Abtreibungen: Was bedeuten sie für die Frauen und Ärztinnen?

Interview Gynäkologin: «Die meisten Frauen sind nach dem Schwangerschaftsabbruch erleichtert» Die Basler Gynäkologin Sibil Tschudin hat Abtreibungen bereits vor der Fristenregelung durchgeführt. Ein Gespräch, was Abbrüche für ihre Patientinnen, aber auch für sie und ihr Team bedeuten.

Frau Tschudin, wie erleben Sie die Frauen, die Sie für einen Schwangerschaftsabbruch aufsuchen?

Grundsätzlich befinden sich Frauen mit einer unerwünschten Schwangerschaft in einer Krise. Die meisten von ihnen wünschen sich unter anderen Umständen oder zu einem späteren Zeitpunkt durchaus Kinder. Sie fechten daher oft Konflikte mit sich selber aus, wobei der Umgang damit sehr unterschiedlich sein kann. Gewisse Patientinnen wissen ganz genau, dass sie einen Abbruch wollen, wenn sie zu uns kommen. Sie haben sich bereits intensiv damit auseinandergesetzt. Andere suchen Rat und möchten vorerst mit einer Fachperson ein Gespräch führen.

Finden in allen Fällen ein Vorgespräch statt?

Ja, das ist zwingend. Aber nicht betreffend die Entscheidung der Frau, sondern im Hinblick auf die Risiken des Eingriffs. Bis Ende der 12. Schwangerschaftswoche kann die Patientin den Eingriff durchführen lassen, ohne ihre Gründe dafür näher erläutern zu müssen.

Führen Sie häufiger medikamentöse oder chirurgische Abtreibungen durch?

In der Schweiz erfolgen 80 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche medikamentös. Es kommen dafür zwei Medikamente in Tablettenform zum Einsatz. Die Frau nimmt diese ambulant im Abstand von zwei Tagen ein, was zur Abbruchblutung führt. Diese Methode kann bis neun Wochen nach letzter Periode angewandt werden. Bei einem operativen Abbruch wird die Schwangerschaft in der Regel unter Vollnarkose abgesaugt.

Wie geht es den Frauen nach einer Abtreibung?

Die meisten sind sehr erleichtert, wenn sie den Abbruch hinter sich haben. Das heisst aber nicht, dass sich nicht noch andere Gefühle bemerkbar machen können. Ein Schwangerschaftsabbruch kann durchaus eine Verlusterfahrung sein, die mit Trauer verbunden ist. Zahlreiche Studien haben aber belegt – und das ist auch meine Erfahrung –, dass Frauen in der Regel gut mit dem Schwangerschaftsabbruch umgehen können. Ganz wichtig ist, dass sie vor dem Abbruch ihren Bedürfnissen entsprechend im Entscheidungsprozess professionell beraten und begleitet werden.

In den USA hat das Oberste Gericht das Recht auf Abtreibungen gekippt. Wo sehen Sie die grössten Probleme, die nun auf die Amerikanerinnen zukommen?

Zahlreiche Frauen werden zu unsicheren Methoden greifen, indem sie sich selber – etwa via Internet – zu helfen versuchen. Das führt zu einem erhöhten Risiko, dass eine Schwangerschaft respektive ein möglicher Abbruchversuch sich negativ auf die Gesundheit der Frauen auswirkt. In den USA sind die Aufklärung und der Zugang zur Verhütung zudem alles andere als optimal. Gerade junge Frauen werden deshalb häufig unerwünscht schwanger.

Fänden Sie eine Bedenkzeit, wie dies eine Schweizer Initiative verlangt, in gewissen Fällen sinnvoll?

Nein. Wenn eine Frau den Entscheid für sich getroffen hat, muss sie ihn nicht mehr überdenken. Ist er hingegen noch nicht gefällt oder nimmt sie bei sich selber eine Ambivalenz wahr, braucht es eine wertfreie und ergebnisoffene Beratung der Patientin. Aber eine grundsätzliche Wartefrist ist nicht sinnvoll. Es braucht nicht eine von aussen vorgeschriebene Bedenkzeit, sondern ein auf die Bedürfnisse abgestimmtes Betreuungskonzept.

Eine andere Initiative will, dass Spätabtreibungen ab der 22. Woche verboten werden. Was halten Sie davon?

Das kommt selten vor: Nur fünf Prozent der Abbrüche finden nach der 12. Woche statt und davon ein ganz kleiner Anteil erst nach der 22. Woche. Das sind Ausnahmesituationen, die eine ärztliche Einwilligung brauchen. Gesetzliche Limitierungen werden diesen nicht gerecht.

Was sind die Gründe?

Es geht dabei nicht um gesunde Kinder, sondern um solche, bei denen schwerwiegende Fehlbildungen bestehen, die sehr limitierend für ihr Leben wären. Für alle Beteiligten ist in der Regel mit schwerwiegendem Leiden zu rechnen. Entscheidend sind dabei auch die Belastung und Überforderung der betroffenen Paare.

Die Initianten argumentieren auch damit, dass ein später Eingriff für das Personal sehr belasten sei. Wie ist das für Sie?

Zu diesem Zeitpunkt leiten wir eine Geburt, in diesem Fall eine Fehlgeburt, ein. Dabei sind mehrere Betreuungspersonen involviert. Am stärksten eingebunden sind die Hebammen. Es ist wichtig, dass das beteiligte Personal frühzeitig über den Eingriff informiert wird und sich seelisch darauf vorbereiten kann. Es handelt sich in der Regel um Wunschkinder, von denen sich die Eltern verabschieden müssen. Das ist sehr belastend – vor allem für die Betroffenen, aber auch für die Betreuenden. Wer in der Geburtshilfe tätig ist, weiss , dass solche Situationen zum Beruf gehören.

Sind Abtreibungen zu einem früheren Zeitpunkt für Sie ebenfalls belastend?

Einen Schwangerschaftsabbruch führt niemand «gerne» durch. Wir Fachpersonen verfügen aber über die Kompetenz, den Eingriff medizinisch korrekt durchzuführen, sodass es keine bleibenden Schädigungen bei den Betroffenen gibt. Gleichzeitig müssen wir uns immer wieder fragen: Was machen solche Eingriffe mit uns? Kommt jemand an seine Grenzen, gilt es, dies zu berücksichtigten. Es ist gewährleistet, dass niemand einen Abbruch durchführen muss, wenn er oder sie dies nicht mit dem Gewissen vereinbaren kann.

Seit zwanzig Jahren gibt es in der Schweiz die Fristenregelung. Wie hat sich seither der Umgang mit einem Schwangerschaftsabbruch geändert?

Die Fristenregelung hat sehr vieles erleichtert. Ich habe es noch miterlebt, wie zuvor für jeden Schwangerschaftsabbruch ein Gutachten notwendig war. Darin mussten wir Ärztinnen und Ärzte aufzeigen, dass der Eingriff zulässig ist. Natürlich haben wir schon damals versucht, wenn immer möglich, den Wunsch der Patientin umzusetzen.

Was machte das mit Ihren Patientinnen?

Die Frauen mussten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingung für ihren Abbruch per se kämpfen und konnten dadurch die eigene Ambivalenz nicht zulassen. Dabei trifft niemand die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch leichtfertig. Das zeigt sich darin, dass die Fristenregelung nicht zu einer Zunahme der Abbrüche geführt hat, wie dies die Gegner prognostizierten. Sie hat aber dazu beigetragen, dass allfällige Schuldgefühle in der Regel geringer ausfallen, als wenn gesetzliche Rahmenbedingungen den Frauen vermitteln, nur etwas halbwegs Legales zu machen.

