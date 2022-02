Reine Physik? Das sind die Goldformeln für den Skisport

Sportwissenschaft Swiss Ski setzt auf Physiker: Das ist die Formel für den Sieg in der Abfahrt Für Abfahrtssieger Beat Feuz hat am Montag vieles gestimmt – auch bezüglich Luftwiderstand, Temperatur oder Kurvenradius. Swiss-Ski lässt sich für solche physikalischen Faktoren an den Olympischen Spielen von einem Wissenschafter beraten. Simon Maurer Jetzt kommentieren 07.02.2022, 17.50 Uhr

Beat Feuz nutzte am Montag in der Abfahrt die Regeln der Physik ganz zu seinen Gunsten aus. Alessandro Trovati / AP

Um an den Olympischen Winterspielen zu glänzen wie gestern Beat Feuz, braucht es mehr als einen trainierten Körper und Talent. Die Sportlerelite ist leistungsmässig so nahe beieinander, dass oft wenige Hundertstelsekunden über Platz 1 oder 4 entscheiden. Jedes winzige Detail muss optimiert werden, um noch schneller zu sein. Und zwar nach allen Regeln der Physik.

Vor Feuz gewann Dominique Gisin 2014 zum letzten Mal an Olympia in der Königsdisziplin Abfahrt für die Schweiz Gold. Die Engelbergerin studierte neben ihrer Sportkarriere mit Unterbrüchen Physik an der Universität Basel und wechselte nach ihrem Rücktritt vom Skisport an die ETH, um in Astrophysik abzuschliessen. Rückblickend ist sie überzeugt, dass ihr die Physik-Kenntnisse geholfen haben: «Die Mechanik, die Gesetzmässigkeiten einer Kurve, der Trägheit und so weiter sind absolut entscheidend für den Skisport». Wichtig sei es auch, dieses Wissen mit Herzblut und Instinkt zu vermischen.

Der Dachverband Swiss Olympic sieht das gleich und hat deshalb einen Schneeforscher vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) an die Spiele in Peking mitgenommen. Der Wissenschafter analysiert jeden Tag die Schneebeschaffenheit und gibt den Ski- und Snowboardtechnikern Ratschläge, wie das Material optimal an die vorherrschenden Verhältnisse angepasst werden kann. Er hilft zudem, die richtige Linie auf der Rennstrecke zu finden und so der Konkurrenz mit Hilfe der Physik davonzurasen.

Die sportwissenschaftlichen Geheimnisse kennt auch Hansueli Rhyner, langjähriger Leiter der Gruppe Schneesport des SLF. Hier die Erklärungen zu den spannendsten Fragen:

Bei Geschwindigkeiten über 60 km/h lässt sich mit der Verkleinerung des Luftwiderstands mehr herausholen. Erklärt wird das dadurch, dass der Luftwiderstand sich aus dem Quadrat der Geschwindigkeit berechnet und so erst bei grösseren Geschwindigkeiten entscheidend wird. Hansueli Rhyner berichtet, dass Athleten sich bei diesem Effekt oft verschätzen. Sie würden zum Beispiel beim Sprung oder einer Kurve zu früh aufstehen und so Luftwiderstand generieren. Wenn sie dann Geschwindigkeit verlieren, glauben manche, das Material sei schuld. Dabei handelt es sich tatsächlich nur um einen physikalischen Effekt. Bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h dagegen hat das Gewicht einen grösseren Einfluss auf die Geschwindigkeit.

Die Höchstgeschwindigkeit erreichen Skifahrer bei Schneetemperaturen zwischen –3 und –6 Grad. Bei diesen Werten bildet sich unter den Ski der optimale Mikrofilm aus Wassermolekülen, welcher die Bretter wie auf Schmiermittel perfekt gleiten lässt. «Liegen die Temperaturen noch tiefer, verstärkt sich der Anteil an trockener Reibung, was zur Abnahme des Schmiermittels Wasser führt», erklärt Hansueli Rhyner. Wenn der Schnee wärmer ist als –3 Grad, dann bilde sich hingegen zu viel Wasser unter den Ski und es kommt zu einem Saugeffekt – wie wenn man zwei Glasplatten mit Wasser dazwischen aufei­nanderlegt und zu verschieben versucht. Das wirkt wie eine Bremse.

Für die Geschwindigkeit ist die Rauheit und die Härte der Schneeoberfläche entscheidend. Je grobkörniger der Schnee oder je rauer das Eis, desto schneller fahren die Ski. Am schnellsten ist nach dieser Regel der ältere, grobe Frühlingsschnee. Am langsamsten fährt man auf Neuschnee, weil dieser sehr feinkörnig und weich ist. Bei Wettkämpfen findet man laut Hansueli Rhyner heute meist sogenannten technischen Schnee, der zwar feinkörnig, aber auch sehr hart ist. Die Härte entsteht durch zusätzliche Präparation des Schnees mit Wasser: Die Unterlage vereist und wird sehr schnell.

Dass es den Idealtyp Skifahrer nicht gibt, beweist die unterschiedliche Konstitution der Athleten. Klar ist nur, dass die Vorzüge eines bestimmten Körpertyps stark von der Beschaffenheit der Piste und der Kurssetzung abhängig sind: Grosse, schwere Fahrer sind bei steilen und geraden Pisten im Vorteil, weil sie durch ihr Gewicht höhere Geschwindigkeiten erreichen. Der Nachteil des grösseren Luftwiderstandes ist in diesem Fall weniger entscheidend. Dies gilt besonders bei trockenem, hartem Schnee. «Wenn der Schnee aber nass ist, sind plötzlich die kleineren, leichten Fahrer bevorteilt, denn sie produzieren weniger Wasser unter dem Ski und verlieren so weniger Energie durch Reibung», erklärt Hansueli Rhyner. Bei flacheren Rennstrecken mit vielen Kurven seien ebenfalls eher leichtere Fahrer schnell, weil ihre Ski beim Richtungswechsel weniger tief in den Schnee eindringen.

Kurze Ski beschleunigen bei kleiner Geschwindigkeit schneller, lange dafür bei hohen Geschwindigkeiten. Der Vorteil der grossen Ski ist, dass sie für eine grössere Laufruhe sorgen und so weniger bremsen. Bei Wettrennen spielt dies allerdings keine Rolle, weil die Länge der Ski vorgegeben ist.

Meistens nicht. Jede Kurve führt zu einem Energieverlust und bremst ab, beschleunigen ist nicht möglich. Laut Hansueli Rhyner gibt es aber eine Ausnahme: Bei sehr tieferen Geschwindigkeiten, zum Beispiel im Slalom oder Riesenslalom, können begabte Skifahrerinnen ihren Aussenski nach vorne bewegen und so durch aktive Muskelkraft eine leicht höhere Geschwindigkeit erreichen als jemand, der den Berg gerade runterfährt.

«Bei einem engen Radius geht in der Regel mehr Geschwindigkeit verloren als bei einem weiten», so Hansueli Rhyner. Entsprechend müssen die Fahrer versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen einem kurzen, engen Radius und einem längeren, grossen. Denn bei grossen Kurven ist die Geschwindigkeit zwar höher, dafür fährt der Fahrer einen längeren Weg und steht länger auf der Kante. Rhyner sagt: «Will man sich für eine Strecke gut vorbereiten, müsste man deshalb für jede Kurve einzeln die optimale Linie berechnen.» Das ist aber kompliziert, und so kann die Physik nicht jede Frage wettbewerbstauglich beantworten. Am Schluss braucht es für den Sieg eben doch mehr als die reine Wissenschaft.

