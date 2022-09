Das grosse Geschäft mit der HA-Säuglingsmilch

Säuglinge Diese Milch schenkt ein: Das grosse Geschäft mit der Babynahrung Jahrelang haben die Hersteller damit geworben, dass HA-Säuglingsmilch, ­ deren Proteine speziell gespalten werden, das generelle Allergierisiko der ­Kleinsten ­senke. Doch dafür fehlen die Beweise. Nun greifen die Behörden ein. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Die beste Allergieprävention ist die Muttermilch. Wird ein Baby nicht (mehr) gestillt, reicht eine herkömmliche Säuglingsmilch. Bild: Steven Errico / Digital Vision

Für Allergie geplagte Familien klingt es verlockend. Eine Säuglingsmilch, die das Allergie­risiko verringert. Erbrechen, Durchfall, Asthma oder Ekzeme: Um dies dem Baby zu ersparen, blättern Eltern gerne etwas mehr hin. Das weiss auch die Lebensmittelindustrie. Jahrzehntelang haben die Produzenten von Säuglingsmilch behauptet, dass ein bestimmtes Herstellungsverfahren Allergien bei den Kleinsten reduzieren würde. Und zwar nicht nur bei Milch­allergie, sondern generell.

Die Rede ist von der sogenannten hypoallergenen Säuglingsnahrung oder auch HA-Milch. Bei dieser Milch werden Proteine teilweise aufgespalten, was gemäss Hersteller das Allergierisiko bei anfälligen Kindern senken soll. Nur: Für diese Behauptung fehlt bis heute der wissenschaftliche Nachweis.

Dass die HA-Milch nichts bringt, wissen nicht einmal alle Kinderärzte. Und empfehlen sie. Geschweige denn haben Eltern dieses Wissen, wenn sie im Laden stehen und etwas von «Allergie-Prävention» lesen.

Als «irritierend» bezeichnet Christian Braegger vom Kinderspital Zürich denn auch diese Werbeversprechen. Er ist Präsident der Ernährungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie. Diese hat bereits 2017 in ihrer Empfehlung für Säuglingsernährung auf den ungenügenden wissenschaftlichen Nachweis der Produkte hingewiesen.

So haben Übersichts- und Metaanalysen entweder eine nur «sehr limitierte Evidenz» zur Vorbeugung von Allergien in den ersten sechs Lebensmonaten gezeigt oder lediglich einzelne geringe, jedoch nicht statistisch signifikante Effekte, weshalb die Ernährungskommission solche Produkte seitdem nicht empfiehlt.

Eine herkömmliche Säuglingsmilch reicht

Die beste Allergieprävention sei die Muttermilch, sagt Braegger. Wird ein Säugling aber nicht (mehr) gestillt, reiche eine herkömmliche Säuglingsmilch – auch für Kinder aus vorbelasteten Familien. «Alle Spezialan­gaben wie beispielsweise eine Milch für ein empfindliches Bäuchlein oder für ein gutes Sättigungsgefühl am Abend sind in erster Linie Marketingversprechen», sagt der Pädiater.

An der ständigen Weiterentwicklung von Muttermilch­ersatzprodukten sieht er grundsätzlich nichts Negatives. Im Gegenteil: Die Produkte seien heute viel besser, sagt er. «Wollen die Hersteller allerdings einen gesundheitlichen Nutzen wie eine Allergieprävention geltend machen, müssen sie dafür vorgängig den Beleg liefern.»

In der EU überprüft und bewilligt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) solche Gesuche. Bezüglich der Säuglingsanfangsnahrung übernimmt die Schweiz deren Entscheide. Der HA-Milch schob die Efsa im vergangenen Jahr einen Riegel vor: Sie verbot die Werbung mit der angeblichen Allergieprävention, solange die Wirksamkeit der einzelnen Produkte nicht nachgewiesen und behördlich bewilligt ist.

Fehlannahmen und ein wissenschaftlicher Betrug

In EU-Ländern wie Deutschland sind seit dem Stichtag Mitte Februar die HA-Säuglingsmilchprodukte aus den Regalen der Supermärkte und Drogerien verschwunden. In der Schweiz hingegen nicht. Hier gilt noch eine Übergangsfrist, teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) auf Anfrage mit. Zwar sei die HA-Werbung seit Mai 2021 hierzulande ebenfalls nicht mehr erlaubt, allerdings dürften die Produkte, die vor diesem Datum produziert worden sind, noch verkauft werden. Denn Säuglingsanfangsmilch ist gemäss BLV bis zu 18 Monaten haltbar.

