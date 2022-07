Der Oleander erobert die Schweiz – die Pflanze steht für die Mediterranisierung unseres Alltags Getty Nicht nur die Temperaturen steigen hierzulande auf Niveaus, die wir früher bloss aus den Ferien im Süden kannten. Unser gesamter Alltag wird mediterraner, ebenso die Flora und Fauna. Sinnbildlich dafür steht der Vormarsch des Oleanders – einer Pflanze aus dem Mittelmeerraum, die schon halbe Armeen zur Strecke gebracht hat. Bruno Knellwolf 0 Kommentare 23.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Dieses Gefühl des endlosen blauen Himmels, der genüsslichen Lange­weile beim Rauschen des Meeres. Kein Song drückt das besser aus als Italiens Hymne. Nicht die des Landes, sondern Adriano Celentanos «Azzurro». So singt der Barde «Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me» von diesem nicht enden wollenden blauen Nachmittagen am Mittelmeer und später: «Cerco un po’ d’Africa in giardino, tra l’oleandro e il baobab». Ein Stück Afrika im Garten zwischen Oleander und Baobab.