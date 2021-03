Das System Obama Millionen-Deals im vermeintlichen Ruhestand: Wie die Obamas ihre politische Botschaft genial vermarkten Keystone Michelle und Barack Obama sind brillante Geschichtenerzähler. Nach ihrem Auszug aus dem Weissen Haus haben sie ihr Talent in viel Geld verwandelt. Als Filmproduzenten, Podcaster und Autoren wollen sie die Welt verändern. Julia Stephan 13.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Nächste Woche startet auf Netflix eine Kinderkochshow mit prominenter Hauptbesetzung. In «Waffel und Mochi» klärt eine gut gelaunte Michelle Obama in zartblauer Kochschürze und assistiert von zwei hysterisch piepsenden Plüschtierchen die globale Jugend auf über gute Ernährungsgewohnheiten.

Setzt sich für gesunde Ernährung ein: Michelle Obama in ihrem neuen Film Youtube

Michelle Obama setzt damit ihr gesellschaftliches Engagement gegen Übergewicht bei Kindern, das sie schon als ehemalige First Lady umtriebig verfolgt hatte, scheinbar mühelos im Unterhaltungssektor fort. Und natürlich wird alles, was die Obamas anpacken, in süffige Geschichten verpackt. Geschichten von wertvollen Nahrungsmitteln, die sich Obama und ihre plüschigen Freunde auf der ganzen Welt erzählen lassen.

Seit der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der die Welt als begnadeter Redner für sich wie kein anderer einzunehmen wusste, und seine rhetorisch nicht minder begabte Frau ­Michelle 2017 das Weisse Haus verlassen haben, finden sie nur noch selten deutliche Worte zur politischen Gegenwart. Als Barack Obama im Wahlkampf von Joe Biden seinen Amtsnachfolger Trump in einer Rede verbal direkt attackierte, kam das einer Sensation gleich. Haben die Obamas ihre Lust an der Politik verloren?

Nicht unbedingt. Während George W. Bush sich damit begnügt, mit Ölbildern von Kriegsveteranen, Staatsoberhäuptern und Katzen sein kriegerisches Erbe ad acta zu legen, während andere Ex-Präsidenten in Betätigungen wie im Gärtnern oder in der Landwirtschaft ihren Seelenfrieden fanden, scheinen die Obamas nur ihr Betätigungsfeld von der Politik in die Unterhaltungsindustrie verlegt zu haben. Ihre Mission haben sie dabei immer im Blick.

Millionen-Deals für Ex-Präsidenten sowie Prinz Harry und Meghan Ältere Generationen von US-Präsidenten haben mit Memoiren, Reden und Stiftungsarbeit das politische Erbe ihrer Amtszeit veredelt. Wer heute etwas auf sich hält, wird Content-Producer. Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea haben eben erst eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet. Als erstes Projekt geplant ist eine Doku-Serie in Anlehnung an ihr gemeinsam geschriebenes Buch über mutige Frauen «The Gutsy Women». Man wolle die «Stimme von Menschen hörbar machen, die im Stillen die Welt verändert haben», gab Hillary Clinton der «Washington Post» zu Protokoll. Die Serie wird bei Apple+ ausgestrahlt. Der Konzern hatte Hillary Clinton bereits im Präsidentschaftswahlkampf finanziell unterstützt. Derweil inszeniert sich Ehemann Bill Clinton in der Ankündigung seines neuen Podcasts «Why Am I Telling You This?» als grosser Zuhörer, der – besser hätten es Barack und Michelle Obama nicht sagen können – an die einende Macht von Geschichten glaubt. Dass die Produktionsfirmen prioritär der Wertevermittlung dienen, offenbaren die Firmennamen: Während die Obamas mit «Higher Ground» höhere Beweggründe verfolgen, geht es den Clintons mit der Produktionsfirma «Hidden Light Produc­tions» in erster Linie darum, übersehene Lichtgestalten in der Ge­sellschaft mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Auch Trumps Ex-Vize Mike Pence, kündigte einen Videopodcast für die konservative Gruppe Young America’s Foundation an. Und selbst Prinz Harry und Herzogin Meghan haben nach ihrem Ausstieg aus der «Firma» bei Netflix einen Vertrag über 100 Millionen Dollar unterzeichnet. Die Projekte ihrer neuen Produktionsfirma sollen «Hoffnung» vermitteln. (jst)



Millionendeal mit Netflix: Filme mit Bildungsauftrag

2018 gründete das Paar die Filmproduktionsfirma Higher Ground und schloss mit dem Streamingdienst Netflix einen Mehrjahresvertrag ab. Er soll ihnen einen achtstelligen Millionenbetrag beschert haben. Mit mehr als 200 Millionen Abonnenten weltweit ist Netflix eines der mächtigsten Sprachrohre des Kultursektors.

Für die Plattform, die das Thema Diversität zum Geschäftsmodell erhoben hat, sind die Obamas die perfekten Botschafter. Denn mit ihren Dokfilmen, Biopics, Serien und Literaturverfilmungen wollen sie nicht nur unterhalten und inspirieren. Sie wollen für ihre Zuschauer eine Art Bildungsangebot schaffen. Themen wie Rasse, Klasse und Bürgerrechte sollen in den geförderten Projekten thematisiert werden.