Wie ist es jedoch möglich, dass sich über Jahrzehnte dieser Markt etablieren konnte? «Das geht auf eine frühere Fehlannahme zurück», sagt Braegger. Es herrschte dabei die Meinung vor, dass eine Vermeidung von möglichen allergieauslösenden Stoffen das Allergierisiko auch später im Leben senken würde. «Heute wissen wir: Werden Kleinkindern im ersten Lebensjahr potenziell allergische Nahrungsmittel wie Fisch, Eier, ­gemahlene Nüsse oder Weizen gegeben, haben sie bessere Chancen, später keine Allergie dagegen zu entwickeln», sagt der Pädiater. Dafür gebe es inzwischen gute Daten. Er hält fest:

«Entsprechend wenig Sinn macht das Konzept der HA-Milch.»

Nach aktueller wissenschaftlicher Meinung können auch allergiegefährdete Säuglinge problemlos in Kontakt mit unveränderter Kuhmilch kommen. Entwickeln sie tatsächlich eine Allergie, nützt die HA-Milch ohnehin nichts. «Dann muss das Kind vollständig kuhmilchfrei ernährt werden», sagt der Kinderarzt.

Er gibt zu bedenken: Die Daten, die bislang eine Allergieprävention durch ebendiese sogenannte hydrolysierte Milch geltend machten, stammen vorwiegend von der Lebensmittelindustrie oder wurden von dieser mitfinanziert. Diese hat zudem jahrelang von einem wissenschaftlichen Betrug profitiert.

Der frühere, weltweit renommierte Professor Ranjit Chandra von der kanadischen Memorial Universität hatte in den 80er-Jahren mehrere Studien verfasst, in der er unter anderem Mütter mit einer Allergie empfahl, ihrem Baby hydrolysierte Säuglingsnahrung zu geben, um dessen Allergierisiko zu reduzieren. Nur: Chandras Ergebnisse waren frei erfunden.

Neue Rezeptur: Hersteller nehmen weiteren Anlauf

Der Skandal um den Forscher, der zwei Mal für den Nobelpreis in Medizin nominiert war, zeigt eindrücklich die wirtschaftliche Bedeutung von Säuglingsernährung auf. Zwar zog die renommierte Fachzeitschrift British Medical Journal (BMJ) Chandras Studie 2015 zurück. Auch folgten in den kommenden Jahren neue Überprüfungen durch Behörden sowie Übersichtsstudien von unabhängigen Expertengremien, die zu einem gegenteiligen Schluss kamen. Doch der Schaden war angerichtet. Das lukrative Geschäft mit der hydrolysierten Säuglingsmilch war geschaffen – das BMJ geht von einem «millionenschweren Markt» aus.

Dabei gilt zu betonen: Die HA-Milch war und ist in keiner Art und Weise gesundheitsgefährdend für Säuglinge, sie kostet aber mehr und gaukelt verunsicherten Eltern eine falsche Sicherheit vor.

Mit dem Efsa-Entscheid ist der Markt nun kleiner geworden. Gemäss BMJ werben Hersteller wie Nestlé oder Danone in Ländern wie China oder Russland, die ein solches Werbeverbot nicht kennen, weiterhin für hydrolysierte Säuglingsmilch. Als Garant für den Nutzen führen die Multis nicht nur diverse (eigene) Studien an, sondern auch den Hinweis, dass die Produkte seit über dreissig Jahren auf dem Markt sind.

Und auch in Europa will die Industrie von der Erfindung weiterhin profitieren. So heisst es beim Schweizer Hersteller Bimbosan: Die HA-Milch existiere nach Ablauf der Übergangsfrist zwar nicht mehr. Bimbosan habe aber gemeinsam mit anderen Herstellern eine aktualisierte Rezeptur mit dem Hydrolysat bei der Efsa eingereicht. Weitere Angaben dazu oder zur Beteiligung wollte Bimbosan nicht machen.

