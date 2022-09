Physik-Tricks und mehr Stromsparen in der Küche: Das sind die besten Tipps unserer Geniessen-Redaktion Getty Ob Herd oder Backofen: In der Küche versammeln sich etliche Energiefresser. Trotzdem ist es nicht nötig, auf Rohkost umzustellen. Es gibt viele einfache Tricks, die helfen, beim Kochen Energie zu sparen. Die fünf Lieblingstipps der Geniessen-Redaktion. Rahel Empl, Christian Berzins und Annika Bangerter Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Getty

Seit vergangener Woche dampft die Seele Italiens unter einem Deckel. Wie gefährlich das auf die Länge ist, kann sich jeder selbst ausmalen. Wenn das ganze Land etwas diskutiert, ist das jeweils medial so ergiebig wie zwei Eidgenössische Schwingfeste in derselben Woche. Den Hashtag #ComeCuocereLaPastaaFuocoSpento zusammengefasst: Italien versucht Gas zu sparen und Physiknobelpreisträger Giorgio Parisi gibt Kochtipps: Er lehrte Italien das Pastakochen neu.

Das Wasser wird, so Parisi, zum Kochen gebracht, die Pasta eingeworfen, zwei Minuten brodelt es, dann aber wird das Gas abgestellt und sogleich der Deckel auf den Topf gelegt. Man wartet zwei oder je Geschmack drei Minuten länger, als die Pasta «normal» hätte gekocht werden müssen, und giesst sie dann ab. Finito.

«Putin wird ein Bein gestellt», spottete man hier, da war man voll des Lobes, rechnete vor, dass mit der Methode 47 Prozent Energie eingespart werden. Wieder andere zeigten sich beim Bohnenkochen und meinten, sie können nicht nur Gas sparen, sondern wüssten auch, wie man Gas produziere.

Christian Berzins

Alamy

Nein, das ist kein geschmackloser Witz. Es ist sogar eine echt gute Idee, wenngleich es einen Moment dauert, bis man sich mit dem Gedanken angefreundet hat. Fisch aus dem Geschirrspüler funktioniert, da das Gerät mit einem Dampfgarer verglichen werden kann.

Das Ergebnis, so verrückt es klingt, wird erst noch besser als aus der Pfanne oder dem Ofen: Die hohe Luftfeuchtigkeit und die konstante Temperatur sorgen dafür, dass der Fisch saftig bleibt und seinen Geschmack behält, weil er im eigenen Sud gart. Mehr noch, damit spart man ordentlich Strom: Die volle Spülmaschine läuft ja sowieso, da kann doch gleich noch ein Fischchen mitschwimmen.

Voraussetzung fürs Gelingen des Gerichtes ist aber, das Stück zuvor luftdicht zu verpacken, zum Beispiel mit Alufolie. Wer kein Risiko eingehen will, setzt aufs Vakuumieren. Zuvor lassen wir die Fantasie walten, zum Beispiel so: Ein Stück Fischfilet mit Zitronensaft beträufeln und mit Kräutern nach Belieben würzen. Auf die zur Schale geformten Alufolie setzen, mit Gemüsewürfeln bedecken. Zum Schluss wenig Olivenöl darüber – und ab in den Ofen... äh, in die Spülmaschine.

Rahel Empl

Imago

Couscous ist ein Lebensretter. Ohne heisses Wasser lässt er sich selbst dann zubereiten, wenn Regentropfen aufs Zeltdach trommeln und die letzten Flämmchen aus dem Gaskocher verglimmt sind. Der Griess ist anspruchslos, er quillt auch mit kaltem Wasser. Das dauert bloss etwas länger (zirka 30 bis 40 Minuten). Wer mit leichtem Gepäck auf Reisen ist, kann nun Oliven, Nüsse und Dörrtomaten klein schneiden, alles mischen und mit etwas Öl, Essig, Salz und Pfeffer zu einem leckeren Salat würzen.

In der Küche lässt sich etwa Melonen-Couscous zubereiten, das gänzlich ohne Wasser auskommt. Der Griess quillt durch den Fruchtsaft. Für den Salat braucht es 100 Gramm Couscous und zwei Melonen. Das Fruchtfleisch einer Frucht pürieren. Zwei Esslöffel Zitronensaft und etwas -schale dazugeben und unters Couscous mischen. 20 Minuten zugedeckt quellen lassen. Die zweite Melone klein schneiden, 500 Gramm Cherry-Tomaten vierteln und beides mit zwei Esslöffeln Olivenöl mischen. Einige Pfefferminzblätter klein schneiden. Alles mischen und mit Salz und Pfeffer würzen, Feta darüber streuen.

Annika Bangerter

Getty

Instantnudeln haben einen schlechten Ruf. Mit dem heissen Wasser aus dem Teekocher übergossen, schwimmen sie in einem Glutamatbad. Dabei lässt sich mit ebenso wenig Energie eine leckere Mahlzeit kreieren, die zudem sättigt und auch keine Blähungen hervorruft: ein Glasnudel-Salat. Die dünnen Reisnudeln müssen nicht im kochenden Wasser auf einer Herdplatte weich gekocht werden, sondern können mit dem heissen Wasser aus dem Teekocher übergossen werden. Dieser braucht fast zweimal weniger Strom als ein Kochtopf auf dem Herd.

Die Nudeln dann im heissen Wasser einige Minuten ziehen lassen. Inzwischen frisches Gemüse wie Gurken, Peperoni oder Karotten in feine Streifen und Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Räuchertofu kann in der Regel roh gegessen werden und verleiht dem Salat, in Würfel geschnitten, eine schön aromatische Note. Als Dressing je zwei Esslöffel dunkles Sesamöl und Sojasauce mit gepresstem Knoblauch und dem Saft einer Limette mischen. Koriander und Thai-Basilikum zerzupfen und mit grob gehackten ungesalzenen Erdnüssen über den Salat streuen.

Annika Bangerter

Getty

Rückblickend war es ziemlich stumpfsinnig, den Backofen stets vorzuheizen. Seit der Energiekrise verzichten wir darauf, denn damit kann bis zu 20 Prozent Energie gespart werden. Das ist allerhand. Und die Pizza, die Moussaka oder der Braten werden auch so vorzüglich. Das «Gspüri» und ein wacher, prüfender Blick helfen beim Entscheid, wann das Gericht genussfertig ist. Viel länger als mit Vorheizen dauert die Backzeit jedenfalls nicht. Man kann von fünf Minuten plus ausgehen. Mutige schalten den Ofen ausserdem schon vor Ende der Backzeit ab und nutzen die Restwärme.

Beim Kuchenbacken ist das wiederum eine andere, kompliziertere Geschichte. Da kommt es oftmals auf eine ganz konkrete Backdauer und konstante Temperatur an. Noch lässt sich in den Weiten des Internets kein Rezept für den Schokokuchen finden, das auch ohne Vorheizen auskommt. Wünschenswert wäre es. Die Recherche hat aber ergeben, dass die Zubereitung von Hefekuchen, Kuchen aus Mürbeteig und Tartes auch ohne Vorheizen funktioniert. Probieren wir’s aus, ganz nach der wagemutigen Devise: trial and error.

Rahel Empl

