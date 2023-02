Kochen wir bald ohne Teflonpfannen? Fünf EU-Länder fordern Verbot

David gegen Goliath Kochen wir bald ohne Teflonpfanne? Wie der lange Kampf eines Anwalts gegen einen Chemiegiganten zu einem Verbot führen könnte Fünf EU-Staaten möchten per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) verbieten. Diese werden in Alltagsprodukten wie Teflonpfannen oder Zahnseide verarbeitet und gelten als schädlich. Dass die EU über ein Verbot diskutiert, ist auch einem Anwalt zu verdanken. Aylin Erol Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben Teflonpfannen Kratzer, können die schädlichen PFAS, die in Teflon verarbeitet werden, im Essen landen. Bild: Chris Iseli / WYS

Sie sind in unserem Backpapier, im Raclette-Pfännli und unseren Kleidern: per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS. Der Stoff ist in der Industrie aufgrund seiner antihaftenden, wasserfesten und hitzebeständigen Eigenschaften sehr beliebt. So sorgt PTFE, eine Form von PFAS, bei Teflonpfannen dafür, dass das Essen nicht anbrennt und sich die Pfanne leicht abwaschen lässt.

PFAS sind aber nicht nur praktisch, sondern auch potenziell gefährlich. Fünf EU-Staaten sprechen sich deshalb für ein Verbot von PFAS-Chemikalien in Europa aus. Ihr Vorschlag, den sie am 7. Februar der Europäischen Chemikalienagentur ECHA vorgelegt haben, sieht vor, in den nächsten 12 Jahren sämtliche PFAS schrittweise zu verbieten. Würde das zustandekommen, wäre es das umfassendste Verbot von Chemikalien, das in Europa jemals verhängt wurde. Davon betroffen wäre auch die Schweiz.

Krebs und Nierenschäden wegen PFAS?

Martin Scheringer, Umweltchemiker an der ETH Zürich, fände ein PFAS-Verbot wichtig und richtig. «Aber eigentlich ist es schon viel zu spät», sagt Scheringer. Seit 15 Jahren forscht er zu diesen Stoffen und sagt:

«Wegen PFAS sind Menschen bereits schwer erkrankt und auch gestorben.»

Martin Scheringer, Umweltchemiker an der ETH Zürich. Bild: PD

Eine Metastudie von 2021 aus über 200 bestehenden Studien besagt etwa, dass mit PFAS im Körper das Risiko steigt, an Hodenkrebs zu erkranken. Aber auch die Verminderung der Spermienzahl bei Männern oder die Schädigung der Schilddrüse, Leber und Niere wird mehrfach mit PFAS in Verbindung gebracht. Die Stoffe nehmen dabei unterschiedlich auf den Körper Einfluss. So legen einige Studien etwa nahe, dass PFAS mit Proteinen im Blut interagieren.

Hinzu kommt: Die PFAS-Konzentration auf der Erde wächst stetig an, da sie sogenannte «ewigen Chemikalien» sind. Das heisst, sie sind in der Umwelt nicht abbaubar – überhaupt nicht. Selbst das verpönte Plastik kann im Vergleich in der Natur besser abgebaut werden. Eine Plastikflasche braucht für den kompletten Abbau etwa 450 Jahre. In 450 Jahren wird dasselbe PFAS, das heute in die Umwelt gelangt, noch immer zirkulieren.

Seit 20 Jahren gibt es Beweise für ihre Schädlichkeit

Inzwischen gibt es über 4000 verschiedene Formen von PFAS, die unterschiedlich verwendet werden. Auch gelten manche als gefährlicher als andere. Sie alle haben aber eines gemeinsam, wie Scheringer ausführt: «Je mehr von ihnen freigesetzt werden, desto höher ist das Risiko, durch sie zu erkranken.» Selbst wenn ab heute also nur noch «weniger schädliche» PFAS verwendet würden, würden sich diese Stoffe in der Natur und im Menschen anreichern.

Kann ich meine Teflonpfanne noch verwenden? Das sagt der Experte. «Angst muss man grundsätzlich keine haben, wenn man noch mit der Teflonpfanne kocht», sagt Martin Scheringer. In direkten Kontakt mit PFAS komme man höchstens, wenn man die Pfanne zu stark erhitze und das Teflon zu rauchen beginnt. Diese Dämpfe sollte man auf keinen Fall einatmen. Auch von der weiteren Nutzung einer beschädigten Teflonpfanne, etwa wenn sie tiefe Kratzer hat, rät Scheringer ab, da PFAS so ins Essen geraten könnten. Intakte Pfannen müssen also nicht entsorgt werden. Am besten kauft man keine neuen Teflonpfannen und achtet auch sonst bei Konsumgütern wie Kleidung, Kosmetika und Küchenmaschinen auf fluorfreie Produkte. Allerdigns sind solche aktuell noch schwer zu finden und andere Pfannen teurer oder schwerer. Outdoorjacken ohne PFC sind nicht so lange wasserdicht. An Alternativen wird noch geforscht. (aye)

Gemäss Scheringer hat die Wissenschaft schon seit über 20 Jahren Beweise dafür, wie schädlich die Stoffe sind. Passiert ist weltweit auf politischer Ebene aber nur wenig. Dass ein PFAS-Verbot nun auf der Agenda der EU steht, hängt auch mit einem Gerichtsfall in den USA zusammen, der 2017 international für Aufmerksamkeit sorgte.

