufnahme von Formen, Themen oder kreativen oder künstlerischen Praktiken durch eine kulturelle Gruppe zum Nachteil einer anderen».

Ursprünglich ging es um die Aneignung nichtweisser Formen «zum Zwecke der Ausbeutung oder Herrschaft». In diesem Sinn gab es in der Geschichte schlimme Vergehen gegen schwarze Künstlerinnen und Künstler. Dazu gehörte das «Black­facing»: Weisse Schauspieler malten sich das Gesicht schwarz an und unterhielten die weisse Menge erfolgreich mit Spott, Häme und blankem Rassismus auf Kosten der Schwarzen. Jetzt wird die kulturelle Aneignung aber dazu missbraucht, weisse Kulturleute einzig aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Kunst zu schikanieren und zu verhindern.

2. Tragt solidarisch Dreadlocks!

Erst eine Reggae-Gruppe in einer Alternativbeiz in Bern, dann ein österreichischer Sänger in einer subventionierten Zürcher Bar: Sie wurden gecancelt einzig wegen ihrer Frisur, die sie nach dem Vorbild von Reggae-Stars mit Dreadlocks verziert hatten. So gerieten sie in Verdacht, sich an der ursprünglichen jamaikanischen Kultur zu vergreifen, obwohl zu dieser Kultur auch andere karibische und amerikanische, also schwarze und weisse Einflüsse gehören.

Kluge Köpfe haben inzwischen erschöpfend nachgewiesen, dass niemand ein Eigentumsrecht auf filzige Haarsträhnen ­beanspruchen kann. Als Zeichen der Solidarität mit den verhinderten Künstlerinnen und Künstlern und aus Protest gegen die neue Cancel Culture in der Schweiz sollten jetzt besonders Kulturleute schleunigst eine Dreadlock tragen (man kann sie bei fehlendem Haarwuchs auch ankleben).

3. Eignet euch andere Kultur an – aber richtig!

Das sagt der Journalist Jens Balzer, der soeben ein Buch zur «Ethik der Appropriation» veröffentlicht hat (Verlag Matthes & Seitz). Er macht in seinem Essay klar: Es gibt keine Kultur ohne Aneignungen, aber es gibt gute und misslungene oder reaktionäre kulturelle Aneignung. Sie misslingt, wenn man nur von einer Kultur materiell profitieren will, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen.

Jens Balzer: Ethik der Appropriation. 87 Seiten. Matthes & Seitz Berlin zvg

Gutes Aneignen, so Balzer, sei ein reflektierender, kritischer Vorgang, man denke immer die Machtverhältnisse mit, in denen die Kunst entsteht. Wer dazu nicht bereit ist, riskiert, dass er «rassistische Verhältnisse lediglich affirmiert».

4. Versucht nicht mit Eric Clapton zu punkten!

Es ist für Jens Balzer kein Zufall, dass die weisse amerikanische Mehrheitsgesellschaft den weissen Elvis zum King of Rock ‹n› Roll, Eric Clapton zum König der Blues-Gitarre und Eminem zum erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler der USA kürte. Die weissen Kings überflügelten in Hinsicht auf die Verkaufszahlen alle schwarzen Pioniere.

Kritiker beklagten, wie Weisse sich die schwarze Kultur einverleibten und deren Vertreter ins Abseits stellten. Sie übernähmen alles, die Kultur, Mode und Coolness der Schwarzen, um damit Geld zu verdienen, nur die Last, die dürften die Schwarzen gerne behalten, also Rassismus und Diskriminierung. Dagegen unternehmen die weissen Absahner wenig. Balzer: «Eric Clapton verdankt sein Gitarrenspiel, seine Tradition, seine Techniken, seine ganze Musik dem schwarzen Blues. Dennoch hantiert er in den 1970er-Jahren mit üblen rassistischen Vorurteilen, wenn es um seine Ablehnung der britischen Migrationspolitik geht.»

Zu sagen ist allerdings auch, dass zahlreiche afroamerikanische Stars wie Beyoncé, Kanye West oder Rihanna inzwischen zu den Spitzenverdienern im Pop-Geschäft zählen. Auch den Rolling Stones warf man immer wieder vor, die Songs der schwarzen, aber vergleichsweise unbekannten Bluesmusiker geplündert zu haben. Muddy Waters, einer der «Geplünderten», hat dazu gesagt:

«Sie haben mir meine Musik gestohlen, doch mir meinen Namen gegeben.»

Ohne die Stones oder Clapton hätte der Blues vielleicht nie ein Massenpublikum gefunden. Davon haben alle profitiert, nicht nur die Stones oder Clapton, auch die schwarzen Musiker.

Jetzt sollten wir alle solidarisch Rastalocken tragen oder ankleben. Getty Images

5. Verbietet die Verbote!

Wenn Auftritte verhindert werden und eine hervorragende Artistin wie Nadeschkin sich wegen ihres Aussehens verantworten muss, ist etwas faul. Dann gelten in der Kultur plötzlich Verbote. «Wer Appropriation prinzipiell zu einem Vergehen erklärt, das es zu verbieten gilt, raubt der Kultur jede Beweglichkeit und jedes Leben», sagt Jens Balzer. Gerade der Hip-Hop sei das beste Beispiel dafür, dass Kultur immer aus anderer Kultur hervorgeht, hybrid ist.

