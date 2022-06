Debatte In unserem Hang Trinkgeld zu geben, zeigt sich auch unsere Scham, bedient zu werden Das Trinkgeld ist eine heilige Kuh: Wer es nicht gibt, ist ein Geizhals und gilt als schlecht erzogen. Wer will das schon. Aufgestellte Regeln können ein Richtwert sein, aber die Frage ist: Wie kam es zu diesen Regeln? Und wem nützen sie am Ende? Bisweilen dem Gast – und das ist gut so. Christian Berzins Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

In Griechenland sind die Restaurant- und Hotelpreise gegenüber der Vor-Pandemie um rund 20 Prozent gestiegen. Imago

Das Ferienglück verleitet die Menschen zur Grosszügigkeit, zum Trinkgeldgeben: Und so wird in Italien und in anderen Tourismusdestinationen mehr auf dem Tisch gelassen als dort, wo keine Touristen hinkommen.

Bisweilen fühlt sich schon die eine Stunde im Bahnhöfli im heimischen Dorf wie eine Woche Urlaub an und wir öffnen grosszügig unser Portemonnaie. Die Stange Bier an einem heissen Abend kann Wirkung zeigen wie ein Drink am Strand von Marokko. Die Sonne in Mandach taucht dann genauso spektakulär in die Wälder wie jene in Essaouira ins Meer. An einem solchen Ort jenen Menschen glücklich zu machen, der mir das Bier bringt, macht froh.

Sind 1000 Franken Trinkgeld pro Monat normal?

Kein Wunder, erntete ich böse Kritik auf meinen Artikel vom letzten Samstag. Ich hatte geschrieben, wie eigenartig es sei, dass die Mitarbeiter in der Gastro-Branche nur mit Almosen überleben können. Und da es sich beim Trinkgeld-Geben um einen persönlichen Akt handle, der auch mal Ärger bringen kann, schlussfolgerte ich, es sei einfacher, keines zu geben.

Vielleicht war das naiv gedacht. Aber ist es der beste Grund, Trinkgeld zu geben, da es einfach dazugehört wie vermeintlich der Parmesan auf die Pasta? Zu oft belohnen wir damit gar nicht das Personal, sondern geben es aus schlechtem Gewissen, weil es das Gegenüber so will, weil «man» es einfach so macht.

Für die Gastro-Branche ist es gut, dass hierzulande viele genügend Geld haben und einen Obolus auf den Tisch legen. Die Frage in der Branche lautet nicht, ob, sondern wie viel.

In der Luzerner Ausgabe dieser Zeitung erzählte der lokale Gastro-Präsident, dass eine Servicekraft im Monat 1000 Franken hinzuverdienen könne. Mit der Aussage machte er viel Werbung für den Beruf und gab auch einen Hinweis ans Personal, alle Trinkgeld-Tricks möglichst gut auszuspielen.

Es bleibt die Frage, warum wir gerade im Gastronomiebereich gegenüber dem Personal so grosszügig sind, wo wir doch gerne klagen, sobald der Kaffee zehn Rappen teurer wird.

In unserem Hang, Trinkgeld zu geben, zeigt sich auch unsere Scham, bedient zu werden. Besonders ausgeprägt zeigt sie sich in Ländern, wo im Durchschnitt gute Löhne bezahlt werden und wo man unabhängig der Parteizugehörigkeit im Innern sozialistisch geprägt ist: bei uns.

Die Scham, sich die Schuhe putzen zu lassen

Die Putzfrau kommt zwar, aber keiner sieht sie mehr, der Schlüssel ist hinterlegt. Aber sobald jemand uns gegenüber steht, der etwas mit seinem Körper und seinen Händen für uns tut, etwas, das wir im Prinzip auch alleine tun könnten, sind wir im Verborgenen unangenehm berührt.

Wäre diese Scham nicht so gross, würde es auch bei uns Schuhputzer geben: Aber man meint leider, es sei entwürdigend, jemandem den dreckigen Lederschuh hinzustrecken. Eher geben die Schweizer in Indien dem Schuhputzer einen Almosen. Schade, er würde sein Geld bestimmt gerne Schuhe putzend verdienen.

Einst beim Rikscha-Fahrer in Delhi handelte ich wie ein marokkanischer Kamelverkäufer um den Preis, senkte ihn um zwei Drittel auf marktgerechte 50 Rappen – und gab dann, als der Fahrer verschwitzt am Ziel ankam, da es auch noch Koffer zu transportieren gab, den ursprünglich verlangten Preis. Es war die Scham vor dem armen Mann und seiner Arbeit.

Aber diese Scham habe ich vor Servicepersonal nicht? Ich gehe ins Restaurant, damit ich bedient werde, damit ich mir das Essen nicht selber am eigenen Herd oder noch schlimmer am Buffet holen muss, damit ich geniessen kann. Und dafür bezahle ich in der Schweiz meistens viel Geld.

Die Schweizer Gastronomie verdient an mir überdurchschnittlich gut, gebe ich doch mehr als doppelt so viel wie die 200 Franken, die Bars und Restaurants pro Schweizer und Schweizerin pro Monat erhalten, aus. Und somit verdient indirekt auch das Personal, schliesslich ist das Trinkgeld inbegriffen.

