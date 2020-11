Die Epidemie ist vorerst gestoppt, die Reproduktionszahl ist unter 1 gefallen Mit der R-Zahl wird die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung berechnet. Fällt sie unter 1, bedeutet das eine Abnahme der Neuinfektionen. Bruno Knellwolf 11.11.2020, 11.55 Uhr

Geht der R-Wert runter, sollten die Tests mit der Zeit weniger positive Fälle anzeigen. Urs Lindt / freshfocus

Was gestern von den Corona-Experten des Bundes noch als Ziel genannt worden ist, ist heute schon Realität geworden. Die effektive Reproduktionszahl, der oft zitierte R-Wert, ist unter 1 gefallen, genau genommen auf 0,97. Das ist in der ganzen Corona-Tristesse tatsächlich eine erfreuliche Meldung. Denn diese Reproduktionszahl zeigt auf, wie sich das Coronavirus in der Bevölkerung verbreitet.