Die Samples, also Klang- und Musik­zitate, übernimmt die Künstlerin oder der Künstler direkt von der Originalquelle auf der Schallplatte und bringt einem neuen Publikum so zum ersten Mal Musikrichtungen früherer Generationen wie Jazz, Soul oder Funk näher. Gute Kultur besteht gerade darin, dass sie andere Kultur sensibel und innovativ aneignet, besonders Kultur von marginalisierten oder unterdrückten Gruppen. Deshalb braucht es keine Verbote.

6. Verhindert Verhinderer!

Verbote nützen nur der neuen Gedankenpolizei, bestehend aus lautstarken Aktivisten und Bewegten, die selbst nichts Künstlerisches zustande bringen, aber wirklichen Künstlern sagen wollen, was sie zu tun und lassen haben. Wer sind diese Leute, die nun auch in der Schweiz ihr Unwesen treiben? Jedenfalls sind sie Feiglinge, die nicht offen hinstehen. Lieber agieren sie als Blase im Hintergrund und versuchen unliebsame Künstlerinnen umzuerziehen oder zu erledigen.

Die französische Feministin und Autorin Caroline Fourest spricht in ihrer Kampfschrift «Generation beleidigt» (Edition Tiamat) von einer «identitären Linken», die ähnlich wie die rechtsextremen Identitären eine Verhinderung von unliebsamer Kultur und von Menschen mit falschem Aussehen vorantreibt. Diese fundamentalistischen Linken haben wie die Rechten richtige und falsche Identitäten im Kopf. Und die falschen Identitäten gehören ausgemerzt. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass Kulturbehörden, politische Parteien oder Hochschulen diese Kulturverhinderung nicht noch unterstützen.

Caroline Fourest

Französische Schriftstellerin und Journalistin Getty

7. Wichtige Knigge-Regel: Knickt nicht ein!

Die Kulturverhinderung gelingt erstaunlich leicht, weil Veranstalter und Buchverlage oft ohne Rückgrat nachgeben, entweder um ja keinen Shitstorm zu ernten oder um sich als besonders fortschrittlich hinzustellen. Beim Verlag Ravensburger, der soeben zwei Begleitbücher zu einem neuen Winnetou-Film aus dem Programm kippte, könnte beides zutreffen, der Schutz- wie der Werbeeffekt.

Man opfert vorsorglich zwei ohnehin unbedeutende Publikationen und streicht damit hervor, wie wichtig man die kulturelle Aneignung nimmt. Ein Triumph für die «Meute der Inquisitoren» (Caroline Fourest), die deshalb erfolgreich die Cancel Culture und kulturelle Aneignung bewirtschaften kann.

8. Seid konsequent – auch wenn’s ums Eingemachte geht!

Eigentum ist uns heilig, ebenso geistiges Eigentum, und so ist auch Kultur ein Eigentum, geschaffen von Individuen, was respektiert werden muss. Einerseits. Andererseits ist Kultur gerade kein Eigentum. Sie entsteht aus anderer Kultur. Heute ist der Geniebegriff antiquiert, der davon ausgeht, dass eine Künstlerin ganz aus sich heraus bedeutende Werke erzeugt. Der kreative Akt ist immer ein Übergang und fluid.

Es gibt keine feststehenden Identitäten, schon gar keine nationalen. Es gibt nur Mischkulturen. Wer noch authentische «schwarze Kultur» vor «weissen» Aneignungen schützen will, wird der Realität kaum mehr gerecht. Freilich sollte man auch den Fehler vermeiden, eine Kultur als authentisch und eigen zu verstehen, nur weil sie einem am nächsten ist. Das gilt nicht zuletzt für die Schweizer Kultur, die wie jede andere auf vielen Traditionen und Formen beruht. Wenn es heute keine homogene Kultur von Schwarzen gibt, gibt es auch keine klar identifizierbare Schweizer Kultur.

9. Keep cool – so schwer es fällt!

So sehr die neuen Kulturverhinderer unser Freiheitsgefühl verletzen, sollten wir doch nicht ähnlich rabiat zurückschlagen und übers Ziel hinausschiessen. Dafür sind die Inquisitoren zu unbedeutend. Zwar schlagen sie mit der Rassismus-Keule wild um sich («Is racism really all you got to offer?»). Aber es bringt nichts, Gleiches mit Gleichem zurückzuzahlen und ihr eigenes Denken in die Nähe des Rassismus zu rücken, wenn sie uns noch das Menschenrecht ­nehmen wollen, uns so zu frisieren, wie wir Lust haben.

Es führt auch zu nichts, ihr Denken als völkisch zu entlarven, obwohl sich auch dafür plausible ­Gründe anführen lassen. Es lohnt mehr, in der Debatte ab und zu einen Schritt zurückzutreten und sich in ­Erinnerung zu rufen, inwiefern die ­kulturelle Aneignung bei allen Exzessen doch einst ein ernst zu nehmendes Problem darstellte.

10. Wahrt die Relationen!

Ja, wir sollten die Relationen wahren, und uns vor Augen halten, was realer Rassismus täglich an Diskriminierungen hervorbringt (gerade auch in den USA). Oder wie völkischer Nationalismus derzeit tödliche Folgen hat (etwa im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine). Dann merken wir schnell, wie klein und borniert die Welt der neuen identitären Linken ist, die auf Kosten der Kultur nun ihren Stellvertreterkrieg führen.