Anwalt gegen Chemiegigant: David gegen Goliath

Die Geschichte von Anwalt Robert Bilott, der den Chemiegiganten DuPont verklagt, liest sich wie der Kampf von David gegen Goliath. 1998 wird Bilott von einem Bauern aus Parkersburg in West Virginia kontaktiert, weil Hunderte seiner Rinder verendet sind. Der Landwirt glaubt, dass eine nahe gelegene Mülldeponie von DuPont für die Todesfälle verantwortlich ist.

Robert Bilotts Kampf gegen DuPont erschien 2019 auch als Hollywood-Verfilmung.

Es stellt sich heraus, dass auf der Mülldeponie die PFAS-Substanz PFOA entsorgt wird und diese ungefiltert ins Grund- und schliesslich ins Trinkwasser der Region gelangt. Um zu beweisen, welchen gesundheitlichen Risiken DuPont die 70’000 Einwohnerinnen und Einwohner aussetzt, führt Bilott eigene Wasser- und Bodentests durch.

Ausschnitt aus dem Film «Dark Waters», in dem Mark Ruffalo den Anwalt Robert Bilott verkörpert. Bild: Mary Cybulski

2001 kommt es zur ersten Sammelklage, welche DuPont 2004 mit einem Vergleich beendet: Der Konzern erklärt sich bereit, bei seinen Werken Filteranlagen einzubauen, eine Entschädigung von 70 Millionen Dollar zu zahlen und eine wissenschaftliche Studie zu finanzieren, welche untersuchen soll, ob es einen «wahrscheinlichen Zusammenhang» zwischen PFOA und verschiedenen Krankheiten gibt.

2017: Durchbruch vor Gericht

Dank der hohen Teilnehmerzahl an der Studie durch die Betroffenen kann 2011 bewiesen werden, dass ein «wahrscheinlicher Zusammenhang» zwischen PFOA und verschiedenen Krankheiten, etwa Nieren- und Hodenkrebs, existiert. Diese Beweise nutzt Bilott, um im Namen von Einzelpersonen und Gemeinden eine Reihe von Klagen einzureichen. 2017 kommt es schliesslich zu einem weiteren Vergleich und DuPont zahlt den Klägerinnen und Klägern 670,7 Millionen Dollar.

Für den Bauern, der Robert Bilott ursprünglich kontaktiert hatte, kam diese Zahlung zu spät. Er starb 2009 an einem Herzinfarkt. Robert Bilott führt den Kampf gegen Konzerne, die mit PFAS Grundwasser verschmutzen, jedoch fort. Auf Anfrage sagt er, dass ihn die Nachricht über ein mögliches PFAS-Verbot in der EU überrascht habe. Er habe viele Jahre beobachtet, wie seine Bemühungen, dass angemessene Schritte zum Schutz der Öffentlichkeit unternommen würden, immer wieder blockiert wurden.

«Aber vielleicht haben wir jetzt endlich den Punkt erreicht, an dem die Wahrheit nicht länger vertuscht oder ignoriert werden kann.»

Auch Martin Scheringer sagt, Robert Bilott habe viel bewegt: «Die Sammelklagen bedeuteten einen Dammbruch.» Es sei jedoch nicht so, als hätte die Wissenschaft nicht ebenfalls auf die Problematik von PFAS aufmerksam gemacht. So etwa 2015, als 200 Wissenschafterinnen und Wissenschafter die Madrider Erklärung unterzeichneten, die den Ersatz aller PFAS fordert.

PFAS wäre in Produkten oft nicht nötig

Auch hierzulande gelangen «ewige Chemikalien» ins Grundwasser. So ist die PFAS-Konzentration etwa in der Umgebung von Feuerwehrübungsplätzen erhöht, da sich die Stoffe in Löschschäumen finden lassen.

Kann die Industrie vielleicht einfach nicht auf einen anderen Stoff umschwenken? Gerade in der Medizin gibt es oft noch keine anderen Stoffe, die PFAS ersetzen könnten, beispielsweise in Schutzkleidung oder Dialysegeräten. «In vielen anderen Fällen wäre die Verwendung von PFAS aber nicht notwendig», findet Scheringer, «etwa bei Outdoorjacken, Zahnseide oder eben Pfannen.»

Geschmeidige Ski: Das wünschen sich zu dieser Jahreszeit alle Skifahrerinnen und Skifahrer. Bild: Karl-Josef Hildenbrand / DPA

Allerdings müssen Konsumentinnen und Konsumenten bei Produkten ohne PFAS Qualitätseinbussen hinnehmen. Das zeigt das Beispiel Ski. Die International Ski Foundation und die Internationale Biathlon Union beschlossen für alle Skidisziplinen ab der Wintersaison 2021/22 ein Verbot aller PFAS-haltigen Skiwachse. Der Chemiker und Molekularbiologe Peter Bützer analysierte 2021 daraufhin den Nutzen von fluorhaltigen Skiwachsen beim Langlaufen im Verhältnis zum Schaden, der angerichtet wird.

Sein Fazit: Einen besseres Gleitmittel als PFAS-haltiges Wachs gibt es nicht, aber weil seine Schädlichkeit erwiesen ist, müsse es trotzdem ersetzt werden. So ähnlich könnte es auch bei anderen Produkten aussehen. Darauf angesprochen meint Scheringer, dass es bei der Diskussion rund um ein umfassendes PFAS-Verbot nicht um die Frage der Qualität oder Annehmlichkeit gehe. Denn: «Die höhere ‹Performance› von PFAS in manchen Anwendungen rechtfertigt in keiner Weise die extremen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen, die daraus erwachsen.»