Idealismus und wirtschaftliches Kalkül finden so auf wundersame Weise zueinander. Denn ein Angebot, das Minderheiten anspricht, erschliesst auch neue Publikumssegmente. Ein Fakt, den ironischerweise schon die Macher von Donald Trumps Reality-Show «The Apprentice» für sich erkannten. Das Format, das Trump anfang der 2000er-Jahre zum Medienstar machte, rekrutierte viele seiner Kandidatinnen und Kandidaten aus der Latino-Community, stellte Schwarze und Frauen ins Rampenlicht, was die Vermarktung der Show begünstigte.

Trump gab in seiner Sendung vor, bei ihm könne es jeder schaffen, der hart arbeitet. Keystone

Das Mantra von der sinnstiftenden Geschichte

Die Obamas dürften ihr Diversity-Bekenntnis allerdings kaum aus Kalkül getätigt haben. Dafür ist ihr Engagement für Minderheiten zu glaubwürdig. Doch der Grat zwischen Selbstvermarktung und Weltverbesserung bleibt schmal. Das erste Obama-Projekt, der 2019 veröffentlichte Dokfilm «American Factory», zeichnet am Beispiel einer stillgelegten General-Motors-Fabrik im Rust Belt, die von einer chinesischen Firma zu neuem Leben erweckt wird, die Komplexität des globalen Wirtschaftsmarktes nach. Ob der sehenswerte Film ohne das Engagement der Obamas einen Oscar erhalten hätte, ist schwer zu sagen.

Der Film zeigt: die amerikanische Lebensrealität ist für viele sehr hart. Youtube

Obwohl er sich einer klaren Wertung entzieht, interpretierten Kritiker «American Factory» als indirektes Statement der Obamas auf Trumps Versprechen, den Rust Belt mit einfachen Rezepten wieder zum Blühen zu bringen. Die Schirmherrschaft der Obamas verstärkt die Tendenz, Inhalte auf Netflix nur noch als Parteiprogramm einer linken Elite zu lesen.

Der Vielleser Obama, der auf Twitter und in Zeitungen Lese- und Musiklisten publiziert und der «New York Times» gegen Ende seiner Amtszeit verriet, welche literarischen Werke ihn durch sein politisches Amt getragen haben, veröffentlichte letztes Jahr den ersten Teil seiner Biografie. «Ein verheissenes Land» ist mit rund 800 Seiten die umfangreichste Rückschau eines US-Präsidenten. Logisch, brauchte der passionierte Redenschreiber, der in seiner Jugend auch Kurzgeschichten verfasst haben soll, keinen Ghostwriter.

Seine Frau hatte 2018 mit ihren Memoiren «Becoming» vorgelegt und ebenfalls einen Weltbestseller gelandet.

Geschätzt 65 Millionen US-Dollar liessen sich die Obamas für den Deal mit dem Verlagshaus Penguin Random House auszahlen. «Becoming» wurde mit dem gleichnamigen Dokfilm, der Michelle Obama auf ihrer Promotiontour begleitet, letztes Jahr auf Netflix weitervermarktet. Und auch in «Becoming» wird Michelle Obama nicht müde, den sie bewundernden schwarzen Studentinnen zu erzählen, wie sehr sie in deren Biografien ihre eigene Geschichte gespiegelt sehe.

Das Mantra von der Sinn stiftenden, verbindenden Erzählung wird auch im letzten Jahr lancierten «Michelle Obama Podcast» pausenlos wiederholt. In der ersten Folge sitzen sich Michelle und ihr Mann als Paar gegenüber. Die Absicht ist klar: Die sorgfältig rekonstruierte Geschichte ihrer Liebespaarbeziehung soll auf der Mikroebene den Wertekanon widerspiegeln, für den die beiden öffentlich einstehen.

Im kürzlich veröffentlichten Podcast von Barack Obama mit der Musikikone Bruce Springsteen kommt es zu ähnlichen rührseligen Szenen, wenn der schwarze «Chief» und der weisse «Boss» ihre Biografien auf Gemeinsamkeiten abklopfen und Obama seinen Freund in dessen Studio fragt: «Wie finden wir wieder zu einer verbindenden Geschichte?»

«Storytelling», das sich falsch anfühlt

Bei so vielen perfekten Freundschafts- oder Paargeständnissen wird man den Eindruck nicht los, dass jedes von ihnen eine aufwendige Postproduktion erfahren hat. Dass die Obamas auch schon Paartherapeuten zu Rate zogen, wird ebenso ausgeblendet wie der Fakt, dass Bruce Springsteen und Barack Obama eben nicht nur einfache Kerle sind, sondern schon gemeinsam Ferien auf einer Luxusjacht gemacht haben.

Obama verlieh Springsteen 2016 die Presidential Medal of Freedom – eine der beiden höchsten Auszeichnungen der USA. Keystone

Trotzdem gelingt es diesem Paar in Film, Buch und Ton ihre komplexen Gedanken zu den Problemen unserer Zeit fast wirkungsvoller unterzubringen als in der Politik, wo die einfachen Lösungen von Populisten besser verfangen und Reden am Handeln gemessen wird.

Womöglich hatte der Amerikanist George Blaustein recht, als er 2017 in einem Essay schrieb, man müsse Obama nicht als Politiker, sondern als Erzähler verstehen, der die Erlebnisse anderer in Geschichten verwandle, die eine «höhere Wahrheit» enthalte. Blaustein diagnostizierte schon damals eine gewisse Bedeutsamkeitserschöpfung bei Obamas politischen Reden. Nach zwei Autobiografien und zwei Podcasts scheint sich diese Gefahr zu wiederholen. Blaustein formuliert es so: «Wie Countrymusik auch, fängt dieses ganze Storytelling irgendwann an, sich falsch anzufühlen, wenn man zu viel davon hört.